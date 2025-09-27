Sport

Cum s-a terminat duelul arab dintre Ronaldo și Benzema, doi dintre cei mai mari golgheteri din istoria lui Real Madrid

Al-Nassr a învins-o, în deplasare, scor 2-0, pe Al-Ittihad, în etapa a 4-a a campionatului din Arabia Saudită, cu portughezul Cristiano Ronaldo în prim plan
Catalin Oprea
27.09.2025 | 07:45
Cum sa terminat duelul arab dintre Ronaldo si Benzema doi dintre cei mai mari golgheteri din istoria lui Real Madrid
Cristiano Ronaldo și Karim Benzema au fost adversari în Arabia Saudită FOTO X

Cristiano Ronaldo și Karim Benzema au fost adversari într-unul dintre cele mai aprige dueluri din campionatul Arabiei Saudite. Colegi de echipă timp de nouă ani la Real Madrid, cei doi joacă acum pentru Al Nassr, respectiv Al Ittihad.

Portughezul a ajuns la 947 de goluri în carieră

În fața a 60.000 de fani ai lui Al Ittihad, care au umplut  stadionul, creând o atmosferă cu nimic inferioară unui derby din La Liga sau Premier League, echipa lui CR7 s-a impus cu 2-0. Portughezul a fost din nou vioara întâi, cu un gol și o pasă de gol.

Mane a deschis scorul în minutul 9, din pasa lui Ronaldo, iar în minutul 35 rolurile s-au inversat. Meciul a fost dominat clar de Al Nassr, care a ratat ocazii importante, atrăgând un val de contestații asupra lui Laurent Blanc, antrenorul lui Al Ittihad.

Dacă ar fi fost mai inspirat Cristiano Ronaldo s-ar fi apropiat și mai mult de recordul pe care și l-a propus, acela de marca 1000 de goluri. În repriza a doua, el a ratat trei ocazii clare, la două dintre ele fiind porții goale. Din acest motiv, portughezul rămâne doar la 947 de goluri în cariera sa.

Au fost colegi la Real Madrid timp de 9 ani

Benzema a încercat și el să se remarce, dar atacantul a fost nevoit să coboare în propria jumătate pentru a da puțin sens jocului echipei sale, ceea ce l-a îndepărtat din fața porții, acolo unde obișnuia să fie letal.

Benzema și Ronaldo sunt doi dintre cei mai importanți golgheteri din istoria lui Real Madrid. Francezul a înscris 354 de goluri în 648 de meciuri, iar portughezul 450 de goluri în 438 de meciuri. Ei au împrțit vestiarul între 2009 și 2018, timp în care Realul a câștigat 15 trofee.

Al Nassr e lider în Arabia Saudită

De când a ajuns la arabi, Ronaldo a marcat 104 goluri în 117 meciuri. Benzema are doar 44 de reușite în 69 de meciuri. Karim a câștigat campionatul și Cupa Regelui în 2024-2025, spre deosebire de CR7 care n-are niciun trofeu cu Al Nassr.

Echipa antrenată de Jorge Jesus, fost la Al Hilal în ultimii doi ani, speră să spargă gheața în acest sezon, mai ales că a făcut trei achiziții importante: Inigo Martinez, Joao Felix și Kingsley Coman.

Al Nassr se află pe primul loc din Saudi Pro League, cu maximum de puncte (12). De partea cealaltă, Al-Ittihad ocupă poziția secundă, cu 9 puncte. Pe locul trei este Al Taawon, iar pe patru Al Hilal.

