Cum s-au „răzbunat” fanii lui Dinamo la Miercurea Ciuc! Modul original prin care au afişat tricolorul în tribune. Video exclusiv

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Fanii dinamoviști au recurs din nou la scandări xenofobe adresate împotriva comunității maghiare în partida din deplasare de la Miercurea Ciuc. Drept dovadă, la mijlocul primei părți, arbitrul George Roman a întrerupt partida pentru câteva zeci de secunde, după scandări cu caracter xenofob venite din sectorul dinamovist.

Fanii dinamoviști au avut din nou un meci de dus cu comunitatea maghiară din Miercurea Ciuc și au riscat suspendarea partidei

Se întâmpla în minutul 29, iar spectatorii au fost avertizați că partida riscă să fie întreruptă dacă scandările continuă. Protocolul UEFA pentru incidente rasiste sau discriminatorii le permite fanilor problematici să-și corecteze comportamentul după un prim avertisment. Din fericire nu s-a ajuns mai departe.

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Dacă fanii dinamoviști ar fi insistat cu scandările xenofobe, a doua oară echipele sunt trimise la vestiare, după care meciul riscă să fie oprit definitiv. Desigur, echipa ai cărei fani se fac responsabili de incident va avea de suferit conform normelor din fotbalul european.

Tensiunile au continuat la masa presei, acolo unde , printre care fratele actorului Mihai Bendeac, Andrei Bendeac. Acestuia i s-a reproșat că nu este jurnalist și nu are ce să caute la masa presei, cu toate că în mod evident nu avea unde să stea în alt loc cu laptopul.

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În cele din urmă oficialii dinamoviști au rămas la masa presei, dar fără internet. Mihai Bendeac a repostat imaginile cu scandalul pe Instagram, cum mesajul agresiv: „Dacă eram acolo cu frate-miu… Își căutau ăia și acum dinții pe jos”. Mesajul agresiv al lui Bendeac a fost ironizat de mulți internauți, care nu îl văd pe actor în ipostaza de boxer periculos.

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Ultrașii lui Dinamo au colorat scaunele stadionului din Miercurea Ciuc în culorile „tricolorului” românesc, fără ca gazdele să bănuiască

Pete câteva zeci de minute, spre final de meci, fanii dinamoviști au pregătit un alt moment special. Ultrașii s-au asigurat că pe stadionul din Miercurea Ciuc apare tricolorul românesc, într-un mod ingenios. În imaginile publicate de FANATIK se vede cum aceștia afișează mesajul „Și sângele strămoșilor voștri a fost vărsat pentru aceeași Românie”, în timp ce scaunele din sector formează tricolorul.

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Cum a fost posibil? Un alt moment tipic pentru ultrașii care , când s-au folosit de rivalii de la FCSB pentru a produce cea mai cunoscută farsă din istoria fotbalului. De această dată, fanii au lipit pe scaunele tradițional roșii din sector mai multe folii în culorile galben și albastru. Astfel a ieșit un sector „tricolor” care să se asorteze cu mesajele naționaliste ale fanilor.