Cum s-au înțeles Raed Arafat și Klaus Iohannis. Șeful DSU a reținut câteva detalii din spatele ușilor închise: ”Ne-a dus pe toţi la o masă”

Șeful DSU a dezvăluit astfel că înainte de pandemia de Covid-19 nu avea o colaborare foarte strânsă cu președintele Klaus Iohannis. Totuși, situația s-a schimbat mult odată cu izbucnirea pandemiei provocate de noul coronavirus chinezesc.

Raed Arafat l-a lăudat pe Klaus Iohannis

Invitat în emisiunea ” ” (Prima TV), Raed Arafat a oferit câteva detalii despre rolul pe care l-a avut șeful statului în . Astfel, șeful DSU a precizat că liderul de la Palatul Cotroceni a știut cum să-i facă pe cei responsabili cu măsurile sanitare să ajungă la consens.

”(…) Cu domnul preşedinte nu am absolut nicio problemă. Chiar am colaborat foarte bine. (…) Dar de când am lucrat pe pandemie, pot să vă spun: colaborarea a fost una excelentă.

Și, părerea mea, pe perioada stării de urgenţă, dânsul ne-a dus pe toţi la o masă unde am luat decizii foarte corecte în perioada respectivă. Îmi aduc aminte de momentele când am avut şedinţe, nu erau secrete.

Dânsul ieşea cu declaraţii după. Aceste discuţii la care erau invitaţi experţi şi miniştri întotdeuna au avut un impact pozitiv pe partea de coordonare şi fiecare ştia, după asta, pe unde merge”, a declarat Raed Arafat conform .

Ce s-a întâmplat între ei după starea de urgență

Mai departe, Arafat a rememorat că se ajungea rapid la concluzii și a subliniat importanța consultărilor din perioada de vârf a pandemiei de Covid-19.

Totodată, șeful DSU a precizat că și după starea de urgență, relația dintre el și Klaus Iohannis a rămas la aceeași parametri. Altfel, amintim că președintele .

