Cum s-a viralizat decorarea Gabrielei Cenuşă, asistenta lui Vela. Reacţiile violente ale oamenilor explicate de psiholog

Decorarea Gabrielei Cenușă Sîia, asistenta ministrului Afacerilor Interne Marcel Vela, a făcut valuri pe internet. Nu au fost prezentate motivele decorării acesteia, ce fapte în slujba cetăţeanului a realizat Gabriela Cenuşă de a ajuns să fie decorată de preşedintele ţării, însă cazul s-a viralizat la maximum în mediul online.

Informațiile prezentate în media despre caz au născut reacţii revoltătoare, iar comentariile oamenilor de rând care au însoțit postările de pe rețelele de socializare au fost în cea mai mare parte agresive sau jignitoare.

FANATIK a încercat să afle de la psihologul Corina Diaconescu ce mecanism interior dă naștere acestui tip de reacții, dacă poate fi aceasta o formă de bullying și de ce suntem tentați să intrăm cu bocancii în viața personală a cuiva.

De ce a fost decorată Gabriela Cenuşă: “rezultate remarcabile în cadrul MAI”

Potrivit art. 5 al Decretului prezidențial nr. 939/25.11.2020, “pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea profesională, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) i s-a conferit doamnei Cenușă-Sîia Mădălina-Gabriela, personal contractual, Medalia Națională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili”.

Până acum MAI nu a precizat care sunt meritele deosebite care i-au adus asistentei ministrului distincția prezidențială.

Valuri de acuzaţii de nepotism sau de “activităţi extracuriculare” la adresa Gabrielei Cenuşă

Cei care și-au exprimat părerea despre această informație, în special în comentariile la postările de pe Facebook, au lansat acuzații de la nepotism, la semnarea “ca primarul” de către președintele Iohannis a decretelor de decorare, până la a o acuza pe Gabriela Cenușă de “activități extracuriculare”.

Explicaţiile psihologului despre reacţiile violente la adresa Gabrielei Cenuşă din partea oamenilor de rând

Psihologul Corina Diaconescu a explicat pentru FANATIK care este mecanismul interior care dă naștere acestui tip de reacții: “Judecata acuzatoare, din nefericire, a devenit o formă obișnuită de comunicare. Mulți oameni ajung să emită judecăți de valoare ofensatoare, înainte de a căuta argumentat obiectiv faptele în baza cărora o fac. Sentimentul de inadecvare trăit pe cont propriu, ajunge uneori să fie extins și către persoane apropiate. Alteori se răsfrânge către persoane necunoscute în mod personal, dar știute prin frânturile de imagine publică pe care acestea le oferă. În spatele dispozitivului de pe care scrii, capeți o putere falsă, un curaj născut din lipsa de consecințe pentru ceea ce este asumat ca și declarație. Majoritatea celor ce se grăbesc să ‘pună la zid’ uită să își faca o autointerogare personală a vieții lor și modalității lor de trecere prin ea. Înainte de a cataloga, avem nevoie să ne informăm suficient. Apoi este necesară analiza contextului în care se întâmplă un anumit comportament, să cunoaștem care sunt variabilele ce l-au provocat”.

Potrivit opiniei specialistului, o astfel de reacție poate chiar să devină o formă de bullying dacă i se permite. “Ține de rezistența psihică a fiecărui individ. Anumite persoane pot fi afectate în mod major, în urma unei asemenea situații, altele pot sa treacă ușor peste, neoferind importanță și găsind justificări pentru care o pot face, respectiv – spre exemplu – dezacordul clar cu privire la ceea ce se spune.”

Printre reacțiile apărute în legătură cu “subiectul” Gabriela Cenușă au fost și cele legate de familia sa. Mai precis de cine este și cu ce se ocupă soțul său, în încercarea de a stabili o legătură între parcursul profesional al Gabriele Cenușă și decorarea acesteia și statutul soțului. Am întrebat-o pe Corina Diaconescu de ce ne place intratul cu bocancii în viața unei persoane, căutatul prin “rufele murdare” și am aflat că “umilirea altuia poziționat mai sus oferă o măgulire nepotrivită pentru cei ce ‘aruncă cu pietre’. Exista multi ‘vânători’ de greșeli, cu precădere pentru persoanele publice.”

Cum s-a viralizat cazul decorării Gabrielei Cenuşă. Este asistenta lui Vela un subiect legitim de blamat sau o fumigenă electorală?

Cum suntem pe ultima turnantă a campaniei electorale, adversarii politici ai PNL nu au ratat prilejul şi au rostogolit și ei subiectul, văzându-l fie ca pe un motiv de a ataca declarația președintelui potrivit căreia în administrația liberală sunt promovați doar oameni de valoare care au calificările cerute de postul pe care îl ocupă și performanțele care le justifică recunoașterea profesională.

Or, susțin aceștia, Gabriela Cenușă recunoaște ea însăși că nici măcar nu a terminat facultatea și că în urmă cu șapte ani promova o marcă de detergent într-un supermarket.

Pentru ce rezultate remarcabile a fost decorată Gabriela Cenușă încă nu am aflat. Sperăm să ne lumineze reprezentanții MAI, cei care i-au trecut numele pe lista de propuneri pentru acordarea distincțiilor.

A fost pus numele ei pe listă sperând că nu se va observa printre cele 99 de nume care s-au bucurat de recunoaștere din partea instituției prezidențiale cu ocazia Zilei Naționale? Nu putem şti, momentan.

Folosește însă cuiva transformarea asistentei ministrului de Interne într-o țintă a urii publice? “Întotdeauna se vor găsi persoane ce pot profita de pe urma unei situații nefaste în care se găsește altcineva. Politica creionează un peisaj aspru. E nevoie de o adaptabilitate majoră pentru a rezista acolo; cu atât mai mult pentru a susține clar o direcție”, susţine psihologul Corina Diaconescu.

Gabriela Cenuşă a reacţionat pe Facebook la acuzaţii. Apoi, a şters postarea

Într-o postare publicată pe Facebook marți seara târziu și ștearsă după câteva ore, asistenta ministrului de Interne a reacționat la acuzațiile care i se aduc, declarându-se dezamăgită de reacțiile suscitate și, probabil încercând să facă puțin “damage control” după valul de critici la adresa sa.

„Acum, după ce s-a uscat cerneala textelor pline de venin și de ură ale unora, îmi voi așterne și eu în liniște și decență opinia cu privire la modul în care unii sau alții înțeleg să facă portretul unui om. Că trăim într-o țară în care ești blamat orice ai face, am înțeles de foarte mult timp. Fac parte din generația născută în 1992, o generație care poate crede mai mult ca oricare alta în schimbare și în vremuri noi”, a scris ea.

Gabriela Cenușă a mai precizat că a aflat doar vineri că urma să primească decorația, dar că în cele șase luni de când s-a alăturat echipei MAI și-a făcut datoria cu pasiune și dragoste de țară.

„Ce mă recomandă pentru medalia de merit clasa a III-a? Pot doar să spun că nu am știut despre această medalie până vineri când domnul ministru mi-a spus felicitări. Poate nu o merit sau poate o merit…poate așa a considerat domnia sa. Această medalie a fost una dintre cele 79 de distincții acordate astăzi la Palatul Cotroceni pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne. Alți 31 de colegi din MAI au fost, de asemenea, avansați în grad, la propunerea ministrului afacerilor interne. Am lucrat 6 luni într-un mediu care a reprezentat și reprezintă mai mult decât o provocare, un mediu unde m-am izbit de mult praf și mai ales de multă rezistență. Dar în același timp am cunoscut și oameni minunați alături de care am făcut acțiuni pe care nu mi le-aș fi imaginat niciodată și pentru care nu au existat program sau ore prea târzii. Mi-am făcut datoria, cu pasiune și dragoste pentru țara mea, din funcția de consilier al unui ministru care a condus instituția într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa postdecembristă! Și da! Aș împărți în orice moment meritele și această distincție cu toți acei oameni curajoși care mi-au fost alături, dar și cu profesioniștii pe care i-am cunoscut aici la MAI”, a mai scris ea în postarea ștearsă între timp.

FANATIK a solicitat MAI un punct de vedere oficial în cazul decorării Gabrielei Cenuşă

FANATIK a solicitat Ministerului Afacerilor Interne un punct de vedere oficial cu privire la acest caz.

Până la publicarea articolului nu a primit niciun răspuns din partea instituţiei.