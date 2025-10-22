Sport

Cum s-a terminat duelul pentru titlu dintre Gloria Bistrița și CSM București. S-a schimbat liderul în Liga Florilor

Gloria Bistrița și CSM București s-au aflat față în față în cel mai așteptat meci din Liga Florilor. Derby-ul handbalului românesc a fost unul pe muchie de cuțit.
Traian Terzian
22.10.2025 | 19:24
Meci dramatic în Liga Florilor între Gloria Bistrița și CSM București. Sursă foto: Bianca Salagean/Sport Pictures
Considerate cele mai bune echipe din Liga Florilor, Gloria Bistrița și CSM București s-au întâlnit în primul joc din etapa a 7-a. Campioana en-titre s-a impus cu scorul de 29-28, după un joc plin de dramatism.

Gloria Bistrița și CSM București au făcut spectacol în Liga Florilor

Într-o atmosferă extrem de încinsă creată de fanii prezenți în TeraPlast Arena din Bistrița, Gloria și CSM București au oferit un handbal de calitate. Partida a fost una extrem de echilibrată, ambele formații dorind să-și păstreze seria de invincibilitate din acest start de sezon.

Cu Danila Delgado în mare formă, gazdele s-au instalat încă de la început la cârma jocului, însă diferența nu a fost niciun moment mai mare de două goluri. CSM a ținut aproape, iar la pauză s-a intrat cu scorul de 13-12 pentru Bistrița.

Repriza secundă s-a disputat după aceleași coordonate, iar finalul a fost unul cu adevărat incandescent. Daciana Hosu a avut câteva parade fenomenale în poartă, iar CSM-ul s-a impus în cele din urmă cu 29-28.

CSM București, o nouă victorie dramatică cu Gloria Bistrița

Întâlnirea din etapa a 7-a din Liga Florilor a semănat într-o oarecare măsură cu ceea ce s-a întâmplat la Supercupa României. Atunci, CSM București a câștigat trofeul după o partidă extraordinară cu nenumărate răsturnări de scor.

Echilibrul a fost cel care a dominat și acel meci, cele două formații având nevoie de 80 de minute pentru a fi departajate. În cele din urmă, ”tigroaicele s-au impus cu 40-39 și au pus mâna pentru a șasea oară pe marele trofeu.

Cum arată clasamentul în Liga Florilor

În urma acestui rezultat, CSM București și-a păstrat seria de victorii de la începutul sezonului și a urcat pe primul loc în clasament. ”Tigroaicele” au acumulat 14 puncte și au trecut peste Corona Brașov (12 puncte), care urmează să evolueze sâmbătă, 25 octombrie, pe teren propriu, cu Rapid.

Pentru Gloria Bistrița este prima înfrângere din actuala stagiune a Ligii Florilor. Formația pregătită de Carlos Viver a rămas pe locul 3, cu 10 puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat.

Ce urmează pentru Gloria Bistrița și CSM București

Pentru ambele echipe urmează ca în weekend să evolueze în Liga Campionilor, acolo unde au câte două victorii și două înfrângeri. Gloria Bistrița va juca pe teren propriu cu Esbjerg, în timp ce ”tigroaicele” vor evolua la Ljubljana.

La mijlocul săptămânii viitoare urmează o nouă etapă în Liga Florilor. Bistrițencele vor avea o misiune dificilă pe terenul Rapidului, iar CSM București va primi vizita neînvinsei Corona Brașov.

