Cum s-a trăit meciul FCSB – Oțelul la lojă. Dezvăluiri din interior: „Am crezut că nu scăpăm de acest blestem”

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La finalul celor 90 de minute, debutul lui Reghecampf în al treilea mandat la FCSB a fost unul fericit. Atitudinea și agresivitatea au arătat diferit, însă jocul a lăsat de dorit. Oțelul a jucat 40 de minute în inferioritate numerică, dar chiar și așa a pus probleme serioase. Mihai Stoica a dezvăluit cum a trăit meciul de la lojă și, totodată, a comentat situațiile de la naționala U21 ale lui Ricardo Pădurariu și Alexandru Stoian, doi dintre oamenii cruciali din partida de sâmbătă seară.

Mihai Stoica a trăit cu emoții debutul lui Reghecampf în al treilea mandat la FCSB

Laurențiu Reghecampf este unul dintre cei mai iubiți antrenori de fanii roș-albaștrilor, iar revenirea sa pe banca FCSB a creat o emulație extraordinară. Acest lucru s-a văzut atât pe teren, cât și în tribune, unde la meciul cu Oțelul Galați au venit peste 10.000 de suporteri. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei bucureștene, a recunoscut în emisiunea „MM la FANATIK” că a avut mari emoții pentru noul antrenor al FCSB, mai ales că Oțelul a pus probleme serioase, chiar și după ce a rămas în 10 oameni.

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„Galațiul a avut două ocazii imense. Una la intervenția lui Târnovanu, plus una și mai mare, cred eu, la șutul ăla respins de Andre Duarte peste poartă. Dacă nu-l lovește mingea e gol, iar dacă o lovește greșit e autogol. Am avut emoții pentru că era debutul lui Reghe. Am avut senzația și la meciul ăsta că nu scăpăm fără să luăm gol pe final. Credeam că nu scăpăm de acest blestem.

Era păcat să luăm gol pentru că Reghecampf a avut o inspirație uriașă cu introducerea lui Stoian. Atenție, Stoian care nu s-a antrenat cu noi. El a venit din «vacanța» de la Ibiza, pentru că el a fost în vacanță acolo, n-a jucat nicio secundă în meciul cu Spania”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

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Ricardo Pădurariu și Alex Stoian, providențiali în FCSB – Oțelul 1-0

Ricardo Pădurariu (19 ani) a început din primul minut meciul contra gălățenilor și a făcut o partidă de excepție. Alex Stoian (18 ani), colegul său de generație, a intrat pe parcurs, înlocuindu-l pe Arnold Garita, și a înscris unicul gol al partidei, într-un moment în care FCSB juca în superioritate numerică, dar tot nu reușea să găsească drumul spre poartă. Deși cei doi nu dovedesc pentru prima dată că sunt de o valoare bună pentru niște fotbaliști de 19 și 18 ani, Costin Curelea nu le-a oferit aproape nicio șansă la naționala U21, iar Mihai Stoica s-a arătat nemulțumit de această decizie, mai ales că selecționerul de tineret nu a fost de acord să-i lase pe cei doi fotbaliști ai FCSB să facă pregătirea de trei săptămâni alături de Laurențiu Reghecampf.

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„Ricardo Pădurariu a intrat 0 secunde în primul meci, 0 secunde în al doilea și a intrat în minutul 83 cu Spania. Rici este născut 2007, iar jucătorii de pe poziția lui, Ciubotaru și Șuteu, sunt născuți în 2004. Sunt mulți antrenori care consideră că este importantă experiența. Acest Costin Curelea a venit la noi în bază să vadă antrenamentul, iar Alin Stoica i-a spus să-l lase să se antreneze cu noi pe Pădurariu, din moment ce-i ia pe Ciubotaru și Șuteu. Trei săptămâni pentru Rici cu noi erau aur. A zis că vrea să se acomodeze cu atmosfera. Tu poate peste 3 săptămâni pleci, cu ce atmosferă să se acomodeze?

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Eu nu judec, dar îmi vărs amarul. Este ok să meargă la echipa națională, indiferent cât joacă. Astea sunt deciziile selecționerului. Băi, dacă ai doi pe poziția lui… la meciul cu Spania l-a băgat mijlocaș. Stoian abia venise, iar pe Pădurariu n-a vrut să-l lase acasă. Bănuiesc că știa că nu vrea să conteze pe el. Nu știu ce ar mai trebui să facă. Dacă dădea gol la faza aia în care a traversat tot terenul, era golul anului. La 2007, la echipa națională, el în ultima perioadă nici măcar nu a fost convocat. Jucau Techereș, iar rezervă era Senciuc, fotbalist de picior drept pe postul de fundaș stânga”, a mai declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.