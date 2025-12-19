Cum s-a trăit de pe stadion drama eliminării Universității Craiova: “A fost o noapte îngrozitoare! Nimeni n-a dormit”. Gestul pe care l-a făcut Coelho a doua zi după meci. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în fazele eliminatorii ale Conference League. Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a vorbit despre trăirile avute pe stadion după această eliminare.

Eliminarea Universității Craiova, trăită pe stadionul din Atena

Cunoscut ca fiind un fan înfocat al Universității Craiova, Marius Mitran a recunoscut că a fost o noapte albă la Atena după înfrângerea neverosimilă din partida cu AEK, care a însemnat eliminarea oltenilor din Conference League.

”S-a trăit îngrozitor, a fost o noapte foarte grea. Încă nu am întâlnit pe nimeni, și am vorbit aproape cu toată delegația, care să spună că a dormit azi-noapte. Finalul a fost îngrozitor pentru noi cei care eram în stadion, majoritatea nici acum nu înțelegem ce s-a întâmplat.

Eu am refuzat să mă uit pe tabletă, pe telefon să revăd golurile, să revăd fazele de joc. Am rămas cei mai mulți în fața hotelului, am plecat și foarte târziu de la stadion, pe la 2:00 noaptea, am încercat să înțelegem.

Acum, la câteva ore după, trebuie să salutăm acest parcurs european al Craiovei. Trebuie să spunem că pentru prima oară după semifinala cu Benfica din ’83, Craiova a fost nou la un minut, la o fază de a prinde primăvara europeană.

Cum se spune în moment din acestea grele, să uităm ce s-a întâmplat aseară și să ne gândim doar că nu se va mai întâmpla niciodată cu nicio echipă românească”, a declarat Mitran, la .

Cum au trăit jucătorii pe teren dezamăgirea ratării calificării

Aflat încă avionul care a readus delegația Universității Craiova de la Atena, jurnalistul a vorbit despre gesturile pe care le-a făcut antrenorul Filipe Coelho față de jucătorii săi în timpul zborului.

”(n.r. – Crezi că se uită așa ușor? Și la jucători mă refer) Depinde de puterea fiecăruia dintre ei, de experiența de viață, de capacitatea de a îndura un astfel de rezultat și e bine într-un fel că următorul test e chiar luni, cu Csikszereda, o echipă complicată în actualele condiții. Vom vedea atunci dacă ei pot trece peste acest meci atât de repede.

L-am văzut și pe Filipe Coelho în avion că le arăta jucătorilor să aibă capul sus. A vorbit cu mai mulți dintre ei, a trecut de la un fotoliu la altul. Să fii până în minutul 90+8 pe locul 15 și la sfârșit să fii pe locul 25 e greu. Ei nici n-au știut în teren, au fost clipe complicate după ce s-a fluierat sfârșitul meciului.

S-au strâns la mijlocul terenului cu telefoanele în mâini. A fost o agitație și cred că nici cei pe care i-au întrebat în prima fază nu au știut, pentru că am văzut unele fețe pline de speranță în momentul în care căutau să deschidă telefoanele. A durat cam 2 minute până s-au lămurit și cei din teren că se pierduse calificarea.

Conjunctura celorlalte partide a fost înfiorătoare. Noi în tribune am aflat la fel ca și ei. Eu am refuzat să întreb. La un moment dat când lucrurile mergeau bine, când era 2-0 pentru Craiova, oamenii din grupul nostru erau foarte fericiți și ne spuneam ce se întâmplă cu Rapid Viena, ce se întâmplă la Crystal Palace, dar eu la un moment dat nu am mai vrut să aud.

Nici nu îmi era teamă, tabela arăta bine, și chiar i-am spus profesorului Bondrea care era în stânga mea: ‘Cred că nici nu mai contează să ne gândim ce e pe alte stadioane, pentru că stăpânim situația aici’. Din păcate, m-am înșelat”, a spus el.

Ce s-a discutat în avionul de întoarcere al oltenilor

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a dezvăluit faptul că în aeroportul din Atena și pe toată durata zborului către țară nimeni nu a vorbit despre fotbal, toată lumea fiind marcată de această ratare incredibilă a calificării.

”(n.r. – , Mihai Rotaru?) Nu au fost cu noi, ei au stat într-o lojă. Eu am fost cu jucătorii de legendă ai Craiovei, n-am cunoștință despre reacția lor de aseară, a acționarilor, a staff-ului, a președintelui de onoare.

Ne-am întâlnit cu toți în aeroport în această dimineață și am înțeles fără cuvinte. Toată lumea a evitat să discute despre fotbal. S-a vorbit de la vreme până la sărbătorile care se apropie, nu despre fotbal. Nimeni n-a mai putut să ducă, probabil, după noaptea care a trecut încă un dialog despre fotbal.

(n.r. – Te-ai gândit în minutul 90+8, după golul de 2-2, la ce ai spus după meciul cu Sparta Praga?) Da, m-am gândit. Craiova are un astfel de destin pe care îl știu de vreo 50 de ani. Dar așa ceva, la modul la care s-au desfășurat lucrurile și pe stadion la Atena, dar și în toată Europa la meciurile la care Craiova a depins, era ceva de neimaginat.

N-am întâlnit pe nimeni, și sunt și eu în acest grup, care să-mi spună că azi-noapte a dormit măcar un minut. Asta a fost noaptea care a trecut și, bineînțeles, gândurile au rămas în continuare.

O vorbă care am auzit-o azi de dimineață care poate fi citată, mi se pare că Emil Săndoi a spus: ‘Dacă un dușman de moarte al Craiovei ar fi fost pus să-i scrie scenariul acestei nopți, nu-l scria atât de crud’”, a povestit el.

Toate tunurile pe arbitraj

Marius Mitran a fost șocat de scenariul apocaliptic care a dus la eliminarea Universității Craiova din Conference League și consideră că o parte din vină o poartă și arbitrajului potrivnic.

”(n.r. – Este cel mai mare șoc pe care îl suportă fanul oltean?) Da, da, da. E mult peste ce s-a întâmplat la Steaua cu Middlesbrough, pentru că a venit în avalanșă și ce s-a întâmplat în alte locuri care te-ar fi putut salva, care și-ar fi oferit o cale de ieșire din situația asta.

Ce s-a întâmplat cu Rapid Viena, cu Sigma Olomouc, cu Crystal Palace, la rândul lor acele meciuri au fost după niște scenarii înfiorătoare pentru Craiova. Penalty-uri ratate, Rapid Viena își dă un . Nu se poate așa ceva. Prea crud, aproape insuportabil.

Dacă AEK Atena te domina, așa cum părea și cum s-a dovedit până la urmă o echipă bună, și avea 1-0, 2-0, spuneai că asta e situația, că au jucători care au fost la Real Madrid și Juventus. Dar când tu i-ai avut în mână, tu ai avut 2-0, când tu intri în prelungiri cu un gol avans…

Arbitrajul mi s-a părut rău, dar probabil că sunt subiectiv. Ni s-a părut tuturor că a prelungit foarte mult, că a anunțat 8 minute și că s-a dus încă 5 peste. Că tușierii la fazele de ofsaid ale lor lăsau să se joace încă 2-3 ore și la noi ridicau în secunda 1, dar probabil că a fost impresia acelei nopți groaznice. Probabil că a fost un arbitru care a fost judecat greșit de noi”, a afirmat Mitran, la FANATIK SUPERLIGA.