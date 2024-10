Cum să arăți ca Wolverine! Antrenamentul și dieta lui Hugh Jackman pentru filmul anului la Hollywood, „Deadpool & Wolverine”

Fanii lui Hugh Jackman (55 de ani) au fost în delir când l-au văzut, din nou, pe actor îmbrăcând costumul supereroului din seria X-Men. „Deadpool & Wolverine” a fost, în doar trei săptămâni din momentul în care a fost lansat, un succes de proporții la box office. Producția Marvel a adunat încasări de peste un miliard de dolari. Cei doi protagoniști Ryan Reynolds și Hugh Jackman au făcut eforturi colosale pentru a intra în pielea îndrăgitelor personaje din benzile desenate.

Hugh Jackman a fost de 10 ori Wolverine!

Pentru cei care iubesc seria de filme Deadpool a fost o surpriză uriașă în momentul în care au aflat că Hugh Jackman va avea un rol principal în partea a treia și că va interpreta, după cinci ani, rolul lui Wolverine, mai ales că, inițial, australianul anunțase că renunță la acest personaj, care a „murit” în filmul „Logan”.

Cum Wolverine a fost mereu un personaj consacrat pentru faptul că este un pachet de mușchi, Hugh Jackman a tras din greu pentru a fi cea mai bună versiune a rolului pe care l-a interpretat de nu mai puțin de 10 (zece!) ori, din 2000 și până în prezent.

Având în vedere că de-a lungul anilor s-a confruntat cu un cancer de piele și că are o vârstă destul de… matură, puțină lume se aștepta ca Jackman să apără pe marile ecrane într-o formă fizică de top. Australianul, care are în palmares un Glob de Aur (2012), un premiu Grammy (2019), un premiu Emmy (2005) și două premii Tony (2004, 2012), a dat peste cap orice așteptare și s-a prezentat mai bine ca oricând.

În rândurile care urmează, FANATIK îți prezintă secretul din spatele corpului de zeu pe care l-a obținut Hugh Jackman pentru a fi un Wolverine perfect în fimul „Deadpool & Wolverine”, lansat pe 25 iulie 2024.

Cât de mult mănâncă Wolverine în fiecare zi

În cadrul unei apariții în show-ul de televiziune moderat de Jimmy Fallon, Hugh Jackman a povestit ce sacrificii uriașe a făcut pentru a se pregăti pentru rolul din „Deadpool & Wolverine”. Pe lângă orele epuizante petrecute în sala de fitness, superstarul în vârstă de 55 de ani a ținut o dietă draconică. Actorul a dezvăluit că a trebuit să mănânce câte 6.000 de calorii pe zi pentru a intra în formă de supererou.

Acest aport caloric nu este deloc unul obișnuit și este cu mult peste necesarul zilnic pentru un bărbat obișnuit, care se situează în jurul a 2.500-3.000 de calorii. Cu toate acestea, pentru a susține antrenamentele intense și a construi masa musculară necesară, Hugh Jackman a trebuit să își alimenteze corpul cu un considerabil surplus caloric.

E vorba de 6.000 de calorii, dar nu de caloriile pe care le-ai vrea. Nu pizza, ci pui, pește și fasole. Pește tilapia și fasole verde” – Hugh Jackman

Această combinație de alimente este esențială pentru a susține construirea masei musculare, oferind totodată energia necesară pentru antrenamentele de zi cu zi din sala de fitness.

Tilapia, un pește cunoscut pentru conținutul său redus de grăsimi și aportul ridicat de proteine, a jucat un rol central în dieta actorului. Pe lângă tilapia, puiul a fost o altă sursă principală de proteine, esențială pentru repararea și creșterea mușchilor după antrenamente intense. Fasolea verde, bogată în fibre și micronutrienți, a completat dieta, oferind nutrienți esențiali și menținând echilibrul caloric.

Filmările la „Deadpool & Wolverine”, întârziate din cauza unei greve

Deși această dietă pare ideală pentru a construi fizicul unui supererou precum Wolverine, ea nu a fost deloc ușor de ținut. Actorul australian a dezvăluit că a trebuit să urmeze acest regim alimentar mai mult timp decât își propusese inițial, din cauza grevei SAG-AFTRA de anul trecut, care a prelungit filmările la „Deadpool & Wolverine”.

Jackman s-a arătat frustrat din cauza faptului că a trebuit să țină acest regim draconic pentru o perioadă prelungită, însă a subliniat faptul că rezultatul final a meritat orice sacrificiu.

„Există o scenă anume în care chiar am vrut să mă concentrez asupra modului în care arăt. Iar Shawn a spus: «Unde vrei să faci acea scenă?» și eu am spus: «Hai să o punem la final». Și apoi a venit greva, și m-am gândit ce prost am fost: «Oh, de ce am spus asta?!»”, a declarat Hugh Jackman, pentru menshealth.com.

Luni chinuitoare de sacrificii și eforturi

Această mărturisire evidențiază sacrificiile și disciplina necesare pentru a menține un astfel de regim alimentar. Pe lângă dieta sa strictă, Hugh Jackman a urmat un program de antrenament spartan, care avea rolul să-i dezvolte și să-i mențină masa musculară, ceea ce a adăugat o presiune suplimentară asupra corpului său.

După luni chinuitoare de sacrificii și eforturi, Jackman a reușit să își transforme corpul într-un mod care a uimit publicul din întreaga lume. În ciuda dificultăților și a provocărilor, actorul a declarat că, în cele din urmă, toate sacrificiile au dat roade. Publicul a răspuns pozitiv la aspectul său fizic din film, iar dedicarea lui a fost evidentă pe ecranele din cinematografe.

Pregătirea pentru rolul lui Wolverine nu este o sarcină ușoară. Necesită o disciplină extraordinară, o dietă bine planificată și un program de antrenament riguros. Hugh Jackman a demonstrat încă o dată că este un actor devotat, dispus să facă orice este necesar pentru a-și aduce personajele la viață. Dieta sa de 6.000 de calorii pe zi este un exemplu extrem de ambiție și perseverență și arată de câte sacrificii este nevoie pentru a intra în rolul unui supererou plin de mușchi.

Fizic de culturist la 55 de ani

Hugh Jackman nu doar că a ținut o dietă spartană pentru a fi în cea mai bună condiție fizică în momentul în care s-a filmat „Deadpool & Wolverine”. Australianul în vârstă de 55 de ani „a rupt sala în două” pentru fizicul de culturist cu care s-a prezentat pe marile ecrane.

De-a lungul timpului, actorul australian a distribuit mai multe videoclipuri din timpul ședințelor sale de pregătire. În fiecare postare a putut fi observat cum Jackman lucrează cu multe greutăți mari, motivat de muzica formației australiene de rock AC/DC.

Hugh nu voia să mai fie… Wolverine!

Jackman anunțase că nu mai vrea să intre în pielea superoului cu schelet și gheare de adamantium, după filmul „Logan”, din urmă cu șapte ani.

„Chiar am vorbit serios. Și eu mi-am crezut minciuna, chiar am crezut că am făcut totul”, spunea Hugh Jackman după ce filmase „Logan”, în 2017.

Omul care l-a convins pe Jackman să îmbrace din nou costumul lui Wolverine a fost nimeni altul decât Ryan Reynolds, regizorul și colegul său de pe platoul de filmare. Starul canadian i-a prezentat starului australian idea de a pune alături cele două personaje, Deadpool și Wolverine și astfel s-a ajuns la blockbusterul lansat în vara lui 2024.

A învins cancerul de 6 ori!

Dacă în cele 10 rânduri în care l-a interpretat pe eroul Wolverine, Hugh Jackman a învins numeroase personaje negative, și în viața reală actorul australian e cu adevărat un… erou!

Concret, Jackman a fost , cea mai frecventă formă a cancerului cutanat. Ultima intervenție chirurgicală, salvatoare până acum, a avut loc în anul 2017.

Revenind la fizicul de culturism cu care și-a încântat fanii odată cu rolul din „Deadpool & Wolverine”, Hugh Jackman a ținut să asigure pe toată lumea că, desi mulți nu îl cred, nu a folosit niciodată substanțe anabolizante. Și ar trebui să îl credem având în vedere cât de periculoase sunt efectele adverse ale steroizilor, în special pentru un bărbat de 55 de ani, care s-a confruntat cu serioase probleme medicale.

A fost părăsit de mamă la 8 ani

Hugh Jackman s-a născut la Sydney, New South Wales, Australia, fiind cel mai mic dintre cei cinci copii ai părinților de origine englezi Chris Jackman și Grace Watson și al doilea dintre cei doi copii născuți în Australia. Mama lui i-a părăsit și a plecat de acasă când Hugh avea 8 ani și el, împreună cu frații săi, au fost crescuți de tatăl lor, care era contabil, conform wikipedia.ro.

Îmi iubesc meseria. Îl iubesc pe Wolverine. Trebuie să fiu foarte atent ce vorbesc, dar știu cu lux de amănunte care sunt efectele adverse. Când le-am auzit, nu mi-a plăcut deloc. Așa că a trebuit să urmez calea cea grea. Recunosc. Am mâncat mulți pui. Îmi cer iertare tuturor veganilor, vegetarienilor și puilor din întreaga lume. Sper să fiu iertat de karma. Dacă divinitatea are cumva legătură cu găinile, am probleme… (râde)” – Hugh Jackman

200 de milioane de dolari a fost bugetul pentru „Deadpool & Wolverine”

1 miliard de dolari a strâns filmul „Deadpool & Wolverine” în doar 3 săptămâni de la lansare

5 premii majore are Hugh Jackman: 1 Glob de Aur (2012), 1 Grammy (2019), 1 Emmy (2005) și 2 Tony (2004, 2012)

17 nominalizări la marile premii ale ciematografiie are Hugh Jackman, printre care și una la Oscar

2008 este anul în care, în numărul din noiembrie, revista People l-a declarat „Cel mai sexy bărbat în viață” pe Hugh Jackman, în vârstă de 40 de ani pe atunci