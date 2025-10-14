Cum s-au cunoscut Nicolae Badea și fostul prim-ministru al Belgiei. Numele milionarului român i-a trezit amintiri neplăcute lui Yves Leterme. Ce legătură are Petre Roman. Video

Luni, în București, la Hotelul Sheraton, a avut loc un eveniment de mare interes. Lideri și foști lideri din toată lumea au fost prezenți și au discutat despre „Securitatea Energetică Europeană”. Nicolae Badea, fostul șef de la Dinamo, a fost unul dintre oamenii care s-au ocupat de organizare.

Eveniment de importanță majoră în București. Gigi Nețoiu și Nicolae Badea au fost prezenți

precum dl. Yves Leterme, fost prim-ministru al Belgiei, dl. Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, sau dl. Mehdi Jomaa, fost prim-ministru al Tunisiei.

Pe lângă discuțiile serioase despre securitatea energetică, s-a strecurat și un moment extrem de interesant. Fostul prim-ministru al Belgiei, Yves Leterme, a povestit cum l-a cunoscut pe Nicolae Badea, omul de afaceri care a cochetat ani buni cu fotbalul românesc.

Cum s-a cunoscut Nicolae Badea cu fostul prim-ministru al Belgiei

Fostul premier belgian a spus, la pupitru, că a primit de la Petre Roman o carte de vizită a lui Nicolae Badea, iar în momentul în care a văzut numele omului de afaceri, și-a amintit instant de fostul star de la Steaua, Vali Badea, care, în urmă cu mulți ani, a înscris o dublă în poarta celor de la Standard Liege.

Este vorba despre meciul jucat în sezonul 2006/2007. Atunci, Steaua o învingea pe Standard Liege, în turul 3 preliminar al UEFA Champions League, cu 2-1, pe stadionul Ghencea.

„Ei au câștigat meciul, noi am pierdut. Badea a înscris de două ori împotriva noastră. Când am primit cartea dumneavoastră de vizită (n.r. a lui Nicolae Badea), din senin m-am gândit la acel moment”, a povestit fostul prim-ministru al Belgiei.

