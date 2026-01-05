Cum s-a terminat derbyul Parisului, jucat din nou după 36 de ani. Diferența dintre cele două echipe e de peste un miliard de euro

ADVERTISEMENT

Ousmane Dembélé a marcat golul victoriei pentru Paris Saint-Germain, care a învins cu 2-1 echipa Paris FC, pe Parc des Princes, în ceea ce a fost numit derbyul capitalei Franței. Cele două echipe se vor întâlni din nou pe 12 ianuarie, în șaisprezecimile de finală ale Cupei Franței.

Dembele a adus victoria lui PSG în fața celor de la Paris FC

, echipa de pe locul 14 în Franța, au reușit o egalare surprinzătoare dintr-un penalty, transformat în minutul 51, de Willem Geubbels. PSG, care condusese prin golul lui Desire Doue la sfârșitul pauzei, s-a apropiat, prin acest succes, la un punct de liderul Ligue 1, Lens.

Portarul lui Paris FC, Kevin Trapp, echipă care nu câștigase de cinci meciuri, a limitat proporțiile scorului, la ocaziile irosite de Senny Mayulu, Fabián Ruzi, Desire Doue, Vitinha și João Neves.

Statistica spune că niciunul dintre jucătorii implicați în meciul de duminică nu se născuse când s-a jucat ultimul derby parizian în Ligue 1. Acesta a avut loc pe 25 februarie 1990, când Racing Paris (fostă Matra Racing, actuala Paris FC) a învins PSG cu 2-1 pe Parc des Princes, stadionul pe care îl împărțeau la acea vreme cele două echipe.

Paris FC a renăscut cu banii familiei Arnault

La vremea aceea proiectul PSG abia începea să prindă contur. Nu era nici pe departe forța de acum. Racing Matra, actuala Paris FC, avea un investitor puternic, în persoana lui Jean-Luc Lagardère. Acesta a reușit să-l aducă pe mijlocașul francez Luis Fernandez, campion European în 1984, de la PSG, și campion al Franței în 1986.

Lagardère și-a retras sprijinul în 1989, iar Racing, unul dintre cele mai vechi cluburi din Franța, fondat în 1896, a retrogradat la sfârșitul sezonului următor.

Parisul a trebuit să aștepte mai bine de trei decenii până când a apărut un alt investitor bogat. În ianuarie 2024, clubul a început un amplu proces de reconstrucție sub conducerea lui Antoine Arnault, fiul celui mai bogat francez, și cu sprijinul Red Bull, vizând promovarea în Ligue 1. Obiectivul a fost atins după numai un an și jumătate și grație unui buget uriaș, de 200 de milioane de euro.

Lotul lui PSG e mai valoros cu peste un milliard de euro

Deși scorul a fost la limită, diferența valorică dintre cele două echipe este imensă. Paris FC are o valoare cumulată de 91 de milioane de euro, față de 1,19 miliarde de euro cât este evaluarea celor de la PSG.

În urmă cu mai bine de 50 de ani, cele două echipe și-au intersectat istorie. FC Paris a fost fondată în 1969, iar doi ani mai târziu a fuzionat cu Stade Paris Germain și a rezultat astfel PSG. Doar că primarul Parisului de la acea vreme a decis, după trei ani, să desprindă echipa de clubul fondator, deoarece nu dorea o asociere cu periferiile orașului, de unde proveneau fanii PSG-ului.

PSG a rămas PSG, dar a reapărut FC Paris. Paris FC a rămas în prima ligă, în timp ce PSG și-a început existența independentă în liga a treia.