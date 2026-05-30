Cum s-a trăit finala Ligii Campionilor din Fan Zone-ul din Budapesta: râuri de bere, dramatism total la loviturile de departajare şi mulţi români! Suporterii lui Arsenal, stane de piatră la final

PSG a câştigat pentru a doua oară la rând Champions League, după ce a trecut după executarea loviturilor de departajare de Arsenal, 1-1 (4-3). Cum s-a trăit ultimul act din Fan Zone-ul din Budapesta.
Bogdan Cioara
30.05.2026 | 22:53
PSG şi-a apărat trofeul Champions League după finala de la Budapesta împotriva celor de la Arsenal. A fost 1-1 după cele 120 de minute de joc, după golurile marcate de Havertz şi Dembele. Echipa lui Luis Enrique a avut nervii mai tari la loviturile de departajare, unde s-au impus cu 4-3.

Fanii care nu au prins bilet la marele meci l-au putut urmări din Fan Zone-ul din Budapesta. Aproximativ 1200 de suporteri s-au adunat în locul special amenajat din apropierea stadionului. Chiar dacă nu au fost pe arenă, tensiunea a fost maximă pentru fanii celor două echipe, care au trăit cu sufletul la gură confruntarea.

Au curs râuri de bere, mai ales că localul a fost ticsit de fani ai lui Arsenal, iar preţurile erau de bun simţ. Berea oficială a Champions League costa 4 euro, în timp ce o bere locală a fost 3 euro, preţuri pentru toate buzunarele.

Fanii lui Arsenal, stane de piatră după loviturile de departajare!

Loviturile de departajare au fost urmărite în picioare, cu sufletul la gură, de fanii celor două echipe, aşa cum se vede pe imaginile de mai jos. S-a trecut rapid de la agonie la extaz, iar la final suporterii lui Arsenal s-au transformat în statui ale deznădejdii.

Un eşec dramatic pentru „tunari”, care au aşteptat două decenii pentru o nouă finală din Liga Campionilor. Arsenal a fost foarte aproape de un sezon perfect, dar penalty-ul ratat de Gabriel a năruit şansele la trofeu ale englezilor.

Minute bune după ratarea lui Gabriel, suporterii englezi din Fan Zone au privit în gol şi s-au consolat unii pe ceilalţi. Chiar dacă a fost o finală cu mult dramatism, toţi fanii s-au comportat foarte civilizat în fan zone şi nu a existat niciun fel de incident pe parcursul partidei sau la finalul ei.

Budapesta este foarte aproape de România, iar în fan zone au urmărit mai mulţi fani români care nu au prins bilete la marea finală, în special din judeţele aflate la graniţa cu Ungaria, poate şi pentru că în această perioadă cazările în capitala Ungariei au fost la un nivel prohibitiv.

Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
