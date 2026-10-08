Cum s-a transformat CFR Cluj, de la Pancu la insolvență. „Rețeta” prin care Marius Șumudică vrea să readucă echipa în top

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Să compari CFR-ul de astăzi cu cel din sezonul trecut e un demers dificil și deopotrivă interesant. Și asta pentru că atât de multe lucruri s-au întâmplat în Gruia în ultimul an, încât discutăm parcă despre două cluburi diferite. , continuăm serialul FANATIK cu prezentarea celor de la CFR. Cu ajutorul statisticilor Wyscout, constatăm împreună cum a evoluat jocul CFR-ului în primele etape ale sezonului curent, comparativ cu precedentul.

Inflație de antrenori în insolvență! De la 3 antrenori în 9 etape, la 2 antrenori în 9 etape

CFR a început sezonul 2025 – 2026 cu Dan Petrescu pe bancă, antrenor cu care au obținut o victorie, 2 egaluri și 2 înfrângeri (Slobozia, Rapid, FC Argeș, Universitatea Craiova, Botoșani). Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban au asigurat interimatul în înfrângerea de la Galați, pentru ca Andrea Mandorlini să preia echipa de la meciul cu FCSB – 3 remize în primele 3 partide (FCSB, Metaloglobus, UTA). Acest sezon a început cu Antonio Folha pe bancă, dar rezultatele slabe au condus la înlocuirea sa cu Marius Șumudică, care a debutat pe 14 august, în înfrângerea cu Corvinul, reușind apoi o nesperată victorie cu FCSB. Și la nivel de lot schimbările au fost radicale.

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Surprinzător însă, CFR a folosit mai mulți jucători în primele 9 etape din sezonul trecut, decât în acest sezon. 34 de jucători a utilizat CFR în debutul sezonului 2025/26, față de 30 în 2026/27. Dintre aceștia, doar 13 sunt comuni: Camora, Abeid, Krešić, Kun, Perianu, Korenica, Djoković, Muhar, Fică, Păun, Cordea, Biliboc și Sfaiț. Printre cei 13 îi regăsim și pe cei 3 underi utilizați în ambele sezoane.

Deși CFR s-a bazat pe aceeași tineri fotbaliști, ponderea minutelor acordate lor s-a schimbat:

Andres Sfaiț : în 2025/26 – 9 meciuri, 8 titularizări, 594 de minute; în 2026 – 2027 – 9 meciuri, 3 titularizări, 321 de minute.

: în 2025/26 – 9 meciuri, 8 titularizări, 594 de minute; în 2026 – 2027 – 9 meciuri, 3 titularizări, 321 de minute. Lorenzo Biliboc : în 2025/26 – 6 meciuri, o titularizare, 269 de minute; în 2026 – 2027 – 9 meciuri, 6 titularizări, 561 de minute.

: în 2025/26 – 6 meciuri, o titularizare, 269 de minute; în 2026 – 2027 – 9 meciuri, 6 titularizări, 561 de minute. Viktor Kun: în 2025/26 – 3 meciuri, o titularizare, 159 de minute; în 2026 – 2027 – 5 meciuri, 5 titularizări, 450 de minute.

Dacă în 2025 – 2026 Sfaiț a fost underul de bază, în 2026 – 2027 minutele se împart echilibrat între cei 3, deși Biliboc pare să rămână favoritul antrenorului, la fel ca în mandatul lui Pancu.

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În 2026 – 2027 CFR câștigă mai des și produce ocazii cu probabilitate de gol mai mare comparativ cu sezonul trecut: xG crește cu aproximativ 19%, deși numărul șuturilor scade ușor. Așadar, progresul ofensiv vine mai ales din calitatea ocaziilor, nu dintr-un volum mai mare de situații. Totuși, nu trebuie omis un detaliu important: 5 dintre cele 15 goluri actuale provin din victoria cu Voluntari. În celelalte opt partide, CFR a înscris zece goluri.

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Schimbarea de sistem, cea mai importantă modificare tactică. De la 4 fundași la 3-4-3 în epoca Șumudică

În primele etape din 2025- 2026, CFR a folosit mai multe module:

4-1-4-1: 33% din timpul analizat

4-3-3: 31%

4-2-3-1: 11%

5-4-1: 10%

alte așezări în restul perioadei analizate

În modulul de bază, CFR se apără cu patru oameni, un mijlocaș defensiv în fața lor și distribuții variabile ale celorlalți jucători. Au existat însă și formule cu cinci apărători, inclusiv la Galați și împotriva FCSB. În 2026 – 2027, schimbarea de sistem apare dupa instalarea lui Șumudică.

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În primele patru partide analizate (din acest sezon) CFR folosește un 4-3-3, inclusiv la debutul lui Șumudică cu Corvinul. În următoarele patru clujenii trec la 3-4-3, începând cu victoria împotriva FCSB. În ultima partidă, cea cu Botoșani, Șumudică începe în 3-4-2-1, pentru ca ulterior să treacă la clasicul 3-4-3.

După trecerea la trei fundași centrali, CFR a obținut 10 puncte în cinci meciuri, cu golaveraj 8–6, față de 3 puncte și 7–8 în primele patru. Atât rezultatele, cât și statistica îi dau dreptate lui Șumudică. După trecerea la trei fundași centrali, CFR a obținut 10 puncte în cinci meciuri, cu golaveraj 8–6, față de 3 puncte și 7–8 în primele patru. Statistica Wyscout susține și ea sistemul cu 3 fundași centrali:

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Pondere în eșantion 44% în 4-3-3 48% în 3-4-3.

44% în 4-3-3 48% în 3-4-3. Posesie 58,52% în 4-3-3 41,91% în 3-4-3.

58,52% în 4-3-3 41,91% în 3-4-3. Precizia paselor 87,02% în 4-3-3 77,67% în 3-4-3.

87,02% în 4-3-3 77,67% în 3-4-3. Ponderea paselor lungi 6,85% în 4-3-3 15,10% în 3-4-3.

6,85% în 4-3-3 15,10% în 3-4-3. PPDA 13,00 în 4-3-3 13,50 în 3-4-3.

13,00 în 4-3-3 13,50 în 3-4-3. xG creat vs xG adversari 6,15 / 8,77 în 4-3-3 8,21 / 7,23 în 3-4-3

Practic, Șumudică s-a adaptat lotului pe care îl are la dispoziție. În 3 fundași, CFR cedează o posesie care oricum se dovedise a fi ineficientă și obține un raport mai bun între ocaziile create și cele oferite adversarului. Logic, ponderea paselor lungi crește; echipa sare peste construcție, care devine mult mai directă. PPDA rămâne la nivel apropiat, deci schimbarea de sistem nu vine cu un pressing mai intens (probabil din cauza problemelor fizice la nivel de lot).

Interesant de trecut în revistă lista oamenilor importanți de la CFR în debutul sezonului trecut:

Korenica : 3 goluri, 2,69 xG, 20 de pase care au dus la șut și 1,80 xA

: 3 goluri, 2,69 xG, 20 de pase care au dus la șut și 1,80 xA Emërllahu : 2 goluri, 19 șuturi, dintre care 10 pe poartă;

: 2 goluri, 19 șuturi, dintre care 10 pe poartă; Matei Ilie : 2 goluri, ambele în urma cornerelor, plus o pasă decisivă;

: 2 goluri, ambele în urma cornerelor, plus o pasă decisivă; Postolachi : 2 goluri în 231 de minute;

: 2 goluri în 231 de minute; Sinyan : 643 de minute și 67% dintre duelurile totale câștigate;

: 643 de minute și 67% dintre duelurile totale câștigate; Fică și Djoković: fiecare cu peste 600 de minute.

Interesant pentru că aceste fotbaliști (cu excepția ui Fica) au ceva în comun: nu se mai regăsesc în lotul CFR-ului în momentul de față. Desigur, principala cauză fiind cea financiară, insolvența obligând clubul să se despartă de jucători importanți.

În debutul lui 2026/27 oamenii importanți pentru CFR sunt Cordea, Dražić, Biliboc și Sfaiț. Practic, Cordea și Dražić înscriu două treimi din golurile CFR-ului în aceste etape.

Cordea : 769 de minute, 5 goluri , 3,54 xG. 29 de șuturi, 18 pase care au dus la șut și 2,99 xA

: , 3,54 xG. 29 de șuturi, 18 pase care au dus la șut și 2,99 xA Dražić : 718 minute, 5 goluri , 3,33 xG

: , 3,33 xG Biliboc : 561 de minute, 2 goluri, 1,46 xG

: 561 de minute, 2 goluri, 1,46 xG Sfaiț: 321 de minute, fara gol, 1,22 xG. 2 pase decisive și 1,42 xA

Ce a pierdut CFR de la un sezon la altul

Ofensiv, CFR a pierdut eficiența aeriană și plusul adus de fazele fixe.

Șuturi cu capul: 30→11.

Goluri cu capul: 5→0.

Goluri după faze fixe (conform Wyscout, fără penaltyuri și lovituri libere directe): 5→1.

Precizia centrărilor lui Camora: 20/30, adică 66,7% → 5/27, adică 18,5%.

Cel mai probabil, în sistemul cu 3 fundași centrali, Camora nu reușește să ajungă suficent de des și suficient de proaspăt în zona careului advers.

Defensiv, CFR este în 2026/27 un club vulnerabil în deplasări:

Acasă : 3 victorii, 1 egal, golaveraj 9-1

: Deplasare: 1 victorie, 4 înfrângeri, golaveraj 6-13

Treisprezece dintre cele paisprezece goluri primite au venit în deplasare. Nivelul fizic poate fi o cauză a rezultatelor CFR-ului; această idee e susținută de evoluția statisticilor defensive (dueluri defensive câștigate) ale oamenilor din apărare (sezonul trecut vs sezonul curent): Camora, 75%→59%; Abeid, 66%→55%; Krešić, 71%→44%. Când iți pierzi duelurile, cel mai probabil adversarul este superior din punct de vedere fizic. Iar când asta se întâmplă cu toți fotbaliștii de profil defensiv, concluzia e clară.

. Transferurile realizate pe finalul perioadei arată că CFR își propune și în acest sezon playoff-ul, în ciuda insolvenței. Sau poate tocmai de aceea (pentru a fi scutită de emoțiile luptei de supraviețuire). Dacă Șumudică a reușit să-și încarce fizic corespunzător elevii, CFR va fi și în acest sezon un adversar cel puțin dificil, în ciuda pierderilor de efectiv.