Cum să atragi karma pozitivă în dragoste. Gemenii şi Racii îşi vor găsi marea iubire

În astrologia orientală, karma însumează toată faptele, acțiunile și deciziile noastre care, deși aparțin vieții anterioare, ne modelează destinul în prezent, fiind legate prin elementul astral numit Nodul Nord. Acesta influențează chiar și viața sentimentală, fiind acolo pentru noi când încercăm să descoperim persoana potrivită.

Karma pozitivă influențează viața sentimentală. Gemenii și Racii își găsesc marea iubire

Nativii din zodia Gemeni au toate motivele să se bucure mai ceva ca niște copii în următoarea perioadă. Asta pentru că faptele bune din ultima perioadă încep să își spună cuvântul și le aducă energii pozitive la care până mai ieri nici nu îndrăzneau să visezi.

Cât despre dragoste, ei bine, săgeata lui Cupidon îi lovi tocmai atunci când se așteaptă mai puțin și vor ajunge să nutrească sentimente puternice pentru o persoană care până nu demult le era chiar antipatică. Sau poate că așa le plăcea să creadă.

Nici Racii nu o duc tocmai rău din acest punct de vedere, mai ales că își găsesc în sfârșit liniștea după care tânjesc de atâta amar de vreme. În plus, marea iubire le va tăia calea în următoarea perioadă, așa că trebuie să fie cu ochii în patru și să o descopere.

Berbec

În vieţile trecute, acest nativ a avut nevoie de un partener puternic, care să îl reprezinte şi să îl protejeze. De multe ori a făcut compromisuri pentru a-l găsi şi a-l păstra alături. A încercat să creeze armonie şi înţelegere în jurul său şi nu a ştiut să spună „nu” atunci când era necesar. Acum va trebui să refuze când va crede de cuvință și va trebui să renunțe la compromisuri dacă vrea să cunoască iubirea adevărată.

Taur

În relaţia cu partenerul, acest nativ trebuie să acorde un sprijin solid şi să creeze o existenţă sigură pentru amândoi. Construirea unei vieţi ordonate este cheia pentru găsirea liniştii sufleteşti. Numai astfel îşi poate găsi sufletul pereche.

Gemeni

Va trebui să-şi analizeze profund concepţiile proprii şi să fie tolerant faţă de ceilalţi. Are tendinţa de a-şi impune propria sa lege şi de a considera că el este singurul deţinător al adevărului. Trebuie să aibă multă răbdare înainte de a-şi forma o părere şi ar fi bine să renunţe la a-i mai judeca pe alţii. Astfel are şanse să găsească iubirea adevărată.

Rac

Acest nativ trebuie să-şi orienteze energia spre familie şi spre cei apropiaţi. Reacţiile afective ale celorlalţi îl deranjează şi practic nu ştie ce să facă cu ele. Are tendința de a privi astfel de exprimări ca pe niște slăbiciuni. Trebuie să se concentreze asupra legăturilor umane, să pună pe primul plan punctele de vedere afective şi să le manifeste în viaţă. Îşi va găsi marea iubire numai dacă învaţă să-şi exprime sentimentele, în cuvinte şi fapte.

Leu

În această viaţă va găsi cu greu un partener, așa că va trebui să petreacă foarte mult timp singur. Numai după ce va fi deplin sigură pe forţele sale, pe capacitatea de a lua decizii neinfluenţate de alţii, va reuşi să-şi găsească marea iubire. Are tendinţa de a se lăsa dusă de valul societăţii.

Fecioară

În relaţii, acest nativ este dispus să joace rolul martirului, iar în alegerea partenerului de viaţă este condus de dorinţa de a ajuta. La cea mai mică decepţie, intră în panică şi are căderi psihice. Trebuie să înveţe să evalueze corect problemele şi să evite relaţiile unde ar putea suferi decepţii sau dezamăgiri. Numai astfel are şansa de a-şi găsi sufletul pereche.

Balanţă

Acest nativ va fi pus în situaţia de a recunoaşte că viaţa fără un partener nu are rost. În a doua parte a vieţii va avea astfel mai multe şanse de a crea o legătură afectivă armonioasă şi de a-şi elimina carenţele din vieţile anterioare. Sarcina karmică a vieţii actuale este autosacrificiul în favoarea fericirii altora. Îşi poate găsi marea iubire numai dacă învaţă să ofere mai mult decât primeşte.

Scorpion

Acest nativ va fi nevoit să-şi schimbe deseori modul de viaţă. În trecut era prizonierul tradiţiilor şi al obişnuinţelor. Inflexibilitatea şi comoditatea îl făceau să fie egoist şi cu partenerul său. Nu s-a implicat afectiv sau emoţional. În prezent, va trebui să renunţe la siguranţa materială pentru a putea găsi marea iubire.

Săgetător

În viaţa anterioară îşi alegea partenerul numai din curiozitate, iar sa critică îi găsea câte o greşeală la fiecare pas, ducând astfel la ruperea legăturii. Acum repetă aceeaşi greşeală şi acest lucru îl împiedică să-şi ducă misiunea la îndeplinire. Toleranţa şi respectul pentru ceilalţi sunt singurele care îl pot ajuta să-și găsească marea iubire.

Capricorn

Acest nativ s-a împotrivit maturizării, cerând celor din jur să îl trateze ca pe un copil care are nevoie de o totală dăruire emoţională şi afectivă. În prezent are de înfruntat probe de natură materială atât în plan familial, cât şi social. Sarcina actuală este dobândirea autocontrolului şi învăţarea responsabilităţii. De aceea, partenerul său va fi o persoană care are nevoie de sprijin, de încurajare şi susţinere. Trebuie să preia rolul de lider în relaţie pentru ca aceasta să funcţioneze.

Vărsător

În relaţia cu partenerul are mari probleme, deoarece îl plasează în poziţie de subaltern. Nu este capabilă de o relație în condiții egale mai devreme de vârsta de 30 de ani. Pretinde o admiraţie necondiţionată din partea celorlalţi şi doar atunci este dispusă să fie loială şi să-i ajute. Îşi poate întâlni marea iubire numai dacă îi priveşte pe cei din jur ca pe egalii săi.

Peşti

În viaţa anterioară şi-a tratat partenerul de viaţă ca pe un obiect şi a avut legături doar din interes. Nu și-a asumat niciodată vreun sentiment, preferând să acționeze raţional şi obiectiv. În prezent, va fi nevoit să se orienteze către latura spirituală a vieţii. Îşi va găsi marea iubire doar dacă va învăţa să-şi arate sentimentele, să exprime ceea ce se ascunde în inima lui.