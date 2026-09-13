Cum s-a transformat Olimpiu Moruțan în „dirijorul” Rapidului. Ce are în plus față de Alexandru Mitriță

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Olimpiu Moruțan este om de bază la Rapid în acest sezon, un progres evident față de anul trecut când mijlocașul a fost mai mult accidentat. Acum, Moruțan a devenit dirijorul de la mijlocul terenului pentru Rapid, astfel că tot mai multă lume îl compară cu Alexandru Mitriță în vremurile când juca la Craiova.

Olimpiu Moruțan, comparat cu Alex Mitriță. Care sunt diferențele dintre cei doi mijlocași sclipitori

Bogdan Tudor „Baratky” a fost primul care a remarcat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, aportul lui Moruțan la jocul Rapidului. Cu toate acestea, Moruțan ar putea să se transforme în Călcâiul lui Ahile pentru Rapid, pentru că întreg jocul echipei se bazează pe el, lucru subliniat și de Horia Ivanovici.

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„Moruțan e una din problemele Rapidului, paradoxal. Rapid depinde de jocul lui Moruțan. Nu ai înlocuitor pentru el”, a remarcat Baratky. Jurnalistul Horia Ivanovici a remarcat cum Moruțan aduce tot mai mult a Alexandru Mitriță, jucător providențial pentru Craiova.

. Dar asta a fost călcâiul lui Ahile. Acum toată lumea a început să joace cu Moruțan, și coechipierii îl văd capabil de pase sclipitoare”, a completat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

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Cristi Balaj îl laudă pe Moruțan pentru că e „furnică” și crede că Rapidul se află pe drumul cel bun

Mitriță avea și alte probleme în relația cu Craiova”, a remarcat Baratky. Mai mult, diferențele dintre Moruțan și Mitriță nu se opresc aici, după cum o spune și Cristi Balaj. Fostul mare arbitru a remarcat cum Moruțan este mult mai muncitor decât fostul mijlocaș al oltenilor.

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Chiar și așa, Cristi Balaj crede că Rapidul arată foarte bine în acest an. „Moruțan e mai furnică în comparație cu Mitriță. Ce s-a făcut la Rapid e mai așezat, mai calculat decât în campionatele trecute. Îi văd favoriți, un update pentru sezoanele precedente. Trebuie felicitați cei de la Rapid pentru că au avut încredere în Moruțan, anul trecut a avut un sezon deloc reușit.

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Ca să fim eleganți. Justificat, e greu după o accidentare. A trecut perioada de pregătire. Ai început să ai repere. După o pauză ai nevoie de repere pe terenul de joc. Trebuie să câștigi dueluri, să știi să faci următoarea etapă a fazei. E un lot echilibrat, au dubluri pe posturi. Dacă suferă la un capitol, suferă la capitolul talie. E important să ai talie la mijlocul terenului”, a remarcat Balaj la FANATIK SUPERLIGA.