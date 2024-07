Cum s-a trăit într-o Budapesta roș-albastră Maccabi Tel Aviv – FCSB 0-1. Dumnezeu are un plan cu echipa lui Gigi Becali!

Stadionul , după anunțul „gazdelor” israeliene, a fost un fiasco total. Ceva mai mult de 1500 de oameni au fost prezenți pe „Boszik Arena”, stadionul lui Honved, la returul dintre Maccabi Tel Aviv și FCSB.

Maccabi Tel Aviv – FCSB, meciul jucat tot „acasă” de campioana României: „Ne-au spus câțiva unguri la intrare că vom fi vreo 1.000 cu totul”

Mai erau mai puțin de jumătate de oră până la primul fluier al francezului Pignard și arena era goală! Ba, surpriză! Mai mult de 420 de români, care aveau biletele în peluza destinată fanilor FCSB. La tribuna I a cochetului stadion budapestan, câțiva zeci de compatrioți, mulți dintre ei cazați la același hotel din Budapesta cu trupa lui Charalambous.

Ca să nu mai amintim de suporterii speciali ai roș-albaștrilor, care au luat loc la oficială. Și nu vorbim aici doar de , de familia lui Charalambous sau de Viorel Hrebenciuc, care nu a ratat șansa unei băi de mulțime cu românii care au dorit poze cu „talismanul” lui Gigi.

Iar românii noștri, entuziasmați de la intrarea în stadion, au dat-o rapid pe bere la 2 euro, pe poze și pe glume ca acasă. Ne-am lămurit repede și asupra „misterului arenei goale”. „Ne-au spus câțiva unguri la intrare că vom fi vreo 1.000 de oameni cu totul în stadion! Nici vorbă de sold-out sau de 8.000 de bilete vândute de Maccabi”, dezvăluie un român venit de la Ghiroda cu fularul roș-albastru la gât.

Fotbal puțin pe „Boszik Arena”, transversala lui Olaru și dubla schimbare a lui Gigi Becali după „doza de răbdare” de 45 de minute

Despre fotbal. Se pleacă de la 1-1, după remiza de acum 8 zile de pe Ghencea. FCSB începe mai sus, mai curajos, mai decis. Se vede cu ochiul liber că e și la retur echipa mai valoroasă. Ocaziiile vin cu pipeta, prima oară de la Miculescu, apoi „telefonata” lui Ștefănescu, pentru ca „mărgica” să-i aparțină .

Bara transversală a porții lui Mishpati nu schimbă tabela și nici impresia unui joc slab între Maccabi Tel Aviv și campioana României. Cu 0-0 la pauză apar nemulțumirile în fotoliul de acasă. Două schimbări la revenirea de la cabine la FCSB, extremele Luis Phelipe și Baeten luând locul lui Băluță și Ștefănescu. …

Luis Phelipe, Daniel Popa și Baeten au semnat calificarea FCSB în turul 3 al Ligii Campionilor. Își freacă mâinile Sparta Praga?

Și nu se poate spune că nu există și inspirație în mutarea de la pauză. Prima fază importantă a FCSB-ului în partea secundă vine din colaborarea Baeten – Luis Phelipe, dar ultimul e prea mic pentru un „covrig” atât de liftat. Vestea proastă pentru FCSB este că Olaru nu mai poate. Are dureri, a luat și o pastilă, dar tot degeaba. Minutul 62.

câteodată și Charalambous. E senzația unui meci de pregătire, dar avem în față o întâlnire cu miză de milioane. Nu e inspirație la niciuna dintre echipe, doar teama de a nu primi golul acela care închide, practic, discuția calificării. La cum arată și Maccabi, și FCSB, Sparta Praga ar trebui să se gândească deja la play-off-ul de Ligă.

Trebuie să mai avem răbdare. Intră și Daniel Popa la FCSB, care ratează cea mai mare ocazie în minutul 78, la centrarea lui Luis Phelipe. Trăim periculos pe final cu o lovitură liberă din preajma porții lui Târnovanu. Dar, culmea!, de aici pleacă golul care pune sigiliul pe calificare. Contraatac FCSB dus excelent până la Daniel Popa, care-i pasează în fața porții lui Baeten și e 0-1. Minutul 90.

FCSB are deja asigurată calificarea în grupele europene 2024/2025! Conference e copilul „sărman”, Champions e marele vis

FCSB elimină Maccabi Tel Aviv după o dublă în care a fost superioară. Echipa lui Charalambous nu mai are anvergura din sezonul în care a luat titlul, nu-l mai are pe Florinel Coman, dar are gol de calificare în minutul 90. Dumnezeu are planul lui cu echipa lui Gigi Becali!

FCSB are deja asigurată prezența într-o grupă europeană în această ediție a cupelor europene. Indiferent ce va face împotriva Spartei Praga sau ulterior, FCSB va fi, minim, în grupele Conference League. Dar visul patronului este Champions League. Iar visul merge mai departe.