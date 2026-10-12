Cum s-au comportat Daniel Pancu și Cristiano Bergodi după marele scandal. Video

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Daniel Pancu și Cristiano Bergodi au uitat de scandalul din luna februarie a acestui an. Cei doi au fost s-au salutat afectuos înainte de startul meciului U Cluj – Rapid.

Daniel Pancu și Cristiano Bergodi, prima întâlnire după scandalul monstruos din luna februarie

, din etapa a 11-a, a reprezentat și prima întâlnire între Daniel Pancu și Cristiano Bergodi de la scandalul din luna februarie. Însă, cei doi au lăsat la o parte tensiunile din trecut, iar înainte de jocul de pe Cluj Arena s-au salutat respectuos, cu un zâmbet mare pe față.

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Mai mult, din informațiile reporterului FANATIK, prezent la fața locului, Cristiano Bergodi și Daniel Pancu s-au căutat insistent din priviri pentru a se saluta. Când s-au întâlnit, pe lângă îmbrățișări, au schimbat și câteva vorbe de complezență.

Daniel Pancu și Cristiano Bergodi, întâlnire după scandalul uriaș din acest an

Ultima întâlnire dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi s-a lăsat cu scandal

Ultima întâlnire de dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi nu a fost atât de prietenoasă. Mai exact, la finalul derby-ului CFR Cluj – U, 3-2, antrenorul italian a avut un conflict cu Andrei Cordea din cauza unor injurii adresa de fotbalist. A intrat pe teren și a fost cu greu oprit de oamenii săi din staff din a-și face dreptate singur.

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A doua zi, în direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul căpitan al lui Lazio și-a justificat reacția și a povestit cu lux de amănunte care a fost factorul declanșator: „M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

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Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. Andrei Cordea) făcea gesturi obscene. Eram foarte supărat. Eu am suferit mult. Când se spune de morți, de mamă, de asta.. eu am avut o soră care a murit de tânără”.

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Daniel Pancu nu a stat deoparte. La flash-interviu și-a apărat jucătorul și a cerut ca Cristiano Bergodi să fie aspru pedepsit. „Pancone” a făcut chiar și o paralelă. Ce s-ar fi întâmplat cu el dacă ar fi antrenat într-o țară străină și s-ar fi dus chitit să agreseze un fotbalist de la echipa adversă.

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva! A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal. A fost minunată atmosfera până la final. E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea.

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Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Am fost afară, am băgat capul în contră, am alergat mai mult decât unul de acolo și am respectat. Dacă făceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva.

Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta, știu ce vorbesc foarte bine. Am intrat pe teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni (n.r. – într-un meci al naționalei României U21), n-am cuvinte. Să-mi vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există așa ceva! Ești într-o țară străină, trebuie să ne respecți pe toți! E o lipsă crasă de respect la adresa românilor!”, a tunat Pancu, imediat după CFR Cluj – U Cluj.

Pentru aceste incidente, Bergodi a primit o suspendare de 30 de zile, în care a ratat șase meciuri pe banca lui U Cluj, și o amendă de 10.000 lei. În timp ce Andrei Cordea a fost pedepsit cu 3 etape de suspendare și o amendă de 5.00 lei.

Bergodi și Pancu, împăcați de Giovanni Becali

Supărarea dintre cei doi nu a durat mult datorită lui Giovanni Becali. i. I-a contactat personal pe ambii pentru ca relația dintre ei să nu mai fie ostilă.

„Cum am plecat, am așteptat că aveau antrenamente. Prima oară am vorbit cu Pancu. ‘Giovanni, eu oricum îl respect’. Băi, e o împăcare națională, trebuie să știe lumea, tu nu înțelegi? Trebuie să știe lumea că v-ați împăcat, la ce s-a întâmplat acolo… Eu știu că tu ești mai puțin vinovat.

După, l-am luat pe Cristiano Bergodi. Am vorbit cu amândoi câte o oră. Cristiano Bergodi mi-a zis că trebuie să meargă la masă cu echipa la 20:00 la hotel. I-am zis că între timp îl conving pe Pancu să-i dea mesaj că e mai tânăr.

Am vorbit cu Pancu, i-a făcut mesajul. ‘Bă, fii atent că mesajele astea eu le dau live, să le citească lumea, să vadă că nu e vrăjeală, că poate nu mă cred pe mine’. Nu vă mint cu nimic, vă spun ce am realizat. ‘Pancone’ i-a scris lui Cristiano.

I-am dat telefon lui Bergodi, era la masă. ‘Giovanni, am primit mesajul, am văzut ceva, dar lasă-mă că nu pot să plec de lângă echipă. Într-o jumătate de oră te chem și îți dau și mesajul meu. Zis și făcut! În 45 de minute, m-a chemat, mi-a dat mesajul. ‘Vezi că și mesajul ăsta și pe al lui Pancu le dau să vadă lumea că v-ați împăcat’”, a mărturisit Giovanni Becali.