Cum s-a simțit Aurel Pădureanu pentru că nu a primit invitație la cununia lui Nicole Cherry: ”Răutățile vin de la părinți”

Cântărețul s-a arătat extrem de supărat și deranjat de faptul că a fost exclus de la evenimentul organizat de frumoasa brunetă, care îi este nepoată. Vedeta crede că cel mai probabil nu a primit invitație din cauza părinților artistei.

Aurel Pădureanu, deranjat că nu fost invitat la cununia lui Nicole Cherry: ”Au înțeles cu totul altceva”

Aurel Pădureanu este deranjat că a fost uitat de rude și persoanele apropiate după ce a murit Cornelia Catanga. regretă că a fost îndepărtat de familia lui Nicole Cherry.

Din păcate, nici fiul artistului, Alexandru, nu a primit invitație la cununia vedetei, care a avut loc pe parcursul zilei de joi, 19 mai 2022. Cu toate acestea vedeta îi urează cântăreței și fiicei sale, numai gânduri bune.

„Pe mine nu m-a chemat nimeni. De când a murit Cornelia (nr. nu i-a mai văzut) nici din familia mea, dacă poți să îți imaginezi, nici copiii mei, nici băiatul meu. Nu suntem în relații…

Ei sunt mai răutăcioși. Îi doresc, pentru că știu că are un copilaș, tot binele din lume. Ce să am eu cu Nicole Cherry? Este un copil, are 20 și ceva (nr. de ani). Îi doresc și ei și soțului ei sănătate.

Răutățile vin de la părinți. Eu atât le-am cerut, ajutorul și au înțeles cu totul altceva. Am vrut doar, de când a murit Cornelia, să spună: „Vino, unchiule să bei o cafea”.

Atât mi-am dorit, nimic altceva! Decât să ies din starea asta, să socializez, să simt și eu că am o familie, că am pe cineva alături de mine”, a explicat artistul într-o emisiune TV, conform .

Aurel Pădureanu, uitat de rude, după moartea Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu și Nicole Cherry sunt rude prin prisma faptului că bunica artistei este sora cântărețului. De altfel, interpretul de muzică de petrecere a mai precizat că Alexandru nu a fost chemat nici la ziua de naștere a brunetei.

Se pare că a fost ajutată de regretata Cornelia Catanga când era mică. Mai exact, ar fi îndrumat-o în cariera muzicală, a dus-o la Titus Munteanu și la televiziunea copiilor, fără să primească mulțumiri.