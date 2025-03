Cum să ai succes în afaceri. Gospodăria din România care a găsit rețeta perfectă cu doar 10 animale

O gospodărie din România are rețeta pentru succes în afaceri. Un fermier are doar 10 animale, iar produsul pe care îl vinde este unul adorat de mulți. Afacerea a fost începută cu un deceniu în urmă.

Cum să ai succes în afaceri. Rețeta găsită de o gospodărie din România

În județul Harghita, la Suseni, un fermier deține o gospodărie cu doar 10 vaci. Banyasz Jozsef, în vârstă de 57 de ani, are producția proprie de brânzeturi maturate. Spiritul său antreprenorial este transmis și altor agricultori din zonă.

ADVERTISEMENT

Banyasz Jozsef a spus despre el că este un țăran autentic și că. Cu toate că a avut aspirații de intelectual, și-a dat seama că preferă lucrurile simple. Acum 10 ani, acesta a decis să se dedice microfermei sale. din rasa Bălțată Românească. Aceasta funcționează după modelul vechi al unei gospodării țărănești.

“Fiecare om în zona noastră, deci în toată România putem spune, de trei-patru generații înainte erau țărani, numai că moda și paradigma ne-a scos din această idee. Omul dacă vrea să găsească fericirea, atunci prin natură o va găsi și direcția către natură este o viață țărănească autentică unde omul trăiește cu animalele, cu pământul și dacă trezești pământul atuncea trezește în tine și cum să zic ființa care este proprie a pământului, al solului”, a spus crescătorul de animale.

ADVERTISEMENT

Gospodăria are o activitate predominant zootehnică. Efectivul de vaci de lapte reprezintă principalul mijloc de producție, iar animalele sunt crescute prin pășunat.

Fermierul a mai spus că “gospodăria este integrată în familie” și că “fiecare animal în familie au un anumit rol în această interacțiune”. În cadrul gospodăriei sunt 10 vaci de muls, iar acestea au nevoie de fân, de apă curată și de aer curat, precum și de lumină. Proprietarul a mai spus că nu trebuie să lipsească afecțiunea din partea țăranului.

ADVERTISEMENT

Pășunea e integrată în cadrul gospodăriei

de Banyasz Jozsef nu sunt legate niciodată. În schimb, animalele au o pășune chiar în cadrul gospodăriei. De asemenea, pășunea este împărțită în șapte secțiuni, după cum a mai spus fermierul.

ADVERTISEMENT

“Într-o săptămână, doar o porțiune este păscută. Avem o rotație și, anual, de patru-cinci ori primesc iarbă, otavă proaspătă. Este o anumită ierarhie între animale și eu sunt o parte în această ierarie. Încerc să fiu masculul Alfa, dar nu reușesc totdeauna, de aia am numit ierarhia asta ca și cum ar fi o ierarhie dinamică.

Din punct de vedere moral, dacă este cineva la locul potrivit mai sus, atunci el este și în ierarie mai presus. Câteodată când sunt nervos și nu sunt din punct de vedere moral la limita necesară, atunci trebuie să mă umilesc și să-mi recapăt locul unde mi se cuvine, pentru că știți că omul nu-i mare, numai se crede că-i mare”, a adăugat Banyasz Jozsef, potrivit .

Laptele pe care îl produc cele 10 vaci este procesat în gospodărie. Brânzeturile sunt maturate după rețetele tradiționale, iar fermierul spune că are de lucru în fiecare zi.

“Fiecare zi avem de făcut, am 10 vaci de muls și încă juninci și tineret 12, deci fiecare are o personalitate, trebuie să lucrez cu ele aparte, mulg zilnic de două ori și din lapte crud fac brânză maturată. Nu se pasturiezează niciodată laptele, brânza se poate matura un an, un an jumate. Este făcută într-un ceaun de cupru, este un mediu natural unde se poate steriliza mai ușor, se pot steriliza bacteriile care nu sunt necesare la brânză”, a explicat acesta.

Brânza maturată, produsul care se vinde cel mai bine

În fiecare zi, se prelucrează 150 de litru de lapte. Producția anuală de brânză maturată poate să ajungă chiar și la 3.500 de kilograme. Fermierul spune despre brânză că îl ajută să-și finanțeze ferma și familia, însă produsul său este “viața țărănească autentică”.

“Pentru brânză vin oamenii la mine, dar nu numai acel om poate să cumpere de la mine brânză care ascultă care sunt gândurile din spatele brânzetului.

De aia nu sunt la piață, numai de acasă dacă vine omul la mine, stăm la o masă, vrea brânză, trebuie să asculte. Trebuie reclădită latura țărănească societății, pentru că dacă se pierde țăranul, se pierde și națiunea”, a mai spus fermierul.

Producătorul își dorește să salveze gospodăria țărănească în forma veche a acesteia. Astfel, spațiul său a fost gândit ca fiind unul al învățăturii proprii, ar și a celei pe care o împarte cu oamenii din jur. Fermierul speră ca cei din generațiile mai tinere să țină cont de aceste valori.

“Aici în șura culturală avem niște programe: în fiecare marți seară avem un cerc cititor cu niște prieteni care sunt deschiși la ideile despre care am vorbit. Vin din toată împrejurimea, avem 10, 12, 15 persoane, deschidem și un vin pentru că știți cum e, bucuria nu este un păcat, ci și este un adaos pentru viața de toate zilele, pentru că cine cu iubire face munca fizică, are o anumită legătură cu suferința”, a mai spus Banyasz Jozsef.