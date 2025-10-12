Sport

Cum s-au bucurat „tricolorii” după golul marcat la ultima fază în România – Austria 1-0. Fotbalistul care a stat cel mai mult la poze și autografe. Foto

România a învins cu 1-0 Austria după un gol marcat la ultima fază a meciului. Vezi pe Fanatik.ro cum s-au bucurat jucătorii lui Mircea Lucescu după marea victorie obținută.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici, Mihai Dragomir
13.10.2025 | 00:09
Bucurie de nedescris pentru „tricolori” după România - Austria 1-0. Sursa Foto: Fanatik.

România a câștigat cu 1-0 contra Austriei după un meci spectaculos în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cum s-au bucurat jucătorii lui Mircea Lucescu la final și cine este fotbalistul care a petrecut minute pune pe gazon alături de fani după fluierul final.

Bucurie de nedescris a „tricolorilor” după România – Austria 1-0

Naționala României a obținut 3 puncte uriașe în urma meciului câștigat la București cu Austria. „Tricolorii” au amenințat poarta austriecilor de mai multe ori în timpul regulamentar, însă mingea nu a vrut să intre în plasă.

Totul s-a schimbat în minutele de prelungire. Virgil Ghiță, fotbalist intrat în locul accidentatului Mihai Popescu, s-a aflat la capătul centrării perfecte a lui Ianis Hagi în careu. Fundașul central a lovit mingea cu capul în minutul 90+4 și a stabilit scorul final al partidei.

După meci, jucătorii lui Mircea Lucescu au savurat din plin victoria. Fotbaliști precum Rațiu, Man sau Dragomir și-au adus copiii pe teren, în timp ce Bîrligea a fost surprins alături de micul său animal de companie, un câine mic pe care l-a avut alături și după victoria din amicalul cu Moldova.

„Tricolorii” au împărțit autografe și au făcut fotografii cu fanii. Cine a stat până la final pe teren

Ionuț Radu a mers la suporteri pentru a face poze și pentru a oferi autografe. Portarul lui Celta Vigo a petrecut câteva minute bune pe teren. Nici Rațiu nu i-a uitat pe fani. „Sonic” a mers direct la un grup de suporteri care aveau o pancartă pe care era inscripționat un mesaj prin care i se cerea tricoul.

Jucătorul lui Rayo Valecano nu a ezitat să le ofere tricoul de joc și să se pozeze alături de tinerele fane. Olimpiu Moruțan, deși nu a jucat în acest meci, a mers de asemenea să ofere autografe și a fost cel care a stat cel mai mult pe gazon după fluierul final.

