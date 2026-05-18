Sport

Cum s-a trăit titlul Universității la nunțile de aseară din Craiova! Până și soția fostului atacant al lui Adrian Mititelu a explodat de bucurie

Craiova a trăit la intensitate maximă câștigarea titlului în SuperLiga. Chiar și la nunțile și botezurile din oraș, invitații au fost conectați la succesul istoric al Universității.
Traian Terzian
18.05.2026 | 12:18
Cum sa trait titlul Universitatii la nuntile de aseara din Craiova Pana si sotia fostului atacant al lui Adrian Mititelu a explodat de bucurie
SPECIAL FANATIK
Titlul Universității Craiova, sărbătorit și la nunțile și botezurile din oraș. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Din păcate, nu toți suporterii Universității Craiova au putut fi prezenți pe stadionul ”Ion Oblemenco” pentru a vedea noua campioană a României. Chiar dacă unii dintre ei au trebuit să onoreze invitații la nunți, au fost cu ochii pe meciul care a adus titlul în Bănie.

Titlul câștigat de Universitatea Craiova s-a sărbătorit la nunțile din oraș

Localurile din Craiova au fost pline de evenimente în seara zilei de duminică, 17 mai. Nunțile și botezurile programate cu mult timp înainte au încurcat planurile multor suporteri ai ”alb-albaștrilor”, care nu au putut ajunge la stadion pentru a sărbători câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Organizatorii s-au asigurat că nimeni nu pleacă de la petreceri pentru a merge să sărbătorească titlul Universității. Au pus ecrane uriașe în săli pentru ca meciul să poată fi văzut în direct, dar în același timp evenimentele de familie să se desfășoare conform planificărilor.

Într-o postare apărută pe TikTok se poate vedea cum bărbații prezenți la un botez s-au strâns în fața unui ecran gigant pentru a urmări evoluția elevilor lui Filipe Coelho. Cu paharele de băutură în mână și cu muzica de petrecere pe fundal, aceștia au savurat din plin succesul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Digi24.ro
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
@deerproject1993 #nunta #botez #universitateacraiova #craiova #romania @DeerProject ♬ sunet original – DeerFamily

Soția fostului jucător al lui Mititelu, bucurie de nedescris

Bucuria câștigării titlului nu a avut limite în Craiova, iar succesul a fost sărbătorit chiar și de o parte a taberei adverse din oraș. Momentul inedit a avut-o în prima plan pe soția lui Mihai Dina, fostul atacant al echipei FC U Craiova.

ADVERTISEMENT
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa...
Digisport.ro
Verdictul medicilor, după accidentul grav al lui Alex Marquez, în care motocicleta sa s-a dezintegrat

În ciuda faptului că soțul său a jucat timp de șapte ani în două perioade diferite la formația patronată de Adrian Mititelu, Andra Dina s-a bucurat din plin de titlul cucerit de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Manager la Hanul Andriței, o locație de lux din Craiova, Andra a avut de gestionat o nuntă. Chiar și așa, ea nu a putut sta departe de fotbal și apare într-o filmare în care se uită la meci și sărbătorește ca un adevărat suporter primele două goluri înscrise de Universitatea în ”finala” de titlul cu U Cluj.

Oltenii au sărbătorit toată noaptea câștigarea eventului

Universitatea Craiova este din nou în fruntea fotbalului românesc, iar nebunia câștigării eventului a fost sărbătorită așa cum se cuvine. După ce au primit trofeul SuperLigii și s-au bucurat pe stadion alături de suporteri, jucătorii s-a retras în vestiar și au petrecut pe celebra melodie ”Made in Romania”.

ADVERTISEMENT

Dacă fanii au continuat sărbătoarea pe străzile din Craiova, jucătorii, staff-ul și cu conducerea s-au retras într-un local de lux din afara orașului. Iar petrecerea oltenilor s-a întins până la primele ore ale dimineții. Și după câteva ore de odihnă va continua luni seară cu parada în care băieții vor prezenta trofeul suporterilor dintr-un autocar descoperit.

Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu:...
Fanatik
Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu: „Despre ce vorbim!?”
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea...
Fanatik
Povestea emoționantă a căpitanului Nicușor Bancu! De la drama pierderii tatălui la câștigarea titlului cu Universitatea Craiova: ”Acum mă vede de sus”
Cadoul de campion făcut de Universitatea Craiova maestrului Marius Mitran: „O frenezie ca...
Fanatik
Cadoul de campion făcut de Universitatea Craiova maestrului Marius Mitran: „O frenezie ca la o finală de Champions League!”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit...
iamsport.ro
Prunea a răbufnit în direct după Craiova - U Cluj 5-0: 'Am înnebunit când am văzut, vorbeam singur! Spuneți-mi și mie de ce?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!