Cum s-au cunoscut Pepe și Raluca Pastramă. Detalii intime despre prima întâlnire

Pepe și Raluca Pastramă au fost împreună 7 ani, au două fetițe și până acum au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anunțul divorțului a surprins pe toată lumea, inclusiv apropiații au rămas uimiți, nimeni nu se aștepta ca cei doi să nu mai formeze un cuplu, mai ales că problemele dinte ei au fost ascunse.

Artistul a fost cucerit de soția lui, Raluca Pastramă, la o petrecere, unde a cântat, iar după lungi insistențe a reușit să aibă o relație cu ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pepe a fost cucerit de modestia partenerei lui de viață

Culmea este că artistul și Raluca Pastramă s-au cunoscut înainte de ziua lui cu puțin timp, iar nunta au avut-o tot în jurul aceleiași date, un an mai târziu.

Pepe a fost fermecat de frumusețea celei care urma să-i aducă pe lume două fetițe, dar cucerit iremediabil după ce a aflat că Raluca era una dintre acele fete care nu ieșea din cuvântul părinților și o persoană respectată în cercul ei de prieteni.

ADVERTISEMENT

„Noi ne-am cunoscut pe data de 27 iulie. Era la fix o săptămână de la ziua mea, eram la petrecerea unui prieten foarte bun. (…) Raluca a venit cu un grup de prietene și așa am văzut-o pentru prima dată. Am văzut o fată frumoasă, îmbrăcată în roșu, și glumeam cu un prieten că «Ce mișto e Scufița Roșie». (…)

Eu eram la masă cu mai multe fete. Era o perioadă din viața mea în care eram liber total de contract și mă bucuram de viața aceea și de libertatea aia. Care, pe de-o parte îmi plăcea, pe de alta mă ducea cam mult spre ispite. Eu voiam să mă așez, dar nu voiam să recunosc lucrul acesta”, povestea Pepe în trecut, pentru wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raluca știa că o să fie sunată de Pepe

Deși nu și-au vorbit la petrecerea la care artistul a cântat, Pepe a făcut eforturi să obțină numărul de telefon al Ralucăi, iar apoi să o convingă să iasă împreună la o cafea. După o perioadă lungă de tatonări, tânăra a acceptat să formeze un cuplu cu celebrul cântăreț.

„Era prea cuminte, prea serioasă” „Undeva pe la ora 02:00 – 02:30, când eu eram aproape de a termina concertul, am crezut că s-a dus la toaletă, dar ea a plecat. (…) Cum am terminat de cântat, am ajuns la masa respectivă, acolo unde a stat ea, și am pus întrebări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Țin minte că mi s-a răspuns din partea lor, un băiat și o fată, fără să se vorbească între ei, că nu e cazul, că e fată cuminte. «Nu e de tine … A plecat acasă pentru că trebuie să intre în casă la 02:30, că nu o lasă taică-su.» Am făcut rost de numărul ei de telefon și am sunat-o a doua zi. Mi s-a părut interesant că atunci când am sunat-o mi-a recunoscut vocea. Mi-a spus: «Alo, da, Pepe! Mă așteptam să mă suni. Am văzut că te uitai la mine».

M-am întâlnit cu ea la o cafea și nu am crezut nicio secundă că voi forma un cuplu cu ea. Pentru că era prea cuminte, prea serioasă. Îmi ziceam să nu mă complic aiurea. Stau să îmi pun oamenii în cap aiurea, iau eu o fată care, sâmbăta, la ora 2:30, pleacă acasă. Doar că a ieșit cu niște prietene avea voie afară, în rest trebuie să fie acasă la ora 10”, a mai spus atunci solistul.

ADVERTISEMENT

Pepe este mândru de fosta parteneră de viață, care a reușit să susțină singură o afacere și este și mamă devotată. Artistul a fost impresionat și de faptul că Raluca Pastramă nu a dorit să devină persoană publică și a încercat mereu să țină viața de familie departe de ochii presei.

„Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară. Raluca se ocupă de grădiniță. Ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că orice bărbat își dorește așa ceva.

ADVERTISEMENT

Altfel, dacă ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap (…) I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funcționează lucrurile”, a mai declarat.

Chiar și acum, după ce au anunțat divorțul, Raluca și Pepe au rămas în relații foarte bune de prietenie pentru cele două fiice ale lor, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani), care au aflat și ele de separarea celor doi părinți, însă care se pot bucura de ei în egală măsură, ca și până acum.

Anunțul divorțului lui Pepe a uimit pe toată lumea

Deși au avut o nuntă ca în povești, unde nași le-au fost Andra și Cătălin Măruță, Pepe și Raluca Pastramă au anunțat că divorțează, fără să explice ce a dus la separarea celor doi. Artistul și-a rugat fanii că își dorește discreție și să nu fie întrebat despre acest subiect sensibil pentru el.



,,Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro.

A hotărât să pună punct relației. În momentul de față, nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multele încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine.”, a spus artistul în anunțul divorțului.