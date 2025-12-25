Cum să arăți ca „Superman”. David Corenswet te învață să îți reintri în formă după pauza de sărbători

ADVERTISEMENT

„Superman” a fost unul dintre cele mai așteptate filme din anul 2025. Producția rulează în cinematografele din întreaga lume începând cu 11 iulie 2025, premiera având loc pe 7 iulie în „TCL Chinese Theater”. Filmul a primit deja aprecieri din partea majorității criticilor.

David Corenswet a fost noul Superman în 2025

Fanii genului au stat cu sufletul la gură pentru a vedea cum se descurcă actorul David Corenswet (32 de ani) în rolul lui Clark Kent, interpretat cu succes de-a lungul anilor de nume uriașe ale cinematografiei, precum George Reeves, Henry Cavill, Nicolas Cage sau Christopher Reeve.

Cum Superman este considerat cel mai puternic personaj din universul DC, presiunea a fost uriașă pentru ca tânărul actor David Corenswet să intre în pielea supereroului cu pelerină roșie. Pe lângă faptul că poate zbura, poate trage cu laser din ochi sau poate muta un bloc, personajul care vine de pe planeta Krypton are și un corp extraterestru și la propriu și la figurat.

A trebuit să pună pe el aproximativ… 20 de kilograme de mușchi! În mod natural!

Tocmai de aceea, oricine este familizarizat cu Superman, se așteaptă ca supereroul DC Comics să fie portretizat de un actor bine clădit, cu un aspect fizic imrpesionant, plin de mușchi mari și definiti. Pentru Corenswet, un actor la început de carieră, născut la Philadelphia, Pennsylvania, pe 8 iulie 1993, provocarea a fost uriașă având în vedere că nu era cel mai solid actor de la Hollywood.

Astfel, pentru rolul blockbusterului din această vară, americanul a trebuit să pună pe el aproximativ… 20 de kilograme de mușchi! În mod natural! A ajuns la o greutate de 107 kilograme, după care a slăbit treptat, cântărind 103 kilograme la începutul filmărilor. Conform spuselor lui Corenswet, misiunea de a acumula o canitate atât de mare de masă musculară a fost una infernală, dar cu atât mai mare a fost bucuria reușind să o ducă la bun sfârșit.

Având în vedere că precedentul „Om de Oțel”, Henry Cavill, a ridicat ștacheta extrem de sus grație aspectului său fizic care ar face invidios și un bodybuilder, David a trebuit să respecte un program draconic pentru a ajunge în formă „kryptoniană”. Actorul s-a antrenat două ore pe zi, de patru ori pe săptămână, cu cini luni înainte ca filmările la „Superman” să ia startul.

Nu a fost deloc distractiv. Nu recomand un astfel de regim decât dacă ai un motiv întemeiat să te îngrași 17 kg în patru luni” – David Corenswet

David Corenswet a folosit split-ul de antrenament „Push, pull, leg” și a respectat principiile supraîncărcării progresive. Asta înseamnă că în ziua de „push” (împins) antrena pieptul, umerii și tricepsul, în ziua de „pull” (tras) antrena spatele, bicepsul și trapezul și în ziua de „leg” (picior) antrena, evident, picioarele.

Ziua de „push” l-a ajutat să construiască umeri uriași și pectorali tari ca piatra, antrenamentul său ajungând la o intensitate uriașă datorită greutăților ridicate și a numărului de repetări.

James Gunn, scenarist, regizor, producător al lui „Superman”, a descris filmul ca fiind o poveste despre bunătate, compasiune și imigrație, asemănătoare experienței americane, afirmând că Superman este un simbol al valorilor morale într-o lume copleșită de cinism. A spus că acesta e filmul despre moralitate vs echilibru, prin relația Clark Kent – Lois Lane. Regizorul a respins acuzațiile că filmul este „woke”, insistând că mesajul său despre bunătate este universal și nepolitic.

Mobilitate și alte exerciții: cel mai greu i s-a părut… mersul fandat!

Corenswet a făcut și exerciții cu funia pentru scenele de zbor din Superman și exerciții de mobilitate, inclusiv exercițiul intitulat „Superman” (extensii pentru lombar). Cel mai greu exercițiu i s-a părut mersul fandat, în ciuda faptului că a excelat la capitolul genuflexiuni.

Transformarea fizică i-a pus probleme actorului, deoarece a crecut atât de mult încât nu a mai încăput în costumul creat inițial pentru roul din Superman. David chiar a glumit când a probat prima dată costumul spunând că s-a simțit „claustrofobic” în el.

„David se antrena intens încă dinainte să îl cunosc. El este un tip suplu, de 1,93 metri, dar am vrut să îi creștem și mai mult masa musculară. A ajuns de la 90 de kilograme până la 113 kilograme. O parte din ceea ce a acumulat a dispărut în momentul în care a intrat la definire.

Ne-am concentrat la început pe exerciții cu greutăți libere, care sunt cele mai importante într-un astfel de proces. Am schimbat apoi și ne-am concentrat pe o supraîncărcare progresivă pentru a încuraja creșterea masei musculare. Am contorizat greutățile și repetările încercând să avansăm în fiecare săptămână.

Am folosit metoda care funcționează. Nu este vorba despre mișcări spectaculoase, ci despre corectitudinea cu care sunt executate exercițiile și despre conexiunea minte-mușchi. Am crescut intensitatea și greutățile, dar nu fără a fi siguri că mișcările sunt executate, în primul rând, corect”, a povestit Paolo Mascitti, antrenorul lui Corenswet pentru Superman.

David Corenswet nu este cel mai bine plătit actor din „Superman”

În ciuda eforturilor depuse pentru a interpreta cât mai bine rolul lui Clark Kent, David Corenswet nu este, surprinzător, cel mai bine plătit actor care joacă în acest film. Atât Corenswet, cât și Rachel Brosnahan, care o interpretează pe Lois Lane, au primit fiecare cât 750.000 de dolari. Cel mai bine plătit actor al producției lui James Gunn este cel care interpretează rolul negativ, al lui Lex Luthor. Nicholas Hoult a încasat 2 milioane de dolari pentru portretizarea maleficului Lex din „Superman 2025”.

Hoult nu este, însă, lider la capitolul celor mai bine plătiți Pe primul loc în acest top este Marlon Brando, care a încasat 3,7 milioane de dolari pentru interpretarea lui Jor-El în „Superman 1978”, plus un bonus de 11,75% din încasările globale, ceea ce i-a adus un total estimat la aproximativ 19 milioane USD în analiza valorii actuale.

În schimb, David Corenswet se poate lăuda cu faptul că a fost remunerat cu un salariu mai mare decât cel al ultimului „Superman”, , a fost plătit cu 300.000 de dolari pentru „Man of Steele” (2013). Cu tot cu bonusuri, Cavill a ajuns atunci la circa 14 milioane de dolari. Aceasta este, de fapt, practica obișnuită a studiourilor, care plătesc actorii la începutul unei francize cu un salariu modest, dar cu potențial ridicat de câștig în funcție de performanțele ulterioare ale filmului.

Programul de antrenament al lui David Cornswet pentru „Superman”

Push-Pull-Legs: ciclu de trei zile, în care a alternat exercițiile de împins (piept, umeri, triceps) de tras (spate, biceps) și pentru picioare (cvadriceps, gambe, femurali);

Supraîncărcare progresivă: intensitatea antrenamentelor a crescut în timp, cu greutăți mai mari și mai multe repetări, care a ajutat la stimularea mușchilor și pentru a facilita creșterea masei musculare;

Mișcări compuse: exerciții compuse, cum ar fi împins la bancă, tracțiuni, genuflexiuni și împins la umeri, care implică simultan mai multe grupe musculare;

Exerciții de izolare: flexii pentru bicepși, extensii pentru tricepși și ridicări laterale pentru deltoidul median;

Exerciții pentru mușchii abdominali: antrenarea abdomenului pentru a-și susține corpul în timpul cascadoriilor și scenelor de acțiune în care a fost legat cu ham.

Push, pull, legs

Ziua de împins: presă la bancă (pe plan orizontal, înclinat, declinat), presă la umeri cu gantere, ridicări laterale, extensii pentru tricepși (la cablu sau cu ganteră), flotări;

Ziua de tras: tracțiuni, ramat cu haltera, tracțiuni la helcometru, ramat la cablu din șezut, flexii pentru bicepși (cu haltera sau cu gantere);

Ziua de picioare: genuflexiuni, fandări, îndreptări, presă picioare, flexii pentru femurali, ridicări de gambe.

Rutina de antrenament

Corenswet se antrena de 3-4 ori pe săptămână, cu antrenamente care durau aproximativ două ore. El se concentra pe serii de cât 6-12 repetări, la exercițiile compuse, și uneori 15-20 de repetări, la exercițiile de izolare. De asemenea, el a inclus în programul său și antrenament cardio pentru a își menține sănătatea cardiovasculară și a își crește rezistența.

Dieta: 4.500 de calorii pe zi

Corenswet a ținut o dietă hipercalorică în jurul a 4.500 de calorii pe zi pentru a susține creșterea musculară. Dieta sa a constat în mare parte din alimente integrale, cu accent pe proteine (30%), carbohidrați (50%) și grăsimi (20%), precum ouă, carne, pește, orez, legume și shakeuri proteice. El a vizat un consum de 0,75-1 gram de proteine per kilogram de greutate corporală.

Părerea criticilor, impactul și ce urmează după Superman 2025

Superman 2025 a primit 87% rating pe Rotten Tomatoes. Criticii l-au descries ca fiind un film „amuzant, colorat și realist”, apreciind corelarea cu benzile desenate și interpretarea excelentă a actorilor.

Am urmat un regim foarte simplu, în care am ridicat greutăți mari și am consumat multe calorii. Și am dormit cât de mult am putut” – David Corenswet „Ce este minunat la acest film e că absolut toate personajele sunt grozave… Așa că nu pot fi doar eu în centrul atenției. Pot pur și simplu să stau într-un colt, iar lumea să se bucure în continuare” – David Corenswet