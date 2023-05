Cum s-au întâlnit Connect-R și Misha. Se întâmpla în unul dintre cele mai grele momente ale artistului

Cum s-au întâlnit rapperul pe numele său real Ștefan Manolache și concurenta de la Te cunosc de undeva. Se întâmpla în unul dintre ale artistului. Cei doi au divorțat după 5 ani de mariaj, în 2018.

Cum s-au cunoscut Connect-R și Misha. Povestea de dragoste a început într-o perioadă nefastă pentru cântăreț

Connect-R a povestit cum a cunoscut-o pe fosta parteneră de viață, Misha. Frumoasa blondină este cea care i-a dăruit o fetiță ce poartă numele Maya. Povestea de dragoste dintre ei a început într-o perioadă nefastă pentru cântăreț.

ADVERTISEMENT

Tânăra a ieșit în calea fostului concurent de la Asia Express când acesta era un consumator înrăit de substanțe interzise. Timp de 4 ani, începând din 2009, rapperul a încercat toate tipurile de droguri, autodistrugându-se.

„Sănătatea începea să-mi fie afectată, apăruseră depresiile, anxietățile… Cum mi-am revenit? Am cunoscut-o pe Mihaela, Misha, fosta mea soție. Când am cunoscut-o mă drogam…

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Când Mihaela a rămas însărcinată, se pregătea să nască, am renunțat la absolut tot. Am pus stop, pur și simplu, drogurilor și femeilor. Ca să fiu clar, nu soția mea m-a determinat să mă las de droguri, ci fetița care urma să se nască.

Conștiința mi-a spus: «Gata, vine copilul. Stop»”, a declarat Connect-R într-un interviu pentru jurnalistul Ovidiu Șimonca, scrie . Artistul a mai precizat că numele fiicei sale, Maya, a fost ales de fosta soție, Misha.

ADVERTISEMENT

Prenumele copilei înseamnă iluzie în cultura hindusă, exact ceea ce ajunsese să trăiască cântărețul înainte să devină tată. În cultura rusă, vedeta a mai spus că Maya înseamnă început de viață nouă sau început de primăvară.

Connect-R și Misha, relație specială după divorț

Connect-R și Misha au o relație specială în ciuda faptului că divorțul s-a pronunțat în urmă cu ani buni. După separare au continuat să locuiască în aceeași casă, artistul precizând că fetița nu a simțit despărțirea părinților.

ADVERTISEMENT

În plus, și fosta parteneră de viață merg împreună în toate vacanțele. Totodată, sărbătorile au loc sub același acoperiș, ambii fiind foarte implicați în creșterea și educarea copilului care are înclinații artistice.