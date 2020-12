Cum s-a transformat Niculina Stoican în ultimele luni. Imaginea care a stârnit curiozitatea fanilor

Niculina Stoican a postat o imagine pe Instagram la care fanii au reacționat imediat. Vedeta s-a schimbat mult în ultima perioadă, mai ales că, mai nou, poartă și ochelari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta, la fel ca toți ceilalți artiști, se află în repaus profesional, motiv pentru care petrece mai mult timp pe rețelele de socializare. Complet naturală, fără pic de machiaj, Niculina Stoican a posta o fotografie pe rețeaua de socializare unde a primit zeci de comentarii și mii de aprecieri.

Chiar dacă nu se mai aranjează ca altădată, cântăreața a rămas la fel de frumoasă și zâmbitoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Niculina Stoican este o cântăreață din România, celebră mai ales în zona Olteniei, și solistă a Ansamblului folcloric „Maria Tănase” din Craiova. Artista este fiica Angelicăi Stoican, interpretă de muzică populară din Mehedinți.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale, Niculina Stoican a făcut parte din juriul emisiunii Vreau să fiu mare vedetă, de la Antena 1, a prezentat reality show-ul Te vreau lângă mine de la Kanal D și a fost jurat al talent-show-ului de folclor prezentat de Iuliana Tudor, Vedeta Populară, de la TVR1.

Anul acesta, îndrăgita cântăreață de muzică populară Niculina Stoican a fost aleasă consilier județean în județul DOLJ pe lista PSD pentru Consiliul Județean.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Niculina Stoican, despre cel mai greu moment din viață: „Am făcut depresie, atacuri de panică”

În 2014, soțul Niculinei Stoican a fost arestat și a fost închis ani buni. Vedeta a vorbit despre această perioadă grea din viața ei. Vasile Stanescu a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru că a prejudiciat statul cu sume importante.

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a mărturisit Niculina Stoican la Dincolo de aparențe, Antena Stars.