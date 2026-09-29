Sport

Cum s-a transformat dezastrul din Nations League în bucurie națională? Detaliile care îi arată drumul lui Hagi pentru România

Gheorghe Hagi are un start dificil în "oficiale" pe banca naționalei. România a pierdut categoric în fața Bosniei, 4-2, și e ultima în Grupa a 4-a din Liga B a Nations League.
Emanuel Roşu
29.09.2026 | 19:16
Cum sa transformat dezastrul din Nations League in bucurie nationala Detaliile care ii arata drumul lui Hagi pentru Romania
SPECIAL FANATIK
Gheorghe Hagi are două înfrângeri în cele două meciuri oficiale din cel de-al doilea său mandat pe banca naționalei. FOTO: colaj FANATIK
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Naționala lui Gheorghe Hagi a cedat și în Suedia, la Solna, în prima rundă din Nations, 2-1. Are golaveraj 3-6. Tricolorii se tem de un scenariu similar celui din 2022-2023. Atunci, au retrogradat în Liga C dintr-o grupă cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru. Selecționer era Edi Iordănescu, omul care a ajuns, în cele din urmă, să transforme radical naționala. Edi a folosit experiența nefastă din Nations pentru a construi „Generația de Suflet”, concept creat spontan într-o conferință de presă și extins la nivel de brand de către Federație.

Iordănescu Jr. a mizat pe dorința de revanșă a jucătorilor și a făcut „unitate militară” la națională

Edi a primit încrederea FRF, în ciuda parcursului mediocru din NL. A mizat pe puține schimbări în lot, dar a responsabilizat grupul tocmai prin linia conservatoare de selecție. Iordănescu a rezistat presiunii media de a-l recupera pe Mitriță pentru echipa națională. A stins „focuri” și a mizat totul pe unitate. Strategia a funcționat. Discursurile sale lungi și mesajele repetate cu forță și convingere au avut impact în sufletul generației pe care a dus-o la cea mai mare performanță a sa. România a mers la Euro după o campanie în care și-a acceptat momentele de suferință și a lovit chirurgical inclusiv în duelurile cu echipele mai bine cotate.

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Rămâne de referință egalul scos în Elveția, 2-2, după aproape 80 de minute lamentabile ale României. Dar și victoria obținută cu autoritate împotriva aceleiași naționale de la București, 1-0, în concluzia preliminariilor. România „unitate militară”, atât la propriu, cât și la figurat, s-a calificat în optimile de finală de la Euro 2024, unde a pierdut cu Olanda. Dar Iordănescu și-a menținut aura și a rămas cu rezultatele și cu imaginile impresionante de solidaritate oferite de românii de acasă, din piețele marilor orașe germane și de pe stadioane.

Ce va face Hagi în noiembrie?

Încă de la conferința de presă dinaintea partidei cu Bosnia, Hagi a lăsat de înțeles că de la acțiunea următoare va aplica rezultatele concluziilor pe care le-a tras în ferestrele din iunie și septembrie/octombrie.

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Mai mult decât atât, la finalul jocului cu bosniacii, a oferit suficiente indicii că vine momentul hotărârilor drastice. Hagi a ținut un discurs-manifest în care a identificat problemele fotbalului din România, dar le-a pus și în contextul crizei decizionale de la nivel politic. Selecționerul a preluat pe piept responsabilitatea totală a tabelei și a sugerat că e dispus să-și depună mandatul după numai câteva luni în funcție. FRF nu ia în calcul despărțirea de Hagi și consideră că acesta poate schimba cursul spre care naționala pare că se îndreaptă în prezent.

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„Nu puteam sa schimb 10 jucători, ca o făceam la pauză!”, a spus Hagi după lovitura primită din partea Bosniei. L-a remarcat pe Coubiș, de care s-a declarat mulțumit în ciuda celor 4 goluri primite, și a lăsat practic să-i scape numele portarului titular din Polonia. „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Hindrich! Merita!”, a transmis Hagi, fără să-l critice deschis pe Ionuț Radu, care a greșit decisiv cu Bosnia.

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Dacă în Polonia este de așteptat ca naționala să înceapă cu un mix între echipele de start pe care Hagi le-a avut în Suedia și contra Bosniei, rămâne de văzut dacă și concepția de joc se va modifica. Selecționerul a insistat să pornească în construcție prin coborârea unui mijlocaș central între fundași, rol pe care l-au avut pe rând, contra Bosniei, Screciu, apoi Vlad Dragomir.

Cu siguranță, prestațiile pe care România le va avea la Varșovia, vineri seară, și cu Suedia (luni, 5 octombrie) vor răspunde la și mai multe dintre dilemele lui Hagi. „Regele” speră ca dezastrul pe care și-l asumă astăzi să adune piesele din care se poate ridica o nouă națională câștigătoare.

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  • 33 de jucători a convocat Hagi la echipa națională pentru meciurile din Nations League (septembrie/octombrie)
  • 2 titulari din meciul cu Suedia a păstrat Hagi la confruntarea cu Bosnia, pe Coubiș și pe Ionuț Radu
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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