Cum s-a trăit titlul Universității la nunțile de aseară din Craiova! Până și soția fostului atacant al lui Adrian Mititelu a explodat de bucurie

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu toți suporterii Universității Craiova au putut fi prezenți pe stadionul ”Ion Oblemenco” pentru a vedea noua campioană a României. Chiar dacă unii dintre ei au trebuit să onoreze invitații la nunți, au fost cu ochii pe meciul care a adus titlul în Bănie.

Titlul câștigat de Universitatea Craiova s-a sărbătorit la nunțile din oraș

Localurile din Craiova au fost pline de evenimente în seara zilei de duminică, 17 mai. Nunțile și botezurile programate cu mult timp înainte au încurcat planurile multor suporteri ai ”alb-albaștrilor”, care .

ADVERTISEMENT

Organizatorii s-au asigurat că nimeni nu pleacă de la petreceri pentru a merge să sărbătorească titlul Universității. Au pus ecrane uriașe în săli pentru ca meciul să poată fi văzut în direct, dar în același timp evenimentele de familie să se desfășoare conform planificărilor.

Într-o postare apărută pe TikTok se poate vedea cum bărbații prezenți la un botez s-au strâns în fața unui ecran gigant pentru a urmări evoluția elevilor lui Filipe Coelho. Cu paharele de băutură în mână și cu muzica de petrecere pe fundal, aceștia au savurat din plin succesul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

@DeerProject

Soția fostului jucător al lui Mititelu, bucurie de nedescris

Bucuria câștigării titlului nu a avut limite în Craiova, iar succesul a fost sărbătorit chiar și de o parte a taberei adverse din oraș. Momentul inedit a avut-o în prima plan pe soția lui Mihai Dina, fostul atacant al echipei FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că soțul său a jucat timp de șapte ani în două perioade diferite la formația patronată de Adrian Mititelu, Andra Dina s-a bucurat din plin de titlul cucerit de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Manager la Hanul Andriței, o locație de lux din Craiova, Andra a avut de gestionat o nuntă. Chiar și așa, ea nu a putut sta departe de fotbal și apare într-o filmare în care se uită la meci și sărbătorește ca un adevărat suporter primele două goluri înscrise de Universitatea în ”finala” de titlul cu U Cluj.

Oltenii au sărbătorit toată noaptea câștigarea eventului

Universitatea Craiova este din nou în fruntea fotbalului românesc, iar nebunia câștigării eventului a fost sărbătorită așa cum se cuvine. După ce au primit trofeul SuperLigii și s-au bucurat pe stadion alături de suporteri, jucătorii s-a retras în vestiar și .

ADVERTISEMENT

Dacă , jucătorii, staff-ul și cu conducerea s-au retras într-un local de lux din afara orașului. Iar . Și după câteva ore de odihnă va continua luni seară cu parada în care băieții vor prezenta trofeul suporterilor dintr-un autocar descoperit.