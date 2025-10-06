Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate

Chiar în cursul zilei de duminică, 5 octombrie, a avut loc petrecerea jucătoarelor din Wuhan, China, iar Sorana Cîrstea și Emma Răducanu nu au lipsit de la marele eveniment. Ce ținute au purtat acestea?

Cine a participat la petrecerea jucătoarelor din Wuhan, în afară de Sorana Cîrstea și Emma Răducanu

Petrecerea jucătoarelor a avut loc chiar înainte de ultimul turneu WTA 1000 al anului. Iar la Wuhan Open, România este reprezentată de , în vârstă de 35 de ani.

Totodată, Emma Răducanu, populara jucătoare britanică, a fost și ea prezentă la marele eveniment. Iar în imaginile postate pe contul oficial de Instagram a Wuhan Open WTA se poate observa că Sorana Cîrstea a petrecut ceva timp alături de Donna Vekic și cu Belinda Bencic, care a venit însoțită de fetița ei.

Menționăm faptul că românca urmează să se dueleze în primul tur cu Jelena Ostapenko. În aceleași imagini făcute publice o mai observăm și pe Iga Swiatek, campioana de la Wimbledon, dar și pe Mirra Andreeva, tânăra „revelație” a sezonului.

Au început deja primele meciuri de la Wuhan

În același timp, Elena Rybakina, sportivă aflată într-un moment dificil al stagiunii, a fost și ea prezentă la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Fiecare în parte a optat pentru o ținută personalizată.

De asemenea, unele sportive, inclusiv Sorana Cîrstea au postat câteva imagini pe conturile personale de socializare. în schimb nu a publicat prea multe fotografii de la marele eveniment.

Ce se întâmplă mai departe după petrecerea jucătoarelor din Wuhan? Lui, 6 octombrie, au început primele meciuri, iar odată cu ele au venit și problemele pentru cele mai multe jucătoare.

Mai exact, se pare că mai mulți tenismeni aflați în Shanghai s-au plâns de temperatura ridicată, dar și de umiditate. Și fix aceste condiții le-au afectat pe cele mai multe jucătoare.

Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian

Astfel, unele partide au fost fie întrerupte, fie întârziate din cauza condițiilor meteo și a disconfortului ridicat. Totuși, în primele jocuri ale zilei au putut fi trase niște concluzii.

Mai exact, Laura Siegemund s-a calificat mai departe, după abandonul Dayanei Yastremska. La rândul ei, Marie Bouzkova a trecut cu 6-3, 6-4 de Camila Osorio.

Hailey Baptiste a învins-o și ea pe Ashlyn Kruege cu 2-6, 6-4, 6-2, în timp ce Katerina Siniakova, specialistă la dublu, s-a impus cu 6-4, 6-4 contra tinerei Diana Shnaider.

Cât despre Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, acestea vor ajunge pe teren mai târziu. Mai exact, româncele vor juca la Wuhan marți, 7 octombrie, dimineață, iar conform programului meciurile vor începe la ora 05.00.

Sorana Cîrstea va juca cu Jelena Ostapenko, în timp ce McCartney Kessler va juca cu Jaqueline Cristian. Rămâne de văzut însă dacă vor mai exista și alte modificări ulterior.