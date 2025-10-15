Cum s-au descurcat jucătorii lui Rădoi la echipele naționale! Singurul care a impresionat va pleca în iarnă de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a avut nu mai puțin de opt jucători împrăștiați în lume, la echipele naționale, jucători pe care Mirel Rădoi nu s-a putut baza la antrenamentele din pauza competițională. Doi dintre ei au fost selecționați de către Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, trei au ajuns sub tricolor la naționala U20, condusă, mai nou, de către Adrian Iencsi, în timp ce Anzor Mekvabișvili și Assad Al-Hamlawi au fost nevoiți să părăsească țara, pentru a se alătura selecționatelor Georgiei, respectiv Palestinei. Nu în ultimul rând, Carlos Mora, „mingicarul“ Universității Craiova, a avut cel mai mult de călătorit, tocmai până în Costa Rica, pentru a-și onora selecția.

Baiaram și Screciu au fost titulari în meciul România – Moldova 2-1

Echipa națională a României a avut parte de o lună octombrie de vis. , a urmat un nou meci de care fanii naționalei își vor aduce aminte cu zâmbetul pe buze. Duminică seară, România a obținut o victorie fantastică împotriva Austriei, scor 1-0, cu un gol reușit de Virgil Ghiță în prelungiri și care continuă să ofere suporterilor speranțele unei viitoare veri în America.

Universitatea Craiova i-a dat doi jucători lui Mircea Lucescu pentru aceste două partide, ambii reușind să prindă și minute bune în teren. Este vorba despre Ștefan Baiaram, cel care a și debutat, oficial, pentru naționala de seniori, în cele 58 minute petrecute pe teren cu Moldova și Vladimir Screciu, integralist tot în disputa cu reprezentativa de peste Prut. Nicușor Bancu, titularul de drept în apărarea naționalei, cel care a fost și titular în meciurile cu Canada și Cipru, din septembrie, nu a făcut parte din lot din cauza cumulului de cartonașe.

Luca Băsceanu a marcat pentru naționala U20, dar va pleca de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a trimis nu mai puțin de trei jucători și la naționala U20, sub comanda noului selecționer, Adrian Iencsi, pentru meciurile cu reprezentativa similară a Cehiei. , Darius Fălcușan și David Matei au fost trimișii Universității să-l ajute pe Iencsi, cel care i-a și introdus pe teren în ambele meciuri. Remarcații au fost Darius Fălcușan, cel care a purtat și banderola de căpitan, dar și . În primul joc, tricolorii au remizat cu Cehia U20, scor 2-2.

La U21, Craiova nu a avut niciun reprezentant. Costin Curelea nu s-a putut baza nici pe Mihnea Rădulescu în meciurile cu Serbia (amical, scor 0-1) și Cipru (oficial, scor 2-0), jucătorul Craiovei fiind operat de curând de ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng.

Anzor Mekvabișvili, titlular incontestabil în echipa Georgiei

Anzor Mekvabișvili este unul dintre jucătorii Craiovei care fac pasul în permanență la echipa națională, în cazul de față la selecționata Georgiei. Acesta nu doar că este selecționat la fiecare acțiune a naționalei sale, ci a fost și folosit pe întreaga perioadă a meciurilor cu Spania și Turcia, din preliminariile Cupei Mondiale.

Anzor a evoluat pe toată perioada celor două meciuri, dar nu a reușit să se evidențieze și pe tabela de marcaj. Per total, luna octombrie este una de uitat pentru naționala „gruzină“, pentru că înfrângerile cu Spania (scor 0-2) și Turcia (scor 1-4) i-au anihilat orice șansă de a mai ajunge la Cupa Mondială.

Assad n-a marcat contra Algeriei, dar s-a regăsit în primul „11“

Într-un meci amical disputat luni, echipa Palestinei, cu atacantul Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) titular, a învins o echipă experimentală a Algeriei cu scorul de 1-0. De asemenea, joia trecută, Algeria B (n.r. națională cu jucători convocați doar din campionatul intern) o întrecuse tot pe Palestina cu scorul de 3-0.

Reprezentativa Algeriei era calificată, deja, la Campionatul Mondial din 2026. De partea cealaltă, visul frumos al palestinienilor de a ajunge în premieră la Cupa Mondială a fost spulberat într-un meci cu Oman, națională care a pierdut, la rândul ei, un meci decisiv împotriva formației pregătite de Cosmin Olăroiu, EAU.

Carlos Mora a zburat mult, dar a jucat puțin pentru Costa Rica

Unul dintre jucătorii care au impresionat până în acest moment la Universitatea Craiova este Carlos Mora. Costaricanul a avut evoluții constante în România, și-a ajutat echipa să se califice în grupele Conference League și să se situeze pe locul secund în SuperLiga, iar acum a fost nevoit să străbată lumea pentru a juca și la echipa sa națională.

Aproximativ 10.535 de kilometri a avut de străbătut Mora din Craiova până în țara sa natală, acolo unde naționala din Costa Rica îl aștepta pentru meciurile cu Honduras și Nicaragua, din calificările pentru Cupa Mondială. În ciuda distanței pe care a avut-o de parcurs, Mora nu s-a putut bucura nici de prea multe minute în teren. Acesta a evoluat doar o repriză în meciul Costa Ricăi din Honduras, încheiat la egalitate, scor 1-1. În cea de-a doua partidă, naționala lui Carlos s-a impus clar în fața reprezentantei din Nicaragua, scor 4-1.

Acum, jucătorul de bandă al Craiovei este nevoit să parcurgă, din nou, acea distanță extrem de mare pentru a se întoarce în România, pentru următoarele meciuri ale echipei sale. Rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi va putea conta pe el pentru meciul Universității Craiova cu Unirea Slobozia, de sâmbătă după masă (ora 17.30).