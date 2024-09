Cum s-au comportat noile achiziții Dina Grameni și Tobias Christensen la debutul pentru Rapid. Cifrele din meciul cu U Cluj

Antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, a titularizat în meciul cu liderul doi dintre fotbaliștii transferați în pauza competițională. E vorba de mijlocașii Dina Grameni (21 de ani) și Tobias Christensen (24 de ani).

Cum s-au comportat noile achiziții Dina Grameni și Tobias Christensen la debutul pentru Rapid

Rapid a început bine meciul, iar Dina Grameni s-a remarcat în primele 25 de minute, după care s-a stins ca de altfel și jocul formației feroviare. Mijlocașul adus de la Farul a fost schimbat la pauză. În cele 45 de minute Grameni a avut 43 de atingeri de balon și a avut 76% acuratețea paselor, 28 reușite din 37.

În total, Grameni a pierdut 11 mingi, iar din șapte dueluri în care a fost implicat a câștigat patru. nu a tras niciun șut spre poartă!

Tobias Christensen a ratat o ocazie mare la 0-0. Șumudică: ”Dacă marca, probabil, era altceva”

Tobias Christensen a jucat 70 de minute și a ratat o ocazie importantă în prima repriză, la scorul de 0-0. În minutul 19, mijlocașul norvegian a fost angajat în careu de Burmaz, dar a intrat în unghi și a șutul său a fost respins în corner de portarul Gertmonas.

a avut 80% pase corecte, 32 din 40. Nordicul a pierdut 16 mingi, dar a compensat la capitolul dueluri câștigate, patru din cinci.

: ”L-am scos pentru că am vrut ceva mai rapid la mijloc. Mă gândeam la Emmers. Hromada mi-a zis la pauză că simte ceva probleme musculare.

Am fost nevoit să schimb. Practic, am jucat cu Kait număr 6. N-am avut altă soluție. Trebuia să-l bag pe Rareș Pop, care e under. L-am scos pe Grameni, care e și el under, și am încercat să destabilizăm adversarul pe benzi, dar din păcate am reușit foarte puțin. Christensen a avut acea ocazie la 0-0, iar dacă marca și făceam 1-0, probabil că era altceva.

E clar că avem nevoie de N’Jie și de Boupendza. Avem nevoie de amândoi. E greu să transformi o echipă care e obișnuită să se apere într-una care domină jocul. E foarte greu.

A fost un meci prost făcut de noi, rușinos din toate punctele de vedere. Mă așteptam măcar la agresivitate, la dorință. N-am găsit soluții, n-am făcut nimic din ceea ce am lurat două săptămâni. Vom vedea ce vom face mai departe, eu nu pot să accept ce se întâmplă”.

Președintele Rapidului, Viorel Moldovan, s-a referit și el la titularizările lui Grameni și Tobias Christensen: ”Cred că s-au descurcat destul de bine, dar se vede lipsa omogenității”.

Cifrele lui Dina Grameni și Tobias Christensen din meciul Rapid – U Cluj 0-2

Tobias Christensen

Minute jucate: 70

Goluri: 0

Pase decisive: 0

Atingeri de balon: 55

Acuratețea paselor: 32/40 (80%)

Centrări (corecte): 2 (0)

Mingi lungi (corecte): 1 (1)

Șuturi pe poartă: 1

Șuturi pe lângă poartă: 0

Șuturi blocate: 0

Încercări de dribling (reușite): 1 (0)

Ocazii mari ratate: 1

Dueluri la sol (câștigate): 4 (3)

Dueluri aeriene (câștigate): 1 (1)

Mingi pierdute: 16

Faulturi comise: 0

Faulturi suferite: 1

Ofsaiduri: 1

Interceptări: 1

Alunecări: 2

A fost driblat: 0

Dina Grameni

Minute jucate: 45

Pase decisive: 0

Goluri: 0

Atingeri de balon: 43

Acuratețea paselor: 28/37 (76%)

Pase decisive: 1

Centrări (corecte): 1 (0)

Mingi lungi (corecte): 2 (0)

Șuturi pe poartă: 0

Șuturi pe lângă poartă: 0

Șuturi blocate: 0

Încercări de dribling (reușite): 1 (0)

Dueluri la sol (câștigate): 5 (3)

Dueluri aeriene (câștigate): 2 (1)

Mingi pierdute: 11

Faulturi comise: 0

Faulturi suferite: 2

Interceptări: 0

Alunecări: 1

A fost driblat: 1

Am făcut trei antrenamente cu echipa. Puteam face mai mult, nu sunt mulțumit de jocul meu. Pot mai mult. Suntem dezamăgiți de locul din clasament. Trebuie să fim mult mai agresivi și decisivi pe teren, trec etapele și avem nevoie de puncte. Nu putem rămâne jos în clasament, suntem Rapid București și trebuie să fim sus!” – Nina Grameni, mijlocaș Rapid

Tobias Christensen, primul fotbalist norvegian din istoria Rapidului, era nerăbdător să debuteze la formația din Giulești. ”Am văzut fotografii și clipuri cu suporterii și abia aștept să joc în fața lor. Este un proiect foarte ambițios, m-a atras acest lucru și sper că vom reuși să ducem Rapidul în vârful clasamentului”, a spus Tobias pentru fcrapid.ro.