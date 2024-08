Cum s-a trăit la Paris cursa de 100 de metri liber a lui David Popovici: recordul spulberat al chinezului, vacarmul din sală şi revenirea fabuloasă din final!

David Popovici a intrat pentru ultima dată în bazin în La Defence Arena din Paris, în proba regină, de 100 de metri liber. A fost ultima finală a zilei, programată la ora 23:39, ora României.

Cum s-a trăit la Paris cursa de 100 de metri liber a lui David Popovici

Până atunci, cei 18.000 de oameni au fost încălziţi de cele două titluri mondiale obţinute în aceeaşi sesiune de favoritul gazdelor, Leon Marchand. .

Cursa de 100 de metri liber a fost ultima a sesiunii. Şi au participat toţi “greii”: Chalmers, Zhanle, Popovici, Grousset, Nandor şi Alexy. Iar finala i-a ridicat în picioare pe toţi spectatorii.

David Popovici a întors al 7-lea la 50 de metri liber: “Eu aşa ştiu să înot!”

La start, Pan Zhanle a pornit ca din tun, în timp ce Popovici, în stilul său caracteristic, a avut un start mai lent decât adversarii. Iar la 50 de metri a întors al 7-lea:

“Sunt mai bun pe a doua parte a cursei. Este pur și simplu, așa știu eu să înot. Nu sunt atât de înalt, atât de musculos, nu am o plecare de pe loc atât de puternică, nu sunt un sprinter pur sânge, dar am mai multă rezistență decât ei, fiind mai subțire să zicem și de la antrenamentele pe care le-am făcut în fiecare zi uite că diferența s-a făcut la două sutimi, la o sutime”, a spus Popovici.

Locurile 2-4, despărţite de două sutimi

A doua jumătate a cursei a fost din nou o cursă de recuperare formidabilă pentru David Popovici. Românul a urcat în ultimii 50 de metri de pe locul 7 până pe locul 3, încheind cursa cu timpul de 47.49. La o sutime de secundă de australianul Kyle Chalmers, care a luat argintul.

La fel de adevărat, Popovici a luat bronzul, având cu o sutime mai puţin decât maghiarul Nandor Nemeth. Aşadar sportivii de pe 2, 3 şi 4 au fost despărţiţi de două sutimi.

Pan Zhanle a spulberat recordul mondial: “Să încercăm să îi venim de hac, pe românește”

Câştigător a fost Pan Zhanle. Chinezul a condus de la început până la final şi a câştigat titlul olimpic după ce a spulberat recordul mondial: 46.40 de secunde, cu patru zecimi mai bun decât precedentul, stabilit de chinez în februarie: 46:80, la vremea respectivă. Performanţa a fost lăudată de David Popovici:

“Este extraordinar, nu am ce să zic, jos pălăria, și-a bătut cu mult recordul mondial. Bravo lui, asta înseamnă și mai multă motivație pentru mine și ceilalţi care am ieșit în spatele lui. Înseamnă și mai multă motivație să încercăm să îi venim de hac, pe românește”, a spus David Popovici.

David Popovici a răsuflat uşurat, în final: “Am fost doar baricadat în hotel și pe drumuri”

După ce şi-a încheiat concursul, David Popovici a răsuflat uşurat, la propriu. A explicat că s-a încheiat totul pentru el, într-o manieră excelentă, cu două medalii olimpice, iar acum poate să se plimbe prin Paris fără să fie cantonat la hotel şi la sala de înot:

“Sunt mai liniștit și poate un pic mai fericit decât după aur, pentru că acum mă pot relaxa. Atunci, chiar dacă am câștigat aur, eram cu gândul că trebuie să mă odihnesc foarte bine pentru că urma să am încă o probă olimpică.

Acum am terminat, pot să văd și eu Parisul, pentru că sunt de atâtea zile aici și nu am văzut nimic. Am fost doar baricadat în hotel și pe drumuri și în rest nimic.

Habar n-am cum sărbătoresc în seara asta, mă gândesc de luni de zile ce voi face după ce voi termina cu jocurile olimpice, mă gândeam cine știe poate o să și câștig o medalie. Acum că sunt pus în fața faptului împlinit nu am niciun plan”, a spus Popovici la final.

David Popovici şi jurnaliştii români prezenţi în La Defense Arena au plecat după miezul nopţii. România are deja două medalii la Paris, iar şansele de a depăşi performanţele din ultimele două ediţii sunt foarte mari, mai ales că de joi, .