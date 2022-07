Cum s-a transformat vacanța unor români într-un coșmar. “Mâncare alterată, mizerie și lipsa personalului de securitate”

Grupul de români a fost cazat la un hotel din stațiunea bulgărească Albena timp de o săptămână.

Cum s-a transformat vacanța unor români într-un coșmar

de calitatea mâncării, relatând că fetița de 2 ani nu a mâncat nimic din preparatele oferite de hotel.

“Vreau să vă scriu experiență noastră la hotelul Sandy Beach din Albena, am fost cazați în perioada 16-23 iulie.

În primul rând vreau să subliniez faptul că nu recomand pentru familii cu copii mici, am fost cu fetița de 2 ani și nu a mâncat absolut nimic din mâncarea gătită.

Erau mulți români cu copii în hotel care la fel erau disperați că nu mănâncă copiii.

Ciorbele, supele aveau un gust ciudat, necomestibile, puține feluri principale, de obicei făceau o tocăniță din carne de porc cu ardei și ou bătut peste, bucăți peste prăjit (scria doar “Fish” pe etichetă), pui prăjit la tavă, mazăre, broccoli fiert, orez simplu, seara cartofi prăjiți – astea erau mereu la masă. Făceau 3 feluri de carne, tot atâtea garnituri și salate.

Pentru noi adulții e ok, dar pentru copii, deloc.

Noi am cumpărat pentru o fetiță mâncarea de la o terasă “Poco loco”, 7 leva – ciorbă de pui și 21 leva-șnițel cu piure de cartofi“, a scris românca “.

prost gătită care avea gust ciudat, de mezelurile alterate de la micul dejun, de muștele din restaurant sau de faptul că personalul strânge mâncarea deși mai sunt turiști la masă.

Curățenie deficitară și lipsa personalului de securitate

Turista a mai reclamat și faptul că deși a plătit în plus pentru o cameră cu confort sporit a primit o cameră mică pe care a trebui să o curețe și să o dezinfecteze întrucât era mizerabilă.

“Despre cameră, mă așteptăm să fie mai mare, pentru că am plătit pentru dublă superior, era un pat dublu și o canapea. Mochetă pe jos, în baie și la intrare mizerie pe jos, am primit camera la ora 15 și baia era mizerabilă, am făcut curat eu, luasem de acasă dezinfectanți pentru suprafețe, lavete.

Era mult praf și mizerie pe jos, de mult nu au mai dat cu mopul în baie și hol.

I-am dat bani cameristei, nu a făcut curat nici așa, gunoiul îl lua zilnic, prosoapele la 2-3 zile, chiar dacă le lăsăm pe jos. Lenjeria de pat nu au schimbat-o niciodată.

Am avut un incident, au cazat lângă noi un grup de persoane cu probleme mintale și ne trezim miercuri la prânz cu un domn doar în slip care forța în continuu ușa de la camera surorii mele, ne-am tot dus la recepție, dar degeaba, au zis că nu au pe nimeni la pază și securitate, deși șocată, mă gândeam dacă lua un cuțit să ne lovească, ce făceam.

Nu a venit nimeni din partea hotelului, după vreo 40 de minute apar supraveghetoarele grupului. Trebuiau măcar să trimită o persoană să vadă situația. Nu recomand, costă mult pentru ce oferă”, a mai scris românca.