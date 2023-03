Cum s-au făcut de râs Andreea Bălan si Andreea Antonescu, la America Express! Imagini ascunse de Antena 1

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au dat totul la America Express, iar dovada este că artistele au ajuns în marea finală a show-ului. Au existat anumite situații, unele pe care Andreea Antonescu le consideră jenante, ce nu au fost difuzate pe micul ecran de Antena 1.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan, momente jenante la America Express

Andreea Antonescu a vorbit despre experiența de la America Express, una în care s-a redescoperit din nou, dar și despre alte subiecte sensibile din viața ei.

ADVERTISEMENT

După cum știe toată lumea, pe post nu se poate da absolut tot ce se întâmplă în acest concurs. Andreea a scos la iveală unul dintre episoadele care le-a făcut pe ea și Bălanca să piardă anumite jocuri. Ba chiar, la un moment dat cele două, ca să evite episoadele stânjenitoare, au vrut să își pună pamperși!

Ce nu s-a văzut de la America Express: „Dându-ne seama că ne poate costa o competiție, am zis că data viitoare ne punem pampers”

„Viețile noastre nu sunt atât de extreme pe cât e America Express, unde trebuie să trăiești cu un euro pe zi. Crede-mă, tu uiți că ai un euro pe zi. Au fost momente în care am pierdut mult și eu, și Andreea, pentru că, ghici ce, îmi cer scuze, dar am vrut să ne ducem să facem pipi.

ADVERTISEMENT

Dându-ne seama că un pipi ne poate costa o competiție întreagă, am zis că de data viitoare ne punem pampers. Vorba vine, nu am ajuns în punctul ăla”, a declarat Andreea Antonescu despre America Express, în

Vedeta a povestit și ce mare teamă a ascuns în legătură cu show-ul de la Antena 1. Cântăreața era însărcinată când se filma acest reality-show, dar nu știa asta. Nu a primit niciun semn, nu ar fi crezut niciodată că a luat în kilograme pentru că în burtica ei creștea, de la o zi la alta, un suflețel.

ADVERTISEMENT

Andreea Antonescu a trăit cu o mare teamă după America Express, din cauza sarcinii

„N-am avut niciun fel de semn. Singura chestie care ni s-a părut ciudată și mie și Andreei era că ne-am îngrășat. Am legat o cămășuță încă de la începutul, la burtă, și am purtat-o și spre final. Atunci nu o mai puteam lega. Am zis: Doamne, dar cât am putut să mă îngraș să mă fac cât malul! Eu mi-am dorit foarte mult să mai am un copil și amândoi ne-am dorit (n.r.: se referă la fostul ei iubit).

Fetița a fost foarte dorită. Atunci a început chinul. Eu am știut ce am mâncat și băut în America Express. Automat, având încredere în medicul meu ginecolog, i-am zis: domnule, am mâncat viermi. Mi-a zis medicul: proteină. Eu mai știu ce Doamne, iartă-mă am mâncat pe acolo… Nu am putut trăi cu conștiința împăcată. Chiar am o fetiță perfectă, a doua fetiță perfectă”, a dezvăluit Andreea Antonescu.

ADVERTISEMENT

Cum s-a produs împăcarea cu Andreea Bălan, coechipiera ei de la America Express

Finalista de la America Express a vorbit și despre destrămarea trupei Andre, dar și cum s-a produs, de fapt, împăcarea cu Andreea Bălan. Episodul în care blondina era să își piardă viața, la nașterea Clarei, a făcut-o pe Andreea Antonescu să se apropie de fosta ei colegă de trupă.

ADVERTISEMENT

Acela a fost momentul în care Antoneasca a realizat cât de puternică era legătura dintre ea și Bălanca, deși erau certate până la vremea respectivă.

Despre episodul dramatic prin care a trecut Andreea Bălan: „Aș fi putut pierde un om foarte important”

„Am aflat de nefericitul moment cum că era să-și piardă viața în urma nașterii Clăriței. Bineînțeles că nu am stat pe gânduri, m-am dus la ea la spital, deși nu mai vorbisem de niște ani. M-am dus la ea, la Terapie Intensivă. I-am lăsat un buchet de flori. Eram certate, dar nu mai știam motivul. Atunci am realizat că dincolo de orgoliu aș fi putut pierde un om foarte important care n-ar fi avut habar vreo secundă cât de mult înseamnă pentru mine. Povestea cu tatăl meu exact așa a fost, din cauza unor ambiții prostești. Eu făcusem patru ani de terapie în urma pierderii tatălui meu. Am zis că mă duc acolo lângă Andreea.

Mi s-a zis că e în afara oricărui pericol. În noaptea aceea a trebuit să merg în Galați, că acolo era fetița. Ajunsă în Galați la câteva ore primesc un telefon de la Andreea Bălan. I-am zis, Andreea, vezi că ești pe speaker și te aude Siena. Mi-a zis: sunt bine, vreau să refacem Andre! Zic, dar nu vrei tu să vorbim despre asta mâine dimineață, că era să mori acum câteva ore? Ea: Nu, nu, nu, noi trebuie să refacem Andre! Am zis, da, bine, refacem Andre, dar cum refacem Andre?”, a povestit Andreea Antonescu.

Antoneasca vrea să își refacă viața după despărțirea de iubit: „Mi-aș mai dori încă un copil”

Cât despre separarea trupei Andre, Antoneasca a precizat că s-a produs odată cu moartea tatălui ei. Vedeta susține că tatăl ei a reușit să le țină aproape pe ea și , iar după ce acesta nu a mai fost, orgoliile copilărești, adolescentine, și-au spus cuvântul, așa că fiecare a luat-o pe un alt drum. Tatăl Andreei Antonescu era, printre altele, și managerul trupei, pe lângă psihologul de serviciu al fetelor.

Andreea a rostit câteva cuvinte și despre cea mai recentă despărțire, cea de tatăl celei de-a doua fetițe. că e dispusă să își refacă viața sentimentală. Mai mult, ar vrea să mai facă încă un copil.

„Am considerat că suntem mai bine separați. Eu mi-aș mai dori încă un copil. Una peste alta, în viața asta nu te bazezi decât pe tine. Ne naștem singuri și murim singuri”, a completat Andreea Antonescu.