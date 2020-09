Cum s-a transformat fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Uite cât de bine arată adolescenta la doar 16 ani

Teo Trandafir este mândră nevoie mare, căci fiica ei, Maia, s-a transformat într-o adolescentă de toată frumusețea.

Tânăra este activă pe rețelele de socializare, unde postează imagini inedite din timpul activităților pe care le are.

Pasionată de fotografie și artă, fiica vedetei de la Kanal D pozează imagini în care apare în anumite ipostaze, multe dintre ele exprimând simplitatea.

Fiica prezentatoarei Teo Trandafir, în imagini pe Instagram

Persoană discretă, adolescentă dornică de învățătură și cu rezultate bune la școală, Maia este o tânără atipică. Spunem atipică pentru că în comparație cu alți copii de vedete, ea a dorit să rămână în anonimat, să se bucure de mama ei acasă, nu la tv, nu lansează declarații în presă, nu epatează, se bucură de viață ca orice tânăr de vârsta ei fără să țină cont de vreo etichetă, ori să se considere mai specială.

Pentru asta, Teo Trandafir este cea mai mândră, pentru că a reușit să-și educe fiica într-un spirit liber, dar cu mult bun simț. Deși are doar 16 ani, Maia Trandafir arată foarte bine, iar imaginile postate pe Instagram o dovedesc din plin.

Teo este singura mamă pe care o știe și unica ce va rămâne

Deși este înfiată și știe acest lucru încă de la o vârstă fragedă, Maia este un copil dorit de către Teo și modul prin care vedeta a ales să-i spună că nu este mama ei biologică a fost destul de original.

„ I-am spus undeva la 2 ani și jumătate, mi-am dat seama că e momentul, pur și simplu m-a străfulgerat. Ne jucam cu plastilină, făceam pizza și mi-a rămas momentul întipărit în minte. Am întrebat-o: «Auzi, tu vezi perdelele astea colorate? Înainte erau negre, înainte de a veni tu. Florile astea le vezi? Înainte de a veni tu, nu erau». Și a început să mă întrebe: «Dar înainte de a veni eu, păsările astea erau?» ;«Nu»; «Și tu ce făceai?»; «Eu plângeam»; «De ce?»; «Pentru că îl rugam pe Dumnezeu să îmi trimită un înger, și atunci ai venit tu purtată de patru îngeri într-un cearșaf»; «Și unde m-au pus?» M-am dus în curte și i-am arătat exact locul unde au pus-o îngerii și, din momentul ăla, totul a început să se coloreze. Ea cu mintea ei de până în 3 ani putea să își imagineze o lume alb-negru devenind color. În felul ăsta am încercat să îi explic câtă bucurie, câtă fascinație, câtă esență a adus în viața mea.”, a povestit vedeta de la Kanal D într-un itnerviu pentru Revista Viva.

Cu toate că are o mamă biologică, adolescenta nu a fost curioasă să o cunoască și Teo susține că lucrurile nu se vor schimba din pucntul ăsta de vedere. „ Nu a interesat-o niciodată aspectul ăsta. Am încercat să îi transmit faptul că am avut noroc că mama ei naturală a hotărât să nu îi facă rău și asta a fost tot. Nu cred că doamna respectivă și-ar dori, nu cred că eu mi-aș dori, nu cred că Maia și-ar dori, și atunci nu am atins un subiect căruia nu i-am înțeles sensul.”, a declarat Teo, în urmă cu doi ani, pentru sursa menționată.