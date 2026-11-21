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Gică Hagi (61 de ani) plănuia să îl titularizeze pe Alexandru Cicâldău în meciul pe care naționala României l-a disputat în Bosnia, însă s-a răzgândit chiar în ziua partidei. Jurnalistul Cristi Coste a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre modificarea pe care a făcut-o selecționerul, care l-a „sacrificat” pe Cicâldău pentru a nu-l scoate din primul 11 pe fiul său, Ianis.

Ce modificare a efectuat Gică Hagi în ziua meciului cu Bosnia

Gică Hagi a decis în ziua meciului cu Bosnia să-l titularizeze pe Vladimir Screciu în linia de mijloc, însă fotbalistul înlocuit nu a fost Ianis Hagi, ci Alexandru Cicâldău, care avusese o evoluție pozitivă în victoria cu Polonia. „Cu o seară înainte, echipa era cu Cicâldău, Vlad Dragomir și Răzvan Marin.

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În dimineața meciului, undeva pe la 11:00-12:00, au ieșit pe terenul de antrenament de lângă hotel. La ultimul antrenament înainte de meci, l-a scos pe Cicâldău din primul 11 și a intrat Screciu. Nu l-a scos pe Ianis din primul 11 ca să intre Screciu și să joace Cicâldău, ceea ce ar fi fost poate normal după prestația pe care a avut-o cu Polonia”, a spus Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Sistemul de la echipa națională, creat pentru Ianis Hagi?

Jurnalistul a abordat mai apoi și subiectul sistemului folosit de , prin care selecționerul încearcă să îi creeze cele mai bune condiții fiului său. „Este un sistem de joc care e făcut pentru Ianis Hagi. Un 4-3-1-2. Asta crede și Gică, că Ianis poate să dea randament cum a dat la Viitorul, în spatele a două vârfuri, nu a unui singur vârf. Sistemul de joc e creat ca să joace Ianis Hagi titular, asta e marea problemă”, a afirmat Cristi Coste.

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a evoluat ca titular, purtând și banderola de căpitan, în 4 dintre cele 6 meciuri disputate de „tricolori” în campania de Liga Națiunilor. Fotbalistul celor de la Alanyaspor a intrat pe parcurs în meciul pierdut cu 0-1 contra Suediei la București și nu a fost inclus în lot pentru partida cu Bosnia de pe Arena Națională, pierdută cu 2-4. La acel joc, Gică Hagi a renunțat și la alte nume importante, precum Radu Drăgușin sau Andrei Rațiu.

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