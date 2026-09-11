Cum să arăți ca Spider-Man: antrenamentul și dieta lui Tom Holland pentru filmul anului de la Marvel

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Puțini actori de la Hollywood au ajuns să fie identificați atât de puternic cu un singur personaj precum Tom Holland cu Spider-Man. La 30 de ani, britanicul este, pentru milioane de fani, imaginea modernă a lui Peter Parker, iar fiecare nouă apariție în costumul celebrului supererou vine cu așteptări uriașe.

Upgrade pentru Spider-Man

Odată cu lansarea „Spider-Man: Brand New Day”, cel de-al patrulea film solo al său din Universul Cinematografic Marvel, presiunea a fost mai mare ca oricând. Pelicula, care rulează și în cinematografele din România începând cu 31 iulie, deschide un nou capitol în povestea lui Peter Parker, nevoit să-și reconstruiască viața după evenimentele dramatice din „No Way Home”.

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La prima vedere, Tom Holland nu impresionează prin dimensiuni. Cu o înălțime de 1,73 metri, este departe de tiparul supereroilor masivi interpretați de actori precum Chris Hemsworth sau Dwayne Johnson. Tocmai aici se află însă atuul său. , ci prin agilitate, viteză și explozie. Pentru a reda credibil aceste calități pe ecran, Holland a urmat luni întregi un program riguros de pregătire fizică.

Înainte de începerea filmărilor, actorul a intrat într-un program conceput pentru a-i dezvolta masa musculară fără să-i afecteze mobilitatea. Accentul nu a fost pus pe acumularea unui număr impresionant de kilograme, ci pe construirea unui fizic atletic, capabil să susțină scenele solicitante de acțiune.

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Rezultatele sunt vizibile încă din primele secvențe ale filmului. Față de producțiile Marvel anterioare, britanicul afișează o musculatură mai bine definită, umeri mai dezvoltați și un abdomen lucrat, păstrând în același timp mobilitatea care îl diferențiază de majoritatea supereroilor din universul Marvel.

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Gimnastica, avantajul care l-a transformat într-un Spider-Man credibil

Pregătirea fizică a lui Tom Holland nu a început însă odată cu Marvel. În copilărie, actorul a practicat gimnastica, iar această experiență continuă să îl ajute și astăzi. Flexibilitatea, coordonarea și controlul corpului dobândite atunci îi permit să execute singur multe dintre scenele spectaculoase. Tocmai de aceea, producătorii au ales și pentru „Spider-Man: Brand New Day” să filmeze cât mai multe cadre cu Holland, reducând pe cât posibil intervenția dublurilor.

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Actorul a povestit recent că experiența acumulată pe platourile de filmare ale lui Christopher Nolan i-a schimbat perspectiva asupra filmelor de acțiune. El a explicat că efectele practice și cascadoriile realizate cât mai mult în fața camerei oferă o autenticitate pe care imaginile generate pe calculator nu o pot reproduce în totalitate. Din acest motiv, și-a dorit ca noul Spider-Man să pară mai apropiat de realitate decât în filmele precedente.

Trucul din culturism la care a apelat înaintea unei scene fără tricou

În spatele câtorva secunde în care apare fără tricou s-au ascuns săptămâni de pregătire și chiar un sacrificiu de ultim moment. Pentru una dintre scenele din „Spider-Man: Brand New Day”, Tom Holland a apelat la o metodă folosită frecvent în culturismul profesionist: deshidratarea controlată.

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Actorul a renunțat temporar la consumul de apă înainte de filmare pentru ca musculatura să pară mai definită în fața camerelor. Chiar el recunoaște însă că experiența nu a fost deloc una plăcută. „M-a făcut doar foarte morocănos. Sincer, nici măcar nu cred că s-a observat mare lucru pe ecran”, a povestit Holland, glumind pe seama sacrificiului făcut pentru acea secvență.

Dieta lui Tom Holland. Cum și-a construit fizicul pentru Spider-Man

Un costum de supererou nu este suficient pentru a convinge publicul. În spatele fiecărei apariții a lui Spider-Man se află luni întregi de disciplină, iar alimentația joacă un rol la fel de important ca antrenamentele din sala de forță. Pentru Tom Holland, obiectivul nu a fost niciodată să devină un culturist. Împreună cu echipa sa, actorul britanic a urmărit dezvoltarea unui corp puternic, bine definit și suficient de mobil pentru a susține scenele de acțiune fără să piardă agilitatea caracteristică personajului.

Planul alimentar a fost construit în jurul unor principii simple: proteine de calitate pentru refacerea și dezvoltarea musculaturii, carbohidrați complecși pentru energie și grăsimi sănătoase, esențiale pentru recuperare și echilibrul organismului.

În mai multe interviuri, Holland a povestit că meniul său nu avea nimic spectaculos. Dimpotrivă, era unul repetitiv, bazat pe alimente ușor de controlat din punct de vedere nutrițional. Pieptul de pui, curcanul, peștele, orezul brun, cartofii dulci, legumele și ovăzul au devenit baza alimentației sale în lunile de pregătire.

Spre deosebire de alte vedete de la Hollywood care aleg diete restrictive sau transformări extreme într-un timp foarte scurt, actorul britanic a preferat un regim echilibrat, pe care să îl poată urma pe termen lung fără să își afecteze nivelul de energie sau capacitatea de recuperare.

Cinci-șase mese pe zi

, Tom Holland ajungea să mănânce la aproximativ trei ore distanță, împărțindu-și aportul caloric în cinci sau chiar șase mese zilnice. Fiecare dintre ele conținea o sursă importantă de proteine, completată de carbohidrați care să îi ofere energia necesară pentru antrenamente și filmări.

Un exemplu de meniu zilnic includea:

mic dejun cu ovăz, ouă și fructe;

o gustare bogată în proteine;

piept de pui cu orez și legume la prânz;

un shake proteic după antrenament;

pește cu cartof dulce la cină;

iaurt grecesc sau brânză cottage înainte de culcare.

Deși meniul pare simplu, succesul transformării nu a venit din alimente exotice sau suplimente-minune, ci din consecvență. Zi după zi, luni la rând, Holland a respectat aproape fără abateri același plan alimentar, oferindu-i organismului resursele necesare pentru a face față unui program de pregătire extrem de solicitant.

Cum arată antrenamentul lui Spider-Man

Dacă alimentația a pus bazele transformării, adevărata muncă s-a desfășurat în sala de antrenament. Programul lui Tom Holland a fost construit astfel încât să dezvolte forța, rezistența și mobilitatea în același timp, fără să îl transforme într-un culturist.

Pregătirea pentru „Spider-Man: Brand New Day” a combinat exercițiile clasice de forță cu elemente de gimnastică, calisthenics, antrenamente funcționale și circuite de mare intensitate. Scopul nu era doar un fizic impresionant, ci un corp capabil să răspundă cerințelor unui personaj aflat permanent în mișcare.

O săptămână obișnuită de pregătire cuprindea șase zile de antrenament, iar fiecare ședință dura între 90 și 120 de minute. Programul era construit în jurul unor exerciții de bază, eficiente pentru dezvoltarea forței și a stabilității.

Printre acestea se numărau:

genuflexiuni;

îndreptări;

împins la piept;

tracțiuni;

flotări la paralele;

fandări cu greutăți;

exerciții pentru abdomen și zona lombară.

Aceste exerciții erau completate de circuite cardio, sprinturi, sărituri și exerciții explozive, menite să îmbunătățească viteza, coordonarea și timpul de reacție. Pregătirea pentru film nu s-a rezumat însă la sala de fitness. Holland a petrecut ore întregi repetând coregrafiile scenelor de luptă, lucrând cu hamuri speciale și exersând săriturile pe trambuline, astfel încât fiecare mișcare să pară cât mai naturală în fața camerei. Pentru actor, condiția fizică nu însemna doar un aspect estetic, ci și capacitatea de a filma secvențe dificile fără a apela constant la dubluri.

Fizicul ideal pentru Spider-Man

Spre deosebire de alți actori Marvel, Tom Holland nu și-a propus niciodată să impresioneze prin dimensiuni. În timp ce Chris Hemsworth a construit un fizic masiv pentru Thor, iar alți colegi din universul Marvel au pus accent pe volum muscular, britanicul a urmărit un echilibru între forță și mobilitate.

Pentru Spider-Man, fiecare kilogram în plus poate deveni un dezavantaj. Personajul este definit de rapiditate, flexibilitate și reacții explozive, iar un fizic excesiv de masiv ar fi afectat tocmai aceste calități. Din acest motiv, Holland a preferat să construiască o musculatură bine definită, menținând în același timp un procent redus de grăsime corporală și o mobilitate excelentă. Rezultatul este una dintre cele mai atletice constituții fizice din Universul Cinematografic Marvel. Transformarea sa demonstrează că pregătirea pentru un supererou nu înseamnă doar câștigarea de masă musculară, ci găsirea echilibrului dintre forță, viteză, coordonare și rezistență.

Tom Holland, unul dintre cei mai bine plătiți actori ai generației sale

În urmă cu doar un deceniu, Tom Holland era un tânăr actor britanic remarcat pentru rolul din „The Impossible” și pentru aparițiile sale pe scena teatrului londonez. Astăzi, numele său este asociat aproape automat cu Spider-Man, iar succesul francizei Marvel l-a transformat într-unul dintre cei mai bine plătiți actori ai generației sale. Pe lângă filmele din Universul Cinematografic Marvel, Holland și-a construit o carieră solidă prin producții precum „Uncharted”, „Cherry” sau serialul „The Crowded Room”, dar și prin contracte de imagine cu branduri internaționale.

Potrivit estimărilor din presa americană, averea actorului se ridică la câteva zeci de milioane de dolari și continuă să crească odată cu fiecare nou proiect important. Pentru „Spider-Man: Brand New Day”, publicațiile de specialitate din Statele Unite estimează că Holland a primit un salariu garantat cuprins între 15 și 20 de milioane de dolari. La această sumă s-ar adăuga și un procent din încasările filmului la box office, dacă informațiile privind contractul său se confirmă, ceea ce i-ar putea majora considerabil câștigul final în cazul unui nou succes mondial.

Cu toate acestea, actorul a afirmat în repetate rânduri că decizia de a reveni în rolul lui Peter Parker nu a fost dictată de partea financiară, ci de dorința de a spune o poveste care să aducă ceva nou personajului. „Nu vreau să fac un alt Spider-Man doar de dragul de a face încă un film. Personajul înseamnă enorm pentru mine și vreau să mă asigur că povestea merită spusă.”

La începutul filmărilor, Holland a mărturisit că întoarcerea în costumul lui Spider-Man a avut o încărcătură emoțională diferită față de precedentele producții. „Este a patra mea primă zi pe platoul unui film Spider-Man. E amuzant… când am îmbrăcat din nou costumul, s-a simțit diferit de această dată.”

Actorul s-a declarat optimist și în privința direcției pe care o urmează noul film. „Este puțin diferit de tot ce am făcut până acum, dar cred că fanii vor reacționa foarte bine.”

Cifrele lui Spider-Man