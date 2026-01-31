Cum s-a stricat relația dintre Florin Prunea și Răzvan Burleanu. Ce spune despre o colaborare cu FRF

ADVERTISEMENT

Venirea lui Răzvan Burleanu la cârma FRF a fost una surprinzătoare pentru , cel căruia i s-a propus inclusiv să fie secretar general în mandatul .

Răzvan Burleanu a vrut să-l pună pe Florin Prunea secretar general la FRF

Florin Prunea dezvăluie cum a fost vizitat de mai multe ori de Răzvan Burleanu, pe când era președinte la Poli Iași, iar acesta din urmă i-a propus să facă parte din echipa sa, chiar înainte de primele alegeri pentru șefia FRF, din 2014.

„Înainte de alegeri, Burleanu a fost la mine acasă. Primele alegeri. Mi-a propus funcția de secretar general ca să-l susțin. I-am spus ‘bă, eu nu pot să te susțin. Nu faci 20 de voturi’. Nu pot uita nici acum când mi-a zis ‘o să fiu președintele FRF, Florine’. Ciprian Paraschiv mi-a zis că o să-mi pară rău, că asta iese președintele FRF. A venit de 3 ori la Iași, ultima dată cu 2 seri înainte de alegeri. Știi cum m-am stricat cu el? Am câștigat procesul cu FRF și trebuia să primesc o roabă de bani”, a povestit Florin Prunea la FANATIK DINAMO.

Cum s-a stricat relația dintre Florin Prunea și Răzvan Burleanu

Neînțelegerea dintre Florin Prunea și Răzvan Burleanu este legată de un proces câștigat de fostul portar, care spunea că trebuie să fie reangajat de către FRF.

„După alegeri mă suna în continuu să mă întrebe lucruri. Mi-a zis că trebuie să vin la București, că trebuie să fiu repus în funcție. Cu banii pune-mi cum vrei tu, îmi dai în 2-3 ani, nu am probleme. Mă duc la FRF, îl aștept pe Burleanu să-mi semneze hârtiile, eu cu Chivorchian. Se făcuse 3, la 5 aveam avionul, i-am spus că nu mai pot să stau. Era cu televiziunea, dădea un interviu, mi-a zis că mi le trimite el la Iași.

Am plecat, a doua zi dimineață mă sună de la club, că mi-a venit hârtie de la FRF în care se spunea să mă prezint la servici conform hotărârii instanței. Îl sun pe Burleanu, nu-mi răspunde, după care vorbesc cu Chivorchian și mi-a zis că o rezolvăm. Am vorbit după și cu Burleanu și-mi spune ‘Florine, nu sunt bani, că nu prea…’. I-am spus de atunci că îl bombardez și îl distrug. Atunci mi-am dat seama ce fel de om e”, a mai spus Prunea.

Florin Prunea nu ar accepta să meargă la FRF

După ce s-a arătat deranjat de faptul că Ilie Dumitrescu a acceptat să se alăture celor de la FRF, Prunea spune că nu ar lua în considerare un astfel de angajament.

„Și m-a sunat Viorel Duru, de la Comisia de Disciplină, plângea, mi-a spus că nu are ce face și trebuie să mă execute. Eu nu am crezut, pe bune, că Burleanu ajunge la FRF. După s-a întâmplat ce s-a întâmplat și mi-am dat seama. Nici nu se pune problema dacă am ofertă să mă duc la FRF acum”, a conchis Prunea.