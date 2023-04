Cum să atragi banii în viața ta. Cei născuți la aceste date au noroc pe plan financiar

De multe ori te-ai întrebat cum să mai faci să atragi banii în viața ta. Știai că există modalități prin care poți atrage banii cu ușurință? Uneori simți că nu îți merge atât de bine pe plan financiar și parcă orice ai face, nu reușești să dai înainte. Numerologii ne spun că cifrele au o importanță destul de mare pe acest plan. FANATIK îți arată câteva trucuri pentru a . În plus, îți vom spune și care sunt datele de naștere care au cel mai mare noroc la bani.

Cum să atragi banii în viața ta

Se spune că banii sunt energie, iar noi la rândul nostru suntem energie. De aceea modul în care ne raportăm la bani este extrem de important. Probabil ai auzit de multe ori faptul că puterea cuvântului are o mare greutate.

Pornind de la această premisă, este lesne de înțeles că dacă noi ne plângem că nu avem bani, nici ei nu vor veni în viața noastră. Așadar, o atitudine pozitivă referitoare la prosperitate financiară și credința că banii vin cu ușurință în calea noastră sunt elementele cheie.

Cele 5 mantre pentru atragerea banilor

Există mai multe mantre pe care le putem rosti cu voce tare sau în gând ori de câte ori simțim nevoia. Iată care sunt cele 5 mantre pe care este bine să le rostești în fiecare dimineață.

1. Banii vin la mine cu ușurință.

2. Am bani pentru tot ce am nevoie

3. Abundența financiară este cu mine tot timpul.

4. Am parte de mai mulți bani în fiecare zi.

5. Abundența și banii sunt drepturile mele divine.

Superstiții și tradiții legate de bani

Atunci când vorbim de superstiții sau expresii din popor legate de bani, acestea sunt multe la număr. Există însă unele care se pot face cu ușurință ca să atragi banii. La urma urmei, nu ai nimic de pierdut dacă ții cont de ele. Poate chiar dimpotrivă, doar de câștigat.

1. În fiecare luni, cere-i cuiva o mică sumă de bani. Se spune că îți va merge bine toată săptămâna.

2. Poartă în buzunare sau în portofel grâu, orez sau trifoi cu patru foi.

3. O monedă găurită sau o bancnotă împăturită în 3 ar trebui să nu-ți lipsească din portofel.

4. Pune o monedă în cel mai îndepărtat colț al casei.

5. Pune monedele adunate într-un borcan, pe care să îl ferești de ochii lumii.

6. Achiziționează-ți un copăcel cu bani pe care să-l pui în zona de sud-est a locuinței tale.

7. Presară scorțișoară la ușa de la intrare pentru a atrage abundența.

Cum ne ajută numerologia în atragerea banilor în viața noastră

Banii sunt energie, dar au și strânsă legătură cu numerele. Așa că dacă nu știi cum să atragi banii în viața ta, să ții cont de unele aspecte.

“Există mai multe trucuri de care ne putem folosi în numerologie. Spre exemplu, alegerea unui cod PIN pentru card, în funcție de numărul destinului nostru.

Însă trebuie să ținem cont de faptul că nu toate cifrele au noroc la bani. Dacă nu ducem energia în zona care trebuie, fluxul nu va crește”, a declarat numerologul Adam Stavarache pentru FANATIK.

Care sunt cele mai norocoase date de naștere și numere de destin pe plan financiar

Unii dintre noi avem mai mult noroc, alții ni-l facem cu mâna noastră. Dacă ești născut la una dintre aceste date, vei avea noroc pe plan material.

“Cei mai mari milionari sunt născuți pe data de 10, pe data de 3, 4, pe 17 și pe data de 8. Aceste date de naștere vin la pachet cu noroc pe plan financiar. Cei care au datele acestea de naștere au parte de succes pe partea materială.

În ceea ce privește numărul de destin, cei care au ca cifră de destin numărul 4, 6, chiar și 3, au noroc pe plan financiar. Chiar și cei care au cifra destinului 8 pot avea parte de abundență financiară, dar se pot confrunta cu probleme la jumătatea vieții. De asemenea, cei cu numărul 9 au parte de bani. Mulți milionari au cifra de destin 9”, a spus pentru FANATIK.