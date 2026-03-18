Misterele scufundării navei Astana, dezvăluite. Ofițer de marină, despre tragedia din Portul Midia: „Totul s-a întâmplat foarte repede”

Zi tragică la Marea Neagră, unde o navă s-a scufundat într-un mod greu de explicat, 4 marinari fiind dați dispăruți, iar unul dintre ei a murit după ce a fost scos din apă, manevrele de resuscitare fiind inutile.

Cum s-ar fi produs tragedia din Portul Midia, unde un marinar a murit și 4 au fost dați dispăruți după ce nava Astana s-a scufundat

În Portul Midia, dimineața de miercuri, 18 martie 2026, s-a transformat într-un coșmar în doar câteva minute, accidentul naval trezind câteva suspiciuni, dat fiind că vorbim despre un port considerat sigur. Înainte de ora 9, o navă s-a scufundat în condiții care, la prima vedere, sunt greu de lămurit chiar și de către specialiști. FANATIK a stat de vorbă cu ofițerul de marină Adrian Mihălcioiu, care ne-a explicat cum s-ar fi produs tragedia în urma căruia comandantul navei, Sorin Tufan, și-a pierdut viața.

În exclusivitate pentru FANATIK, marinarul oferă o perspectivă pur tehnică asupra modului în care , chiar și în zone unde riscurile sunt, teoretic, reduse. Explicațiile sale conturează un posibil scenariu bazat pe o succesiune de factori nefericiți, care, combinați, pot duce la un dezastru în doar câteva secunde.

Potrivit lui Mihălcioiu, totul ar putea avea legătură cu modul în care a fost manevrată nava în momentul respectiv. Deși , specialistul indică drept posibilă o eroare de manevră, amplificată de factori tehnici. „Aici e vorba de felul în care a fost manevrată nava. Ar putea fi mai multe scenarii, dar nu aș vrea să speculez. Vor descoperi cei de la Autoritatea Navală. Probabil că a fost o manevră greșită, altfel nu pot să îmi dau seama, pe fondul unei întreruperi a motoarelor principale”, ne-a spus, pentru început, ofițerul de marină.

Explicațiile cât se poate de tehnice. Cum ar fi avut loc incidentul, scenă cu scenă

În mod obișnuit, navele sunt asistate în port de remorchere, ambarcațiuni specializate care ajută la ghidarea și poziționarea navelor mari. Acestea folosesc niște parâme (cabluri groase, ca niște frânghii) pentru a controla direcția și poziția navei principale. Manevrele sunt extrem de precise și necesită o coordonare perfectă între echipaje. Orice mică eroare poate avea consecințe grave, mai ales în condiții de spațiu limitat.

Unul dintre cele mai importante elemente explicate de Mihălcioiu este fenomenul hidrodinamic produs de elicea navei. În anumite condiții, acest efect poate fi devastator. „Remorcherele, în general, când asistă navele… sunt trase cu o remorcă navele alea, ghidate cumva, prin niște parâme. Parâmele alea sunt prinse undeva deasupra punții, vă dați seama, la remorcher. Manevrele se fac la pupa cu remorcherul perpendicular pe pupa navei, cum ar veni, pe direcția axului longitudinal al navei, în sensul în care să poți să ghidezi, să tragi pupa la stânga, la dreapta, să mai tragi de ea cumva.

Dacă remorcherul este prea aproape de navă și nava pune motoarele toate cu viteză înainte pentru o foarte scurtă perioadă de timp, pentru câteva secunde, că are inerție mare. Ca să poată să se miște puțin pune mașina înainte. Elicea se învârte cu viteză maximă de rotație. Ce se întâmplă? Nava rămâne pe loc, șuvoiul respectiv care iese din elice, cu forța cu care împinge apa înapoi, șuvoiul ăla se duce către pupă, pupa fiind remorcherul. Dacă e prea aproape remorcherul de navă, s-ar putea ca apa aia, șuvoiul ăla să împingă partea din apă a remorcherului, pe înțelesul tuturor, spre exterior”, explică marinarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Dacă ai distanță corespunzătoare față de navă nu se poate întâmpla asta”

Jetul de apă, extrem de puternic, poate împinge, așadar, partea scufundată a remorcherului într-o direcție neașteptată. În același timp, după cum ne spune marinarul, acea frânghie groasă care neagă cele două ambarcațiuni exercită o forță de tracțiune din sens opus. Rezultatul poate fi o rotație bruscă și extrem de violentă. Asta se întâmplă mai ales când distanța între remorcher și navă este foarte mică.

„Parâma fiind trasă, acea remorcă fiind deasupra, se formează un unghi de rotire. Nava înaintând, parâma e din ce în ce mai scurtă, nu e elastică și se duce cu nava mai în față și atunci partea de unde e agățată parâma de la remorcher trage să se ducă în față și șuvoiul ăla de apă în spate și se produce acel efect de rotire. Asta se întâmplă foarte rapid. În principiu, dacă ai distanță corespunzătoare față de navă nu se poate întâmpla asta. Erau niște oameni cu experiență multă. Chiar nu pot să îmi dau seama ce s-a întâmplat. Aici ar fi o eroare de manevră. Fiecare navă are specificațiile ei, nu știu ce fel de elice avea nava asta, ce fel de forță a putut să împingă apa înapoi”, continuă marinarul.

Totul s-a întâmplat foarte repede

În astfel de situații, echipajul are foarte puțin timp de reacție, nava putând înclina periculos sau chiar se poate răsturna. Un alt element esențial în ecuația tragediei din Portul Midia este structura remorcherului. Nu toate ambarcațiunile au același grad de protecție împotriva pătrunderii apei. Când apa pătrunde rapid în interior, greutatea crește repede, iar echilibrul navei e compromis. Dacă acest lucru se întâmplă simultan cu o înclinare violentă, scufundarea e inevitabilă.

„Depinde mult de ce fel de ambarcațiune ai. Sunt remorchere cu spații etanșe, de exemplu, și atunci nu se poate scufunda decât foarte greu dacă sunt spațiile inundate, dar dacă nu ai spațiile etanșe și e ceva deschis acolo apa s-a dus imediat în remorcher și greutatea n-a mai avut flotabilitate, s-a dus cu toată greutatea. În cazul ăsta, cred că totul s-a întâmplat foarte repede, vă dați seama. Am înțeles că nu mai avea portanță remorcherul, am înțeles că asta s-a întâmplat, au anunțat că le-au căzut motoarele și pe urmă a venit nebunia asta rapid. Înclinându-se foarte violent nava n-ai cum să mai simți stabilitatea ca om, ca personal acolo. Probabil că de acolo sunt și atâtea victime”, explică, în plus, Adrian Mihălcioiu, pentru FANATIK.

Marinarul Adrian Mihălcioiu: „Pe unii dintre acei oameni chiar îi cunoșteam”

Dincolo de toate aceste explicații tehnice, tragedia are și o dimensiune profund umană. Ofițerul cu care FANATIK a stat de vorbă îi cunoștea pe doi dintre cei dați dispăruți, pe care i-a descris ca profesioniști, niște oameni deosebiți pe care îi întâlnea destul de des în port când mergea să viziteze navele.

„Pe unii dintre acei oameni chiar îi cunoșteam. Îi știam din activitatea noastră. Aveau experiență. Îi știam mai mult din port, eu mă duceam la nave. Aveau o vârstă, mă refer că aveau experiență. Îi știam cât de cât. Îmi pare tare tău pentru ce s-a întâmplat. E o catastrofă. Se întâmplă ceva, e și un cumul de factori, chiar și când ai un accident de mașină pe stradă, parcă toate se întâmplă în același timp. Și aici pare să se întâmple în același timp: a căzut motorul, remorcherul a fost prea aproape de navă, șuvoiul a fost prea puternic”, ne-a spus, îndurerat, ofițerul Mihălcioiu.

În spațiul public au apărut și zvonuri potrivit cărora nava s-ar fi ”împotmolit” de o mină maritimă. Mihălcioiu exclude această posibilitate din capul locului: „Nu poți să știi, toate astea au dus la nebunia asta, căci altfel, să fi avut ceva pe fund, că mai e și posibilitatea asta, nu cred, că a trecut nava pe acolo, au fost nave cu pescaje mult mai mari decât remorcherul ăsta. Nu avea cum să ajungă o mină acolo, e ca un bazin așa”.

A treia tragedie importantă în ultimii ani în Portul Midia

În final, navigatorul cu experiență, ne-a spus că ultimul cuvânt, în astfel de situații dificile, ultimul cuvânt îl are comandantul navei. Tot Mihălcioiu ne spune că nu înțelege, totuși, cum astfel de incidente pot avea loc în zone sigure, pe timp de pace, comparând tragedia cu morții din Golful Persic, unde se dau lupte dure.

„În astfel de situații, comandantul navei e cel care decide, cel care e răspunzător, la fel ca și comandantul remorcherului. Pilotul de pe remorcher are și el o răspundere, dar limitată. E o chestiune care chiar trebuie studiată și învățată pentru viitor.

E aproape imposibil să înțelegi cum în buza portului se întâmplă o nenorocire ca asta și, uite, în Golf acolo avem doi marinari morți și șase răniți. Se mai întâmplă. A mai explodat și o navă, tot pe la Midia, cu ceva ani în urmă. S-a mai scufundat și o navă cu oi, au încărcat peste măsură, asta înainte de explozia de acum vreo doi ani”, a încheiat marinarul.