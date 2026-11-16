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Naționala României a revenit la Zenica, la un an de la scandalul uriaș care l-a avut în prim-plan pe Mircea Lucescu. Atmosfera este însă complet diferită înaintea meciului de acum din Nations League. Dacă fostul selecționer a fost ținta unor atacuri verbale dure și a răbufnit la adresa bosniacilor, Gică Hagi a avut parte de o primire (aproape) călduroasă.

Gică Hagi, primit fără ostilitate la Zenica! Atmosferă complet diferită față de vizita lui Mircea Lucescu de acum un an

România va disputa ultimul meci din actuala ediție a Nations League. Tricolorii au ajuns în Bosnia și Herțegovina cu moralul ridicat, după , obținută pe Arena Națională. A fost primul succes al echipei pregătite de Gică Hagi în această campanie, după patru înfrângeri consecutive.

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Cele trei puncte au reaprins speranțele României, care încă poate evita ultimul loc în grupa B4. Pentru asta, tricolorii au nevoie de o victorie la Zenica și ca Polonia să nu bată Suedia în ultimul meci. De cealaltă parte, Bosnia și Herțegovina și-a asigurat deja locul secund și calificarea la barajul pentru promovarea în Liga A.

Înaintea confruntării de pe „Bilino Polje”, , unde a avut parte de o primire normală. Jurnaliștii bosniaci i-au adresat doar două întrebări, ambele strict legate de fotbal. Selecționerul României a fost întrebat despre pregătirea partidei de marți și despre schimbările produse în echipa națională față de precedentul duel direct, disputat în urmă cu o lună, când Bosnia s-a impus la București.

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Nu au existat întrebări provocatoare, reproșuri sau momente tensionate. Atmosfera a fost una calmă, iar reprezentanții presei din Bosnia nu au încercat să deschidă vreun conflict cu selecționerul României. O diferență uriașă față de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2025, când Mircea Lucescu a ajuns la Zenica în mijlocul unui scandal care începuse încă dinaintea întâlnirii.

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De unde a pornit scandalul dintre Mircea Lucescu și bosniaci? Acuzațiile lansate după înfrângerea de la București

Relația tensionată dintre Mircea Lucescu și bosniaci își are originile în partida tur din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Pe 21 martie 2025, România a pierdut cu 0-1 în fața Bosniei și Herțegovinei, pe Arena Națională, după un meci marcat de o decizie controversată de arbitraj. , însă arbitrul nu a acordat penalty nici după verificarea fazei cu ajutorul VAR! Decizia l-a înfuriat pe Mircea Lucescu, care a considerat că România a fost dezavantajată grav și că rezultatul partidei a fost viciat.

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În lunile următoare, fostul selecționer a continuat să conteste victoria bosniacilor. Lucescu a susținut că România este echipa mai bună și că adversarii au câștigat la București datorită unei erori de arbitraj. Declarațiile sale au provocat nemulțumire în Bosnia și Herțegovina, unde au fost interpretate drept o lipsă de respect față de echipa lor națională.

Mircea Lucescu a răbufnit după Bosnia – România! Scandări rasiste și acuzații grave la Zenica

Pe 15 noiembrie 2025, România a pierdut cu 1-3 în fața Bosniei și Herțegovinei, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial. Tricolorii au condus la pauză, dar gazdele au întors rezultatul în repriza secundă. Partida a fost marcată și de , după o intervenție periculoasă, decizie contestată de selecționerul român.

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Atmosfera a fost însă tensionată încă dinaintea fluierului de start. Imnul României a fost huiduit, iar din tribune s-au auzit scandări discriminatorii la adresa românilor. Suporterii bosniaci au strigat în repetate rânduri „Țiganii, țiganii!”.

Mircea Lucescu nu s-a mai putut abține după 1-3 în Bosnia: „Dacă noi suntem așa cum au strigat ei, atunci cum sunt ei, la tot ce se întâmplă aici?”

. Tehnicianul a acuzat comportamentul suporterilor și condițiile oferite de organizatori, susținând că România a fost tratată fără respect. „N-am văzut o lipsă de ospitalitate mai mare ca asta”, a declarat fostul selecționer, care a cerut intervenția FIFA. Lucescu a avut reproșuri și pentru arbitrul Michael Oliver, după eliminarea lui Drăguș.

O rușine! Când mă uit în ce hal de stadion am jucat… Fotografii stăteau pe niște scaune pe culoarul ăla, jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem așa cum au strigat ei, atunci cum sunt ei, la tot ce se întâmplă aici? La nivelul ăsta al competiției nu se poate să joci pe un astfel de stadion” – Mircea Lucescu, la Zenica, în noiembrie 2025

Mircea Lucescu a intrat într-un conflict verbal cu jurnaliștii bosniaci la conferința de presă, după ce a fost întrebat dacă nu ar trebui să arate mai mult respect față de adversari. Fostul selecționer a ridicat tonul și a criticat dur condițiile de organizare. În timpul partidei, arbitrul a activat protocolul împotriva discriminării, după scandările xenofobe ale suporterilor gazdă.