Cum s-au descurcat la echipele de club oamenii de gol ai lui Mircea Lucescu. Atuurile lui „Il Luce” înainte de Austria – România

FANATIK vă prezintă într-un material special care sunt principalele atuuri ofensive ale lui Mircea Lucescu în partida Austria – România. Tricolorii pornesc cu șansa a doua în meciul de sâmbătă, 7 iunie, de la ora 21:45.

Principalele atuuri ale lui Mircea Lucescu în Austria – România

Totuși se găsesc numeroși jucători care au demonstrat că au potențialul de a produce spectacol.

Echipa națională va fi nevoită să forțeze un succes la Viena pentru a rămâne în lupta pentru locul 1 ce asigură calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. și s-a impus .

Dennis Man rămâne cel mai periculos elev al lui „Il Luce”

Dennis Man (26 de ani) continuă să fie cel mai periculos dintre elevii lui Mircea Lucescu, chiar dacă a avut parte de un 2025 dezamăgitor până acum. Măcinat și de accidentări, Man a furnizat o singură pasă de gol în tot anul pentru Parma în Serie A. Aripa dreaptă și-a pierdut până și statutul de titular în formația pregătită de Cristian Chivu. Totuși, el a arătat în ultimii ani la echipa națională calități de necontestat cum ar fi: explozia, driblingul, pasa decisivă și simțul porții.

33 de meciuri, 4 goluri și 5 pase decisive a înregistrat Dennis Man la Parma în sezonul recent încheiat din Serie A.

de meciuri, goluri și pase decisive a înregistrat Dennis Man la Parma în sezonul recent încheiat din Serie A. 35 de selecții, 9 goluri și 7 pase de gol are Man pentru România.

de selecții, goluri și pase de gol are Man pentru România. 12,5 milioane de euro este cota sa de piață, conform .

Nicolae Stanciu, în continuare unul dintre principalele atuuri ale lui Mircea Lucescu în Austria – România

Nicolae Stanciu (32 de ani) . Căpitanul „Generației de Suflet” s-a consacrat în fotbalul nostru și în afara granițelor țării pentru șutul său periculos de la distanță din acțiune sau din lovitură liberă. Stanciu este capabil să ofere pase demne de un decar veritabil și să depună travaliul necesar unui inter pe ambele faze ale jocului. La Damac, în Arabia Saudită, s-a descurcat bine, în nota sa caracteristică.

29 de meciuri, 5 goluri și 7 pase decisive a înregistrat Nicolae Stanciu la Damac în stagiunea 2024-2025 din Saudi Pro League.

de meciuri, goluri și pase decisive a înregistrat Nicolae Stanciu la Damac în stagiunea 2024-2025 din Saudi Pro League. 81 de selecții, 15 goluri și 9 pase de gol are Stanciu pentru România.

de selecții, goluri și pase de gol are Stanciu pentru România. 3,5 milioane de euro este cota sa de piață, conform .

Răzvan Marin, un potențial pericol pentru austrieci

Răzvan Marin (29 de ani) a trecut printr-un sezon complicat. Cagliari s-a salvat de la retrogradare, . Cu toate acestea, a avut o statistică decentă în tricoul „rossoblu” pentru un mijlocaș cu rol majoritar defensiv utilizat ca rezervă. Șutul său violent de la distanță rămâne un pericol pentru orice poartă adversă. Marin este capabil, de asemenea, să livreze pase decisive din faze fixe și .

33 de meciuri, 3 goluri și două pase decisive a înregistrat Răzvan Marin la Cagliari în sezonul recent încheiat din Serie A.

de meciuri, goluri și două pase decisive a înregistrat Răzvan Marin la Cagliari în sezonul recent încheiat din Serie A. 67 de selecții, 12 goluri și 9 pase de gol are Marin pentru România.

de selecții, goluri și pase de gol are Marin pentru România. 3,5 milioane de euro este cota de piață a sa, potrivit .

Viteza și tehnica lui Andrei Rațiu, atuuri pentru Mircea Lucescu în Austria – România

Andrei Rațiu (26 de ani) este, probabil, cel mai în formă fotbalist român al momentului. „Sonic” vine la echipa națională, Rayo Vallecano, clubul său, a terminat pe locul 8 ce duce în preliminariile Conference League. Pe lângă faptul că își face datoria pe faza defensivă, Rațiu are un aport excelent și în atac. Viteza, driblingul, și tehnica de lovire a balonului îl fac pe Rațiu un pericol pentru porțile adverse. Mai mult decât atât, în cateva partide la Vallecano, a fost utilizat de antrenorul Inigo Perez pe postul de aripă sau mijlocaș dreapta!

35 de meciuri, două goluri și 3 pase de gol a înregistrat Andrei Rațiu la Rayo Vallecano în stagiunea terminată recent din La Liga.

de meciuri, două goluri și pase de gol a înregistrat Andrei Rațiu la Rayo Vallecano în stagiunea terminată recent din La Liga. 29 de selecții, un gol și o pasă decisivă are Rațiu la echipa națională.

de selecții, un gol și o pasă decisivă are Rațiu la echipa națională. 12 milioane de euro este cota sa de piață, potrivit .

Randamentul ofensiv al lui Nicușor Bancu poate crea pericol

La fel ca în cazul lui Rațiu, Nicușor Bancu (32 de ani) rămâne un fundaș stânga foarte capabil să ajute echipa națională pe fază ofensivă. Și-a confirmat potențialul de a oferi pase de calitate pentru Universitatea Craiova și în sezonul 2024-2025. Bancu a prins, de altfel, .

41 de meciuri, un gol și 5 pase de gol a înregistrat Nicușor Bancu pentru Universitatea Craiova în toate competițiile din sezonul 2024-2025.

de meciuri, un gol și pase de gol a înregistrat Nicușor Bancu pentru Universitatea Craiova în toate competițiile din sezonul 2024-2025. 46 de selecții, două goluri și 7 pase decisive are Bancu în tricoul echipei naționale.

de selecții, două goluri și pase decisive are Bancu în tricoul echipei naționale. 1,3 milioane de euro este cota sa de piață, conform .

Explozia lui Alexandru Mitriță

Potențialul lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a crea goluri spectaculoase nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vedeta Universității Craiova și-a demonstrat în câteva ocazii calitățile și la echipa națională a României. Mitriță a fost inclus de către LPF în primul 11 ideal al SuperLigii, fiind cu 19 goluri al doilea golgheter al campionatului după Louis Munteanu (23). Tehnica în regim de viteză, viziunea și șutul sunt calități care pot provoca probleme serioase pentru Austria, dacă Mircea Lucescu decide să se bazeze pe el în flancul stâng al atacului.

42 de meciuri, 21 de goluri și 8 pase decisive a înregistrat Alexandru Mitriță pentru Universitatea Craiova în toate competițiile din sezonul 2024-2025.

de meciuri, de goluri și pase decisive a înregistrat Alexandru Mitriță pentru Universitatea Craiova în toate competițiile din sezonul 2024-2025. 23 de selecții, 4 goluri și două pase decisive are Mitriță pentru România.

de selecții, goluri și două pase decisive are Mitriță pentru România. 4 milioane de euro este cota sa de piață, potrivit .

Lucescu are la dispoziție 4 soluții de atacant pentru Austria – România

Viteza și combativitatea lui Daniel Bîrligea, posibile atuuri pentru Mircea Lucescu în Austria – România

Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a reîntors sub comanda lui Mircea Lucescu după un sezon excelent la FCSB. A câștigat campionatul și a ieșit cu 16 goluri al treilea cel mai bun marcator din SuperLigă. În plus, cele 3 reușite pe care le-a semnat în Europa League, importante pentru parcursul de vis al roș-albaștrilor, au arătat că Bîrligea este un vârf capabil să fie eficient și la un nivel ridicat. Stilul său bătăios pentru fiecare balon, presingul, finalizarea și viteza pe care o are când pornește spre poarta adversă îi pot da mari bătăi de cap reprezentativei pregătite de Ralf Rangnick.

46 de meciuri, 21 de goluri și 5 pase decisive pentru FCSB și CFR Cluj.

de meciuri, de goluri și pase decisive pentru FCSB și CFR Cluj. 3 selecții și un gol are Bîrligea pentru echipa națională.

selecții și un gol are Bîrligea pentru echipa națională. 4 milioane de euro este cota sa de piață, conform .

Denis Drăguș, vârful în care și-a pus încrederea până acum „Il Luce”

Denis Drăguș (25 de ani) este atacatul pe care Mircea Lucescu s-a bazat cel mai mult în al doilea mandat al său, cel curent. Drăguș a avut un sezon dezamăgitor la Trabzonspor în campionatul Turciei și a risipit multe ocazii de gol în eșecul cu Bosnia (0-1). Driblingul său, dispoziția pentru efort și stilul său combinativ cu mijlocașii rămân niște calități incontestabile ale acestuia. Forma sa modestă de la Trabzonspor nu înseamnă sub nicio formă că nu poate să aibă o evoluție bună contra Austriei, dacă „Il Luce” se va hotărî să parieze din nou pe el.

26 de meciuri, 3 goluri și o pasă decisivă a înregistrat Denis Drăguș la Trabzonspor în stagiunea 2024-2025.

de meciuri, goluri și o pasă decisivă a înregistrat Denis Drăguș la Trabzonspor în stagiunea 2024-2025. 22 de selecții și 5 goluri are Drăguș pentru naționala României.

de selecții și goluri are Drăguș pentru naționala României. 3,8 milioane de euro este cota sa de piață, potrivit .

Tehnica și viziunea lui Denis Alibec, alte potențiale atuuri pentru Mircea Lucescu în Austria – România

Denis Alibec (34 de ani) este, la rândul său, o variantă pentru postul de atacant în angrenajul lui Mircea Lucescu. a arătat pentru Farul Constanța că este capabil să înscrie goluri de autor, dar și să livreze pase demne de un mijlocaș ofensiv. Chiar dacă nu se remarcă în mod deosebit pentru viteză, Alibec este și el un fotbalist combativ. Se străduiește de fiecare dată să protejeze mingile până când primește suport din partea mijlocașilor.

33 de meciuri, 10 goluri și 11 pase decisive a înregistrat Denis Alibec pentru Farul Constanța în sezonul 2024-2025.

de meciuri, goluri și pase decisive a înregistrat Denis Alibec pentru Farul Constanța în sezonul 2024-2025. 43 de selecții, 6 goluri și o pasă de gol a strâns Alibec la echipa națională.

de selecții, goluri și o pasă de gol a strâns Alibec la echipa națională. 700.000 de euro este cota sa de piață, conform .

Varianta-surpriză Louis Munteanu

Louis Munteanu (22 de ani) ar putea fi varianta-surpriză aleasă de Mircea Lucescu pentru postul de atacant. Golgheterul SuperLigii a demonstrat la CFR Cluj că are o calitate excelentă de finalizator și că este capabil de anumite demarcări specifice unui fotbalist cu mare potențial. Munteanu a arătat, de asemenea, că poate fi și combinativ. Rămâne de văzut dacă l-a convins pe „Il Luce” .