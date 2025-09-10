Cum s-au descurcat „oltenii” lui Mirel Rădoi la echipele naționale! Mora și Anzor au fost „premiați”

Universitatea Craiova a avut nu mai puțin de șase jucători împrăștiați în lume, la echipele lor naționale, jucători pe care nu s-a putut baza la antrenamentele din pauza competițională. Trei dintre ei au fost selecționați de către Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru, unul a ajuns sub tricolor la naționala U21, în timp ce Anzor Mekvabișvili a fost nevoit să părăsească țara, pentru a se alătura selecționatei Georgiei. Carlos Mora, „mingicarul“ Universității Craiova, a avut cel mai mult de călătorit, tocmai până în Costa Rica, pentru a-și onora selecția.

Bancu titular, Baiaram și Screciu doar pe bancă

Echipa națională a României a avut parte de o lună septembrie de uitat. După eșecul la scor de pe Arena Națională cu reprezentativa Canadei, scor 0-3, a urmat un nou meci în care rezultatul final și jocul au lăsat mult de dorit. Marți seară, cu același lot în teren ca și în disputa cu Canada, , rezultat care ne îndepărtează și mai mult de primul loc din grupă și, implicit, de calificarea directă la Cupa Mondială.

Universitatea Craiova i-a dat trei jucători lui Mircea Lucescu pentru aceste două partide, însă unul singur a reușit să prindă minute. Este vorba despre Nicușor Bancu, cel care a fost titular în ambele dispute, dar care va lipsi în meciul cu Austria, de la București, din luna octombrie, din cauza cumulului de cartonașe.

De partea cealaltă, pe banca de rezerve au rămas atât , dar și Vladimir Screciu. Se pare că selecționerul a dorit să-i aibă doar în lot pentru această acțiune pe cei doi jucători ai Craiovei, nu să le și vadă aptitudinile pe terenul de joc.

Mihnea Rădulescu a strigat prezent la naționala U21

Universitatea Craiova a trimis un jucător și la naționala U21, sub comanda lui Curelea, pentru meciurile oficiale cu Kosovo și San Marino, din preliminariile EURO. . Acesta și-a trecut în cont și câteva oportunități de a marca, însă nu a făcut-o.

În meciul doi, din San Marino, România s-a impus cu 2-0, dar Rădulescu nu s-a aflat în planurile selecționerului.

Anzor Mekvabișvili, nelipsit din echipa de start a Georgiei

Anzor Mekvabișvili este unul dintre jucătorii Craiovei care fac pasul în permanență la echipa națională, în cazul de față la selecționata Georgiei. Acesta nu doar că este selecționat la fiecare acțiune a naționalei sale, ci a fost și folosit pe întreaga perioadă a meciurilor cu Turcia și Bulgaria, din preliminariile Cupei Mondiale.

Anzor a jucat excelent în tricoul Georgiei, dar nu a reușit să se evidențieze și pe tabela de marcat. În prima partidă, totuși, jucătorul Universității Craiova a contribuit decisiv la un gol al echipei sale în fața Turciei. Acesta a șutat spre poartă, mingea a lovit bara, dar Kvaratskhelia a fost pe fază și a împins, apoi, mingea în plasă. Din păcate pentru el și naționala sa, Turcia s-a impus, atunci, cu scorul de 3-2.

La câteva zile distanță, Georgia s-a răzbunat pentru acel eșec și a dispus de Bulgaria fără mari bătăi de cap, scor 3-0. Și de această dată Anzor s-a regăsit în primul 11 și a fost punctat, la final, cu nota de 7.2.

Carlos Mora, titular de drept în naționala din Costa Rica

Unul dintre jucătorii care au impresionat până în acest moment la Universitatea Craiova este Carlos Mora. Costaricanul a avut evoluții constante în România, și-a ajutat echipa să se califice în grupele Conference League și să se situeze pe primul loc în SuperLiga, iar acum a fost nevoit să străbată lumea pentru a juca și la echipa sa națională.

Aproximativ 10.535 de kilometri a avut de străbătut Mora din Craiova până în țara sa natală, acolo unde naționala din Costa Rica îl aștepta pentru meciurile cu Nicaragua și Haiti, din calificările pentru Cupa Mondială.

Mora a fost titular de drept în ambele meciuri, dar a fost schimbat, de fiecare dată, pe final de meci, după minutul 80. Naționala sa a reușit doar două remize în primele meciuri din grupă, 1-1 în deplasare cu Nicaragua și 3-3 pe teren propriu cu Haiti.

Acum, jucătorul de bandă al Craiovei este nevoit să parcurgă, din nou, acea distanță extrem de mare pentru a se întoarce în România, pentru următoarele meciuri ale echipei sale. Rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi va putea conta pe el pentru meciul Universității Craiova cu Farul, de duminică seară (ora 18.00).