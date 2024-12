Cum să alegi cel mai sănătos iaurt. Nutriționiștii au dezvăluit care sunt criteriile de bază

Iaurtul este un produs lactat care nu lipsește din nicio gospodărie, dar cum faci să-l alegi pe cel mai sănătos. au dezvăluit care sunt criteriile de bază în ceea ce privește beneficiile sale nutriționale.

Care e cel mai bun iaurt pentru consum

Experții au realizat un ghid simplu pentru a putea identifica, atunci când mergi la cumpărături, cele mai bune tipuri de iaurt. Specialiștii au luat în calcul ingredintele pe care le conține, dar și proprietățile pe care le are pentru organismul uman.

Cea mai sănătoasă variantă ce poate fi achiziționată de clienți este simplu, realizat din lapte și culturi de bacterii vii. Pentru că nu are zaharuri adăugate, arome artificiale și alți aditivi este bogat în proteine și probiotice.

Are în compoziția sa doar zaharuri naturale sub formă de lactoză. Acestea furnizează circa 7-12 grame de zahăr pe cană (245 grame). În plus, iaurtul simplu este versatil pentru că se poate consuma cu fructe proaspete, nuci sau semințe.

O altă opțiune bună pentru sănătate este iaurtul grecesc care se remarcă prin textura groasă și conținutul ridicat de proteine. Producătorii strecoară produsul de zer, rezultatul fiind un aliment dens, cu aproape de două ori mai multe proteine.

Mai mult decât atât, acest fel de iaurt are mai puțini carbohidrați decât iaurtul obișnuit. Nutriționiștii îl recomandă pentru că este extraordinar în gestionarea greutății, dar și pentru că este sărac în lactoză. De asemenea, este bogat în calciu.

Iaurtul islandez (Skyr) este asemănător cu cel grecesc, fiind gros, cremos și bogat în proteine. Acesta este filtrat și rezultatul are un conținut redus de zahăr. Este ideal pentru cei care caută o aromă picantă, putând fi savurat simplu sau combinat cu toppinguri naturale.

Printre beneficiile pe care le are pentru sănătate se numără un raport ridicat proteine-calorii. Așadar, iaurtul acesta este ideal pentru persoanele care vor să crească aportul de proteine fără a consuma calorii suplimentare.

Ce alte iaurturi sunt sănătoase pentru consum

Medicii nutriționiști le recomandă oamenilor să cumpere și iaurturi care au conținuturi ridicate de grăsimi. Acestea sunt extrem de sănătoase pentru consum pentru că păstrează toți acizii grași benefici care se găsesc în mod natural în produsele lactate.

Acest produs a fost asociat cu reducerea grăsimii corporale și îmbunătățirea sănătății inimii. În plus, oferă o senzație de sațietate și are un gust extraordinar de bun. De asemenea, iaurtul fără lactoză nu trebuie trecut cu vederea.

Alimentul este indicat persoanelor care stau departe de lactate din cauza alergiilor, intoleranței la lactoză sau preferințelor dietetice. Produsele fără lapte, fabricate din lapte de migdale, nucă de cocos, soia, caju sau ovăz sunt o alegere sănătoasă.

Cu toate acestea experții spun că sunt mai sărace în proteine în comparație cu soiurile pe bază de lapte. Iaurtul organic, fabricat din lapte provenit de la vaci hrănite cu furaje organice, fără produse modificate genetic, este foarte sănătos.

Pe lista nutriționiștilor se găsește și iaurtul bogat în probiotice care îmbunătățește digestia, oferă suportă pentru imunitate și e de mare ajutor pentru sănătatea mintală. Studiile sugerează că probioticele pot juca un rol în reducerea simptomelor de depresie și anxietate.