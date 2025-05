Cum s-au implicat serviciile secrete în alegerile prezidențiale. Victor Ponta dă cărțile pe față: ”Foștii șefi”

Cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, Victor Ponta a fost invitat la Testul Puterii, emisiune marca FANATIK.ro, ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, .

Cum s-au implicat serviciile secrete în alegerile prezidențiale

Victor Ponta a fost întrebat ce părere are despre zvonurile privind și Crin Antonescu.

„Fiecare are câte niște securiști ai lui, foști”, a răspuns candidatul. El a fost întrebat și pe cine are el în spate, însă a numit votanții săi și reușitele din timpul mandatului de premier al României: „Am votul oamenilor și ceea ce am făcut ca prim-ministru”.

Victor Ponta a fost chestionat și în legătură cu un anume sentiment de teamă sau presiune din parte anumitor personaje ciudate sau chiar grupări din serviciile secrete.

„Nu am simțit de la actualele servicii. Nu am simțit niciun fel de influență. Îi cunosc pe ambii șefi, de la SRI și SIE, nu m-a căutat niciunul. Nu mi s-a părut că mi-au făcut vreun serviciu, nici rău, nici bine. Faptul că foștii șefi….e normal ca domnul Hellvig să îl susțină pe domnul Antonescu, sunt foarte legați, și personal, și nu numai. Nu știu de domnul Coldea cu domnul Nicușor Dan. Aș spune dacă știam, dar nu știu.

Relația cu mine și domnul Maior cred că este destul de publică, chiar dacă este ambasador la Amman. Dar dacă serviciile au rezistat de data asta și nu s-au băgat deloc în alegeri, e un semn un. Măcar atât. Sunt niște structuri. Altele, de exemplu, mie mi s-a părut rușinoasă, dezastruoasă, catastrofală prestația CNA în această perioadă de campanie electorală, o chestie atât de politizată, atât de incorectă și o interferență a lor atât în libertatea presei…au intrat și în social media, au decis ei ce cont închid”, a mai declarat Victor Ponta la Testul Puterii cu Denise Rifai.

Victor Ponta pune autoritățile statului la zid

Candidatul independent a mai vorbit și despre , deși autoritățile statului au anulat alegerile pe aceleași motive.

„În același timp, ANCOM-ul care ar trebui să închidă fermele de boți, nu sunt în stare. Eu am avut atacuri cu 25 – 30 de mii de conturi false din Rusia, Brazilia, Turcia, zilnic m-am plâns. Nimic nu sunt în stare să facă. Faptul că s-au anulat alegerile din România că cică am fost atacați…la cinci luni după e exact la fel situația. În sensul în care autoritățile din România nu sunt în stare să scoată un cont fals”, a mai afirmat politicianul.