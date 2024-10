Cum s-au „ofilit” ghioceii lui Șumudică? „Sunt gingași, nu supără pe nimeni”. Braun, pus la zid!

Rapid s-a făcut de râs în deplasarea de la Botoșani. Echipa lui Marius Șumudică a fost învinsă cu 0-2, la capătul unui meci în care giuleștenii nu au arătat mai nimic pe faza ofensivă.

FC Botoșani – Rapid 2-0. Echipa lui Marius Șumudică, la pământ

Situația de la Rapid devine din ce în ce mai complicată. În plus, nici cei vechi nu mai reușesc să impresioneze. Rămâne de văzut ce soluții va găsi conducerea.

Horia Ivanovici: „Au jucat și s-au comportat fix ca niște ghiocei”

Robert Niță, Nicolae Dică și Horia Ivanovici s-au amuzat la FANATIK SUPERLIGA de situația celor de la Rapid. Toți cei trei au ajuns la concluzia că jocul giuleștenilor arată din ce în ce mai rău, iar fundașul lui Șumudică, Christopher Braun, a fost ținta glumelor.

„E clar că e într-o formă slabă (n.r. Christopher Braun) . A făcut o cursă frumoasă în meciul de la Craiova, dar cam atât. În ultimele 3-4 partide a făcut jocuri proaste. Ghiocelul, între timp, are capul din ce în ce mai aplecat”, a spus Robert Niță.

„Am și eu o întrebare. Nu a fost o greșeală decizia de a-l îndepărta pe Cristiano Bergodi? Echipa juca, era în play-off. Au fost ceva probleme după ce au câștigat meciul cu FCSB. Poate dacă avea antrenorul continuitate, jucătorii ar fi dat randament”, a adăugat Nicolae Dică.

„A avut dreptate Șumudică. La Botoșani au jucat și s-au comportat fix ca niște ghiocei. Așa le zicem de acum. Gingași, delicați, nu supără pe nimeni”, a spus și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici.

La finalul meciului de la Botoșani, Antrenorul consideră că jucătorii săi au tratat cu lejeritate anumite ocazii. În plus, acesta nu a dat un răspuns clar la întrebarea dacă va rămâne sau nu în funcție.

„Au fost două reprize diametral opuse. Am controlat prima repriză, ocazii rarisime, au scos de pe linia porții, bară, nu am reușit să marcăm. Apoi am început foarte prost repriza a doua. Nu am urmărit la șutul în blocaj și marchează pentru 1-0.

După care ne-am deschis și, normal, că și-au creat mai multe spații. Nu am reușit să egalăm și fotbalul te pedepsește. La situațiile pe care le avem trebuie să marcăm. Altfel nu putem câștiga. Am fost foarte calm la vestiare. O să aflați zilele viitoare”, a declarat Marius Șumudică după Botoșani – Rapid 2-0.