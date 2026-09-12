Fotbal intern

Cum s-au „răzbunat” fanii lui Dinamo la Miercurea Ciuc! Modul original prin care au afişat tricolorul în tribune. Video exclusiv

Dinamo a învins fără prea mari probleme în deplasare pe Miercurea Ciuc, scor 3-1, însă în evidență au ieșit fanii dinamoviști care au avut din nou de împărțit ceva cu comunitatea maghiară din zonă.
Flaviu Popa
12.09.2026 | 16:25
Cum sau razbunat fanii lui Dinamo la Miercurea Ciuc Modul original prin care au afisat tricolorul in tribune Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ultrașii dinamoviști au produs o „surpriză”
ADVERTISEMENT

Fanii dinamoviști au recurs din nou la scandări xenofobe adresate împotriva comunității maghiare în partida din deplasare de la Miercurea Ciuc. Drept dovadă, la mijlocul primei părți, arbitrul George Roman a întrerupt partida pentru câteva zeci de secunde, după scandări cu caracter xenofob venite din sectorul dinamovist.

Fanii dinamoviști au avut din nou un meci de dus cu comunitatea maghiară din Miercurea Ciuc și au riscat suspendarea partidei

Se întâmpla în minutul 29, iar spectatorii au fost avertizați că partida riscă să fie întreruptă dacă scandările continuă. Protocolul UEFA pentru incidente rasiste sau discriminatorii le permite fanilor problematici să-și corecteze comportamentul după un prim avertisment. Din fericire nu s-a ajuns mai departe.

ADVERTISEMENT

Dacă fanii dinamoviști ar fi insistat cu scandările xenofobe, a doua oară echipele sunt trimise la vestiare, după care meciul riscă să fie oprit definitiv. Desigur, echipa ai cărei fani se fac responsabili de incident va avea de suferit conform normelor din fotbalul european.

Tensiunile au continuat la masa presei, acolo unde oficialii gazdelor au vrut să-i alunge pe analiștii video ai lui Dinamo, printre care fratele actorului Mihai Bendeac, Andrei Bendeac. Acestuia i s-a reproșat că nu este jurnalist și nu are ce să caute la masa presei, cu toate că în mod evident nu avea unde să stea în alt loc cu laptopul.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

În cele din urmă oficialii dinamoviști au rămas la masa presei, dar fără internet. Mihai Bendeac a repostat imaginile cu scandalul pe Instagram, cum mesajul agresiv: „Dacă eram acolo cu frate-miu… Își căutau ăia și acum dinții pe jos”. Mesajul agresiv al lui Bendeac a fost ironizat de mulți internauți, care nu îl văd pe actor în ipostaza de boxer periculos.

ADVERTISEMENT
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2...
Digisport.ro
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2 secunde, fără să atingă plasa sau bara! ”Unic”

Ultrașii lui Dinamo au colorat scaunele stadionului din Miercurea Ciuc în culorile „tricolorului” românesc, fără ca gazdele să bănuiască

Pete câteva zeci de minute, spre final de meci, fanii dinamoviști au pregătit un alt moment special. Ultrașii s-au asigurat că pe stadionul din Miercurea Ciuc apare tricolorul românesc, într-un mod ingenios. În imaginile publicate de FANATIK se vede cum aceștia afișează mesajul „Și sângele strămoșilor voștri a fost vărsat pentru aceeași Românie”, în timp ce scaunele din sector formează tricolorul.

ADVERTISEMENT

Cum a fost posibil? Un alt moment tipic pentru ultrașii care au rămas în istorie pentru celebra coregrafie „Doar Dinamo București”, când s-au folosit de rivalii de la FCSB pentru a produce cea mai cunoscută farsă din istoria fotbalului. De această dată, fanii au lipit pe scaunele tradițional roșii din sector mai multe folii în culorile galben și albastru. Astfel a ieșit un sector „tricolor” care să se asorteze cu mesajele naționaliste ale fanilor.

Cum s-au „răzbunat” fanii lui Dinamo la Miercurea Ciuc

Ce s-a întâmplat pe Arena Naţională cu două zile înainte de FCSB –...
Fanatik
Ce s-a întâmplat pe Arena Naţională cu două zile înainte de FCSB – Petrolul! Mii de oameni au luat stadionul cu asalt. Foto
FCU Craiova, umilită în Liga a 4-a de Unirea Amărăștii de Jos! Echipa...
Fanatik
FCU Craiova, umilită în Liga a 4-a de Unirea Amărăștii de Jos! Echipa lui Mititelu a încasat 9 goluri în doar două etape
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl...
Fanatik
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă...
iamsport.ro
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă punea să cânt în fața clasei ca să mă treacă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!