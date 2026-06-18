Sport

Cum s-au schimbat cotele la câștigarea Cupei Mondiale după prima etapă. Favorita Spania a căzut în topul bookmakerilor

Cupa Mondială a avut parte de multe surprize în prima etapă a grupelor. Cum arată acum șansele la câștigarea marelui trofeu. Ce s-a întâmplat cu Spania, marea favorită la startul turneului.
Mihai Dragomir
18.06.2026 | 13:00
Cum sau schimbat cotele la castigarea Cupei Mondiale dupa prima etapa Favorita Spania a cazut in topul bookmakerilor
SPECIAL FANATIK
Ce cote au acum echipele naționale să câștige CM 2026 după prima etapă a grupelor. Foto: Hepta.
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Fanii fotbalului au parte de o nouă vară plină de spectacol grație Cupei Mondiale organizate în această perioadă de SUA, Mexic și Canada. După prima etapă a grupelor de la CM 2026, piața antepost de la SUPERBET s-a mișcat în special în funcție de impresia lăsată de favorite și de rezultatele-surpriză. Spania, lideră în această secțiune la startul turneului, a căzut.

Cotele la câștigarea CM 2026 după prima etapă din grupe

Emoții, nervi, ambiții… show, într-un cuvânt. Asta se poate spune până acum despre Cupa Mondială 2026, care ne-a oferit meciurile din prima etapă a grupelor. Toate echipele naționale, de la cele mai mici, până la cele mai mari, au avut câte un cuvânt de spus la prima apariție de la acest turneu. Au existat, desigur, și surprize.

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Cea mai mare i-a aparținut Spaniei, campioana de la EURO 2024, care a obținut doar un 0-0 cu naționala Insulelor Capului Verde. Cu un lot net superior valoric adversarilor, ibericii nu au fost în stare să marcheze nici măcar un gol. Dacă la startul turneului, spaniolii erau favoriții clar să se impună, acum, ei se află doar pe a 3-a poziție, având o cotă de 7.00 la SUPERBET.

Și Portugalia s-a înscris pe lista surprizelor. Cu Cristiano Ronaldo integralist, lusitanii au bifat doar o remiză cu RD Congo (scor 1-1). Din acest motiv, echipa care triumfa la EURO 2016 are acum o cotă de 9.00 la câștigarea CM 2026, fiind pe poziția a 5-a. Nici Brazilia nu a strălucit, bifând la rândul său doar 1-1 cu Maroc, în ciuda unui lot extrem de talentat și valoros. Cota sud-americanilor să triumfe la această competiție este acum de 11.00.

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Favoritele să câștige CM 2026 după rezultatele din prima etapă a grupelor

Există și fericiți după prima etapă a grupelor. Franța, care se impunea la CM 2018 din Rusia și juca finala ediției din 2022, din Qatar, are din nou obiectivul de a pune mâna pe marele trofeu. Prestația din meciul câștigat cu 3-1 în fața Senegalului i-a adus pe prima poziție în ierarhia cotelor de câștig, cu 5.00.

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Anglia, naționala care a lăsat impresia unei „veșnice” perdante, nu mai are răbdare și vrea să pună capăt unei secete lungi de trofee anul acesta. După 4-2 cu Croația, cota britanicilor la câștigarea CM 2026 este de 7.00, poziționându-se imediat după francezi.

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Când începe a doua etapă a grupelor de la CM 2026

Primul meci al turneului, din prima etapă a grupelor, s-a consemnat joi, 11 iunie, între Mexic și Africa de Sud, scor 2-0. Etapa a doua din grupe debutează tot joi, dar 18 iunie de această dată. Cehia și Africa de Sud se confruntă de la ora 19:00, în timp ce Elveția are un duel dificil cu Bosnia-Herțegovina de la 22:00.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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