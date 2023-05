Cum să congelezi căpșunile fără să-și piardă gustul. O modalitate simplă și eficientă

Căpșunile sunt unele dintre cele mai gustoase fructe. Aroma lor dulce este un plus de endorfine pentru fiecare persoană în parte. Sunt ideale pentru un desert prin care să-i surprinzi pe cei dragi. Unele gospodine le cumpără atât pentru a face diferite preparate, dar și pentru a le congela.

Cum să congelezi căpșunile încât să-și păstreze din aroma dulce

Multe gospodine congelează căpșunile pentru a se bucura de ele întreg anul. De asemenea, fac în acest fel și economie, căci nu trebuie să mai meargă la piață sau la supermarket, pentru a le achiziționa, de multe ori, la prețuri exorbitante.

Căpșunile se congelează la frigider, în congelator, sau într-o ladă frigorifică. La fel se poate proceda și cu restul fructelor, precum cireșele, care sunt de sezon, iar pentru a te bucura de ele un întreg an, nu strică să recurgi la această metodă.

Și legumele sau alte produse se pot congela, pentru nu mai fi nevoie să mergeți de fiecare dată la magazin. Căpșunile, totuși, sunt musai a fi păstrate la rece, fiindcă sau, dacă ești adept al cocktailurilor, le poți folosi pentru o astfel de băutură.

Apoi, tăiați-le bucăți, luați o foaie de copt și le întindeți pe aceasta. Asigurați-vă că fructele nu se ating între ele. Aproximativ trei ore sunt suficiente pentru ca acestea să fie înghețate complet.

Odată trecute cele trei ore, introduceți căpșunile în pungi resigilabile și depozitați-le din nou la congelator. Același proces se aplică și cu restul fructelor. Nu veți regreta mai târziu, mai ales că vă veți bucura și de un plus de vitamine. Au numeroase beneficii pentru sănătate.

Cât de utile sunt căpșunile pentru organismul nostru

Potrivit medicilor, căpșunile sunt printre cele mai recomandate produse atunci când urmăm o dietă, pentru a slăbi sau pentru că trebuie să ne protejăm starea de sănătate. Sunt bogate în vitamina C, întăresc oasele, dinții și conțin și vitamina E, ce favorizează fertilitatea.

Pe lângă cele enumerate, căpșunile contribuie și la îmbunătățirea memoriei noastre, în special a persoanelor în vârstă, căci la ele se întâlnește tot mai des această afecțiune. Mai mult, aceste fructe reglează și sistemul cardiovascular.

"Consumul regulat de capsune ajuta memoria, mai ales in cazul persoanelor in varsta. Explicatia vine de la faptul ca aceste fructe sunt bogate in flavonoide, substante care favorizeaza sanatatea cardiovasculara, care au efect anti-cancerigen, antiinflamator si antimicrobian. In plus, flavonoidele amelioreaza efectele nocive ale stresului, contribuind astfel la oprirea deteriorarii cognitive", spune medicul Laura Ene