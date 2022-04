Cum s-au contrat Alexandru Rafila și Marcel Ciolacu. Ministrul Sănătății vrea SMURD-ul de la Raed Arafat

După ce în iarnă liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a pronunțat împotriva introducerii obligativității certificatului verde, joi seară acesta s-a pronunțat categoric împotriva unei noi propuneri venite din partea ministrului Rafila, care a susținut că serviciul SMURD ar trebui să treacă în subordinea Ministerului Sănătății.

Ciolacu îl contrează pe Rafila

Președintele PSD a declarat joi seară, într-o emisiune la postul Antena 3, că nu este de acord ca (DSU), instituție condusă de Raed Arafat, la Ministerul Sănătății.

Liderul social-democrat a susținut că probabil ministrul Rafila „s-a exprimat greșit”, subliniind că nu poate fi schimbat ceva ce funcționează. Ciolacu a avut apoi cuvinte de laudă pentru Arafat, spunând că este cel care „a reinventat UPU” și că sistemul creat de acesta „a performat”.

„Poate s-a exprimat greșit. Cum să strici ceva ce funcționează? Raed Arafat a performat, ăsta e adevărul, a reinventat UPU și SMURD (…) Domnul Raed Arafat a performat, să spunem adevărul. Omul care a reinventat UPU și SMURD este Raed Arafat, să fim corecți, cum să strici așa ceva?”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Cu bunele si relele fiecăruia dintre noi, domnul Raed Arafat a avut o performanță în ceea ce privește UPU și sistemul de urgență. E ceva ce performează, este eficient și este datorită lui Raed Arafat”, a continuat liderul PSD.

Rafila ceruse SMURD în subordinea Sănătății

Declarațiile liderului PSD au venit după ce , în cadrul unei conferințe de presă, că, deși recunoaște meritele depline ale șefului DSU, Raed Arafat, în opinia sa, serviciile de urgență ar trebui să fie în subordinea Ministerului Sănătății.

„La DSU sunt profesioniști, e domnul Arafat, dar evident discutăm de o activitate medicală, iar responsabilitatea în fața opiniei publice și a lumii medicale este a Ministerului Sănătății. Sunt partenerii noștri, SMURD e o structură a DSU care și-a făcut foarte bine datoria, dar integrarea serviciilor de urgență cu celelalte servicii medicale e absolut necesară pentru că nu funcționează separat. Ele funcționează integrat. Trebuie să fie o politică de sănătate care să nu țină cont de numele persoanelor care ocupă funcții la un moment dat”, a spus joi Rafila.

„Am recunoscut şi recunosc public toate meritele domnului doctor Arafat, care a făcut o treabă excelentă în organizarea serviciilor medicale de urgenţă, dar ele trebuie integrate la nivelul Ministerului Sănătăţii şi lucrul acesta cred că este clar pentru toată lumea”, a mai spus ministrul sănătății.

Replica secretarului de stat în MAI, Raed Arafat, a venit imediat, susținând că nu vede niciun motiv pentru o eventuală integrare a SMURD în Ministerul Sănătăţii, demers care, în opinia sa, nu ar face decât „să slăbească sistemul şi să strice ce s-a construit”.

„Integrarea în MS a SMURD sau ruperea modului de lucru al sistemului de urgenţă care există la momentul actual, care este un mod integrat cu DSU şi care şi-a dovedit eficienţa – cel puţin pe durata pandemiei s-a văzut foarte clar eficienţa unei coordonări unitare – şi întoarcerea în timp la un model în care fiecare era într-un alt loc nu face decât să slăbească sistemul şi să strice ce s-a construit.

Mergem mai departe pe un model integrat. Cu Ministerul Sănătății se colaborează, dar coordonarea este într-un singur singur loc. La o intervenţie nu merge numai Ambulanţa, medicul, merg şi pompierii, şi SMURD-ul, elicopterul”, a declarat Arafat.

Acesta a subliniat că sistemul a fost conceput în acest mod încă de la început, din anul 2007, și că în acest moment nu există niciun motiv pentru această schimbare.

„Acest sistem, de când l-am dezvoltat, din 2007, l-am dezvoltat să mergem împreună. (…) Nu văd acum niciun motiv să rup acum, unele la Interne, altele la Sănătate, şi să stricăm ceea ce s-a dovedit foarte eficient”, a mai spus şeful DSU.

Indiferent de argumentele tehnice, o astfel de schimbare în gestionarea SMURD are și o importantă miză financiară. În anul 2021, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avut un buget de circa 2 miliarde de lei, iar SMURD are propriul său buget separat, alimentat din multiple surse (Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor). În plus, așa cum subliniază analiștii politici, și salarizarea personalului ar putea fi o altă miză. „N-am nici o îndoială că mâine o să iasă în marş pe străzi 5000 de protestatari, plus trupele de pensionari militari ai lui Dogaru, ca să strige lui Ciolacu “ieşi afară, javră ordinară” şi “jos labele de pe Arafat”, ca în 2012. Deoarece atunci a fost desigur pe principii, nu pe ipocrizie, manipulare şi dublu standard”, a comentat ironic Sorin Ioniță, expert în politici publice conflictul dintre Rafila și Arafat privind serviciul SMURD.