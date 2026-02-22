Cum s-au răzbunat fotbaliștii de la Rapid pe Dinamo, după ce au fost arestați pentru viol de miliție. Manevra comunistă n-a funcționat

ADVERTISEMENT

Strict fotbalistic, Rapid vs Dinamo înseamnă un derby vechi de aproape 80 de ani. Au fost întâlniri memorabile, scandaluri, rivalități clasice și rezultate șocante. Din păcate, această rivalitate a adus și momente neplăcute, care nu au avut legătură cu fotbalul. Înainte de Revoluție, în mod eronat, fotbaliștii de la Rapid au fost arestați pentru viol. Ce s-a întâmplat, de fapt.

De ce au fost arestați de miliție mai mulți fotbaliști de la Rapid înaintea unui meci cu Dinamo

De-a lungul istoriei, între Rapid și Dinamo nu au existat doar confruntări sportive, pe teren, ci și momente mai controversate, extra-sportive. Andrei Vochin a amintit, la ”Oldies But Goldies”, despre unul dintre acestea. Chiar Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii de la FANATIK, a scris despre acest scandal, într-un articol publicat în presa vremii.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, da fapt? în arest, înaintea unui meci cu Dinamo, fiind întrebați cu ce s-au ocupat în ultima perioadă. Asta a fost acuzația: că ar fi avut loc un viol în grup. În realitate, lucrurile nu au stat deloc astfel.

”Cei de la Rapid și Dinamo au încercat să-și facă rău în multe momente. Unul, extrem de important, s-a întâmplat, în 1986. Înaintea unui Rapid – Dinamo. Rapidul jucase etapă de campionat duminică, luni aveau liber unii jucători, Toader și Țîră plecau la lotul de tineret, marți începeau pregătirea pentru meciul du Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ei bine, luni dimineață, la ora 7.00, au fost convocați peste 10 jucători de la Rapid, toți cei care locuiau în Gara de Nord. Rapidul aveau hotelul în zonă. Toți jucătorii care erau acolo au fost convocați la circa de miliție. (…) Ancheta a fost în batjocură”, spune Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

Cum s-a comportat Miliția cu jucătorii de la Rapid: ”A fost o umilire”

Andrei Vochin, care a vorbit cu o parte dintre jucătorii de la Rapid care au trecut prin aceste momente de tristă amintire, dezvăluie faptul că fotbaliștii au fost umiliți de organele comuniste ale statului.

”Am vorbit cu Leo Toader și mi-a zis că au fost situații de umilire, până la 5 după-masă. În specia, pe marele Liță Dumitru îl întrebau ‘Tu cine ești?’. Era la sfârșitul carierei, era cunoscut de toată România. I-au ținut în tensiune o săptămână”, povestește oficialul FRF.

ADVERTISEMENT

În ce mod s-au răzbunat jucătorii de la Rapid pe rivalii de la Dinamo

Contrar așteptărilor, nu au funcționat. În final, pe teren, rapidiștii s-au mobilizat și i-au învins pe cei de la Dinamo. Jucătorii din Ștefan cel Mare, care nu aveau nicio legătură cu acest scandal, și-au cerut scuze în fața rivalilor, la finalul meciului.

”Timp de o săptămână, jucătorii de la Rapid au fost acuzați de viol, că au făcut, că una-alta. Această chestie i-a speriat, că nu era ușor să fi acuzat de așa ceva, dar i-a și înrăit. Au povestit că s-au pregătit atât de bine și au jucat cu atâta dorință de a câștiga meciul… În 1986, pe 24 aprilie, Rapid joacă cu Dinamo în Giulești și câștigă cu 1-0. Gol marcat de Goanță, care și el fusese anchetat cu o săptămână înainte de meci.

La sfârșit, după meci, cei de la Dinamo și-au cerut scuze față de jucătorii de la Rapid. Știau ce s-a întâmplat. Și-au cerut scuze pentru confuzia creată. Că nu jucătorii de la Rapid erau cei vizați de acele fapte grave”, mai spune Vochin.