Cum s-au cunoscut, de fapt, Alex Velea și Zanni de la Survivor România? Dezvăluiri surprinzătoare: ”O pârlești bine?”

Cântărețul originar din Craiova a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre relația pe care o are cu Faimosul de la Kanal D. Artistul a povestit cum au ajuns să se cunoască și să colaboreze pe plan profesional.

Cel care a făcut primul pas a fost Zanni, care i-a lăsat iubitului Antoniei un mesaj pe rețelele de socializare. Așa a început să aibă o discuție cu Alex Velea, care i-a propus să vină la studio.

În toamna lui 2019 Zanni avea să scoată prima sa piesă muzicală, iar ulterior a devenit mai vizibil odată cu participarea la emisiunea culinară de la Antena 1, „Chefi la cuțite”.

Cum a început prietenia dintre Zanni și Alex Velea. Artistul a spus totul

„Mi-a dat un mesaj pe Instagram: Dă-mi putere să dau si eu mai departe. Și eu l-am întrebat: «O pârlești bine? Ai mai cântat, care e treaba?»

Nu am mai cântat, dar simt că pot să cânt. Și am zis, la mine studio, nu că e coadă, dar sunt câțiva băieți care vor să facă fix cam aceleași lucruri. Eu nu am timp de așteptat, eu vreau să fac acum.

Zic, bine, hai vino la studio să văd ce poți să faci. Așa a început călătoria noastră muzicală”, a mărturisit Alex Velea, conform .

Concret, artistul este cel care i-a oferit lui Zanni șansa de a se afirma pe piața muzicală. Prima sa melodie este „ruptă” din viața personală și spune povestea lui de viață în mai puțin de 3 minute.

Fostul are și un coleg de scenă, însă a reușit să se afirme tot mai mult după ce a apărut în competiția sportivă Survivor România pe care a și câștigat-o.

„În 2019, în toamnă cred că a scos prima lui piesă «Caut cheia», practic povestea lui de viață spusă așa, în două minute jumate.

Mai are o piesă, după care a început să apară pe materialul ăsta Trapmanele All Stars, Omar este colegul lui de trupă”, a mai spus cântărețul, mai arată sursa citată.

În momentul de față Zanni se numără printre protejații artistului, care are foarte mare încredere în potențialul său. Iubitul Antoniei l-a luat sub aripa sa încă de atunci și l-a susținut în tot ce a vrut să facă.

Alex Velea l-a votat constat pe Faimosul de la Survivor România, care recent s-a întors acasă cu marele premiu și trofeul sezonului doi al reality show-ului moderat de Daniel Pavel.