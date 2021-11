Cum s-a simțit actrița Liliana Mocanu, Firicica din Las Fierbinți, când a avut Covid: ”Frica mea era să nu rămân noaptea fără aer”

Liliana Mocanu este una dintre persoanele publice din România care s-au infectat cu coronavirus. Actrița din ”Las Fierbinți” s-a vindecat de curând și a dezvăluit prin ce stări a trecut.

Liliana Mocanu nu s-a simțit bine pe toată durata bolii. Ba chiar s-a confruntat și cu că va rămâne fără aer pe timp de noapte. Actrița a detaliat ce simptome a avut.

Liliana Mocanu: ”Frica mea era să nu rămân noaptea fără aer”

Liliana Mocanu a tras și un semnal de alarmă cu privire la contaminarea virusului. Anume, să nu-l confundăm cu o gripă sezonieră. Actrița a avut dureri mari de cap, dureri musculare, acestea amplificate de o respirație dificilă.

ADVERTISEMENT

”Aveam dureri de cap foarte mari, dar am dat-o… oameni buni, nu trebuie s-o dăm pe seama unei gripe de toamnă. Am trăit niște dureri musculare, de spate, de oase, de aveam impresia că oasele mele erau schimbate cu niște tije de fier pe care le bătea cineva cu un ciocan.

Sunt foarte cerebrală și atentă la tot ca să povestesc în detaliu. Frica mea era să nu rămân noaptea fără aer, să nu pot să respir”, a explicat celebra actriță

ADVERTISEMENT

De unde s-a infectat cu virusul Covid-19 actrița Liliana Mocanu

de la centrul unde fiica sa studiază limba germană. Drept urmare, și fiica ei s-a infectat.

”Ziceai că sunt Micul Prinț când a găsit trandafirul roșu. Când ieși constrâns să ieși din casă, parcă atunci vrei să ieși”, a mai detaliat actrița Liliana Mocanu.

ADVERTISEMENT

În timp ce actrița a avut simptomele menționate, fetița sa a avut febră și tuse puternică. Este recunoscătoare celor care au sprijinit-o pe toată durata izolării.

”Ziceai că sunt Micul Prinț când a găsit trandafirul roșu. Când ieși constrâns să ieși din casă, parcă atunci vrei să ieși”, a mai completat faimoasa actriță.

ADVERTISEMENT

Liliana Mocanu a fost depistată pozitiv cu coronavirus în luna septembrie. La acel moment, spunea că așteaptă de 24 de ore o salvare și pentru fiica ei.

”Fiica mea s-a pozitivat. Aşteptăm de ieri salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simţit eu foarte rău, a venit salvarea după 4 ore şi jumătate.

ADVERTISEMENT

Am făcut un CT la Balş şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, dar am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi.

Mă dor toate.Sunt spitalele pline și nu e glumă. E plin și e grav. Am frisoane foarte mari, am o stare de frig continuă. Dar o sa fie bine”, mărturisea actrița, în urmă cu două luni, tot în emisiunea ”La Măruță”.