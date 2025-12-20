Sport

Cum s-a terminat “meciul secolului” dintre britanicul Anthony Joshua și americanul Jake Paul, care a avut o bursă gigantică în boxul mondial

184 de milioane de dolari au fost puse pe masă pentru inedita confruntare de la Miami, dintre britanicul dublu campion mondial și youtuberul american devenit boxer
Catalin Oprea
20.12.2025 | 08:30
Cum sa terminat meciul secolului dintre britanicul Anthony Joshua si americanul Jake Paul care a avut o bursa gigantica in boxul mondial
Anthony Joshua l-a învins prin KO pe Jake Paul FOTO X
Boxerul britanic din categoria grea Anthony Joshua, a avut nevoie de șase runde pentru a-l învinge pe americanul Jake Paul, în ceea ce a fost numit „meciul secolului”, grației bursei de 184 de milioane de dolari (aproape 157 de milioane de euro), una dintre cele mai mari din istoria boxului.

Anthony Joshua l-a zdrobit pe Jake Paul

Joshua, dublu campion mondial, care a deţinut titlul unificat al „greilor” din 2017 până în 2019, iar apoi din nou, între 2019 şi până în 2021, n-a avut probleme cu youtuberul American Jake Paul, devenit boxer.

Acesta din urmă a încercat să mărească timpul petrecut în ring, fugind de lupta directă. Joshua, care are 110 kilograme, cu 12 mai mult decât Paul, l-a doborât de două ori în runda a cincea. Apoi, Paul a ajuns din nou la podea în runda a șasea.

În cele din urmă, Joshua l-a doborât definitiv cu o dreaptă puternică și precisă, care a pus capăt brusc disputei de la Miami. Americanul nu a reușit să se ridice înainte de numărătoare, dar a făcut-o ulterior, părăsind ringul fără ajutor.

Disputa a fost inegală din start

„Nu a fost cea mai bună performanță a mea”, a spus Joshua, în vârstă de 36 de ani. Lupta fusese programată a se disputa în opt reprize și a avut rezultatul pe care lumea boxului îl prezisese în mod covârșitor.

Totuși, partida a ridicat semne de întrebare cu privire la riscurile de siguranță create de o prăpastie atât de vastă în ceea ce privește experiența, forța și calitatea celor doi combatanți.

Joshua a reușit a 29-a victorie din cariera sa profesională, în 33 de meciuri, și își poate îndrepta acum atenția către o provocare legitimă. Acesta poate fi confruntarea de mult discutată cu Tyson Fury, de anul viitor.

Youtuberul promite că va fi campion mondial

De partea cealaltă, Jake Paul nu a putut să-și respecte promisiunea de a bifa cea mai mare surpriză a acestui sport. Tânărul de 28 de ani a reușit totuși să plaseze câteva lovituri, iar faptul că meciul s-a prelungit până în runda a șasea a fost un success pentru el.

După primul gong, Paul s-a învârtit în cerc pe piciorul din spate, încercând să facă show. Joshua l-a urmărit constant, lovind puternic cu stânga și dreapta, dar Paul a răspuns scoțând limba, și jucându-se ca într-o piesă de teatru.

Transmisie pentru 300 de milioane de abonați

Fiecare minut care a trecut a părut o mică victorie pentru Paul, care cu doar 13 luni mai devreme luptase cu Mike Tyson, în vârstă de 58 de ani. „Cred că mi-am rupt maxilarul. A fost bine, mă voi întoarce și voi obține o centură de campion mondial la un moment dat”, a spus el.

Evenimentul a fost transmis în direct către peste 300 de milioane de abonați Netflix. Adevărații fani ai boxului au acuzat însă că acesta nu a fost un test real pentru, ci un meci de divertisment, conceput pentru a genera atenție și venituri.

 

