Cum s-a terminat “meciul secolului” dintre britanicul Anthony Joshua și americanul Jake Paul, care a avut o bursă gigantică în boxul mondial

Boxerul britanic din categoria grea Anthony Joshua, a avut nevoie de șase runde pentru a-l învinge pe americanul Jake Paul, în ceea ce a fost numit „meciul secolului”, grației bursei de 184 de milioane de dolari (aproape 157 de milioane de euro), una dintre cele mai mari din istoria boxului.

Anthony Joshua l-a zdrobit pe Jake Paul

Joshua, dublu campion mondial, care a deţinut titlul unificat al „greilor” din 2017 până în 2019, iar apoi din nou, între 2019 şi până în 2021, n-a avut probleme cu youtuberul American Jake Paul, devenit boxer.

Acesta din urmă a încercat să mărească timpul petrecut în ring, fugind de lupta directă. Joshua, care are 110 kilograme, cu 12 mai mult decât Paul, l-a doborât de două ori în runda a cincea. Apoi, Paul a ajuns din nou la podea în runda a șasea.

În cele din urmă, Joshua l-a doborât definitiv cu o dreaptă puternică și precisă, care a pus capăt brusc disputei de la Miami. Americanul nu a reușit să se ridice înainte de numărătoare, dar a făcut-o ulterior, părăsind ringul fără ajutor.

Disputa a fost inegală din start

„Nu a fost cea mai bună performanță a mea”, a spus Joshua, în vârstă de 36 de ani. Lupta fusese programată a se disputa în opt reprize și a avut rezultatul pe care lumea boxului îl prezisese în mod covârșitor.

Joshua a reușit a 29-a victorie din cariera sa profesională, în 33 de meciuri, și își poate îndrepta acum atenția către o provocare legitimă. Acesta poate fi confruntarea de mult discutată cu Tyson Fury, de anul viitor.

Youtuberul promite că va fi campion mondial

De partea cealaltă, Jake Paul nu a putut să-și respecte promisiunea de a bifa cea mai mare surpriză a acestui sport. Tânărul de 28 de ani a reușit totuși să plaseze câteva lovituri, iar faptul că meciul s-a prelungit până în runda a șasea a fost un success pentru el.

După primul gong, Paul s-a învârtit în cerc pe piciorul din spate, încercând să facă show. Joshua l-a urmărit constant, lovind puternic cu stânga și dreapta, dar Paul a răspuns scoțând limba, și jucându-se ca într-o piesă de teatru.

Transmisie pentru 300 de milioane de abonați

Fiecare minut care a trecut a părut o mică victorie pentru Paul, care cu doar 13 luni mai devreme luptase cu Mike Tyson, în vârstă de 58 de ani. „Cred că mi-am rupt maxilarul. A fost bine, mă voi întoarce și voi obține o centură de campion mondial la un moment dat”, a spus el.

. Adevărații fani ai boxului au acuzat însă că acesta nu a fost un test real pentru, ci un meci de divertisment, conceput pentru a genera atenție și venituri.